#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
519.57
612.78
6.61
Финансы

Казахстанцы стали отправлять больше денег в Узбекистан – статистика денежных переводов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 18:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Количество международных денежных переводов в Казахстане продолжает расти. Причем объем отправленных средств остается существенно выше переводов, полученных из других стран. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов в мае 2025 года, составил 156 тыс. транзакций, сумма выросла до 68,6 млрд тенге. По сравнению с апрелем 2025 года наблюдается рост количества переводов на 3,1% и рост объема операций на 14,1%.

Добавим, что с начала года объем вырос почти на треть по количеству транзакций (+29,35%), сумма переводов – более чем на половину (+55,5)%.

Фото: Zakon.kz

Доля переводов денег, проведенных в мае 2025 года на территории Казахстана, составляет 4,3% от общего количества и 3,9% от общей суммы переводов денег, отправленных через системы. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, составляет 95,7% и 96,1%, соответственно.

Зарубежные переводы

Согласно данным Нацбанка, в мае 2025 года за рубеж было отправлено 149,2 тыс. транзакций на сумму 65,9 млрд тенге. В сравнении с апрелем 2025 года количество отправленных денежных переводов увеличилось на 3,6%, объем операций – на 14,8%. В то же время по сравнению с началом года сумма приросла на 61,9% (с 40,7 млрд в январе 2025 года).

Примечательно, что по объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидером в мае стал Узбекистан – 25,7 млрд тенге, его доля составила 39% от всей суммы переводов. Для сравнения: в апреле в страну было отправлено 17,1 млрд тенге, или на 33,2% меньше, чем в мае.

Фото: Zakon.kz

Россия оказалась на втором месте с показателем в 17,9 млрд тенге (доля – 27,2%). Но по сравнению с прошлым месяцем сумма снизилась всего на 1% (с 18,1 млрд тенге).

В тройке лидеров по переводам за рубеж остается Турция с показателем в 10,6 млрд тенге, по сравнению с апрелем сумма увеличилась незначительно, всего на 1,5%.

Основная доля отправленных переводов через СМДП проводилась в долларах США казахстанских тенге (57,2% и 32,7%, соответственно).

Полученные переводы

Переводы, направленные в Казахстан из-за рубежа, в мае выросли до 50,9 тыс. транзакций на сумму 19 млрд тенге. В сравнении с апрелем 2025 года количество полученных денежных переводов снизилось на 7,8%, объем операций – на 1,3%. Однако по сравнению с январем сумма выросла на 20,2% (с 15,8 млрд тенге).

Наибольший объем полученных денег пришелся на Россию – 4,6 млрд. тенге. По сравнению с апрелем сумма снизилась на 6,9%.

При этом стоит обратить внимание на резкий скачок переводов из Соединенного Королевства сразу до 3,6 млрд тенге. Соединенные Штаты Америки, которые в предыдущем месяце были на втором месте по объему, в мае заняли лишь 4 строчку с суммой в 1,83 млрд тенге (−38,4%). На втором месте – Узбекистан – 2 млрд тенге.

Средства из-за рубежа также были получены преимущественно в долларах США – 57,3% от общего объема полученных переводов и казахстанских, в тенге проводилось 19,7% переводов.

Ранее мы рассказывали, как полноценный запуск системы мониторинга мобильных переводов, запланированный на сентябрь 2025 года, повлияет на поведение граждан и предпринимателей. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ольга Кудряшова
Читайте также
Что будет с курсом тенге в ближайшие три года: макроопрос Нацбанка
Финансы
18:44, Сегодня
Что будет с курсом тенге в ближайшие три года: макроопрос Нацбанка
Курсы валют на выходные дни: 5,6 и 7 июля
Финансы
17:10, Сегодня
Курсы валют на выходные дни: 5,6 и 7 июля
Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление
Финансы
16:02, Сегодня
Жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: