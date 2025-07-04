Казахстанцы стали отправлять больше денег в Узбекистан – статистика денежных переводов

Количество международных денежных переводов в Казахстане продолжает расти. Причем объем отправленных средств остается существенно выше переводов, полученных из других стран. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов в мае 2025 года, составил 156 тыс. транзакций, сумма выросла до 68,6 млрд тенге. По сравнению с апрелем 2025 года наблюдается рост количества переводов на 3,1% и рост объема операций на 14,1%.

Добавим, что с начала года объем вырос почти на треть по количеству транзакций (+29,35%), сумма переводов – более чем на половину (+55,5)%.

Фото: Zakon.kz

Доля переводов денег, проведенных в мае 2025 года на территории Казахстана, составляет 4,3% от общего количества и 3,9% от общей суммы переводов денег, отправленных через системы. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, составляет 95,7% и 96,1%, соответственно.

Зарубежные переводы

Согласно данным Нацбанка, в мае 2025 года за рубеж было отправлено 149,2 тыс. транзакций на сумму 65,9 млрд тенге. В сравнении с апрелем 2025 года количество отправленных денежных переводов увеличилось на 3,6%, объем операций – на 14,8%. В то же время по сравнению с началом года сумма приросла на 61,9% (с 40,7 млрд в январе 2025 года).

Примечательно, что по объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидером в мае стал Узбекистан – 25,7 млрд тенге, его доля составила 39% от всей суммы переводов. Для сравнения: в апреле в страну было отправлено 17,1 млрд тенге, или на 33,2% меньше, чем в мае.

Фото: Zakon.kz

Россия оказалась на втором месте с показателем в 17,9 млрд тенге (доля – 27,2%). Но по сравнению с прошлым месяцем сумма снизилась всего на 1% (с 18,1 млрд тенге).

В тройке лидеров по переводам за рубеж остается Турция с показателем в 10,6 млрд тенге, по сравнению с апрелем сумма увеличилась незначительно, всего на 1,5%.

Основная доля отправленных переводов через СМДП проводилась в долларах США казахстанских тенге (57,2% и 32,7%, соответственно).

Полученные переводы

Переводы, направленные в Казахстан из-за рубежа, в мае выросли до 50,9 тыс. транзакций на сумму 19 млрд тенге. В сравнении с апрелем 2025 года количество полученных денежных переводов снизилось на 7,8%, объем операций – на 1,3%. Однако по сравнению с январем сумма выросла на 20,2% (с 15,8 млрд тенге).

Наибольший объем полученных денег пришелся на Россию – 4,6 млрд. тенге. По сравнению с апрелем сумма снизилась на 6,9%.

При этом стоит обратить внимание на резкий скачок переводов из Соединенного Королевства сразу до 3,6 млрд тенге. Соединенные Штаты Америки, которые в предыдущем месяце были на втором месте по объему, в мае заняли лишь 4 строчку с суммой в 1,83 млрд тенге (−38,4%). На втором месте – Узбекистан – 2 млрд тенге.

Средства из-за рубежа также были получены преимущественно в долларах США – 57,3% от общего объема полученных переводов и казахстанских, в тенге проводилось 19,7% переводов.

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