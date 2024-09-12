Мир без Бога станет царством порока, эгоизма и жестокости – митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

В стремительном XXI веке, когда идеи глобализма овладевают умами большой части молодежи, остро встает извечный вопрос о предназначении человека, о его нравственных ценностях. Как противостоять потокам дезинформации и лжи – в интервью главы Православной Церкви Казахстана порталу Zakon.kz.

С 2010 года главой Православной Церкви Казахстана является митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Он – почетный доктор двух университетов, автор более 100 научных и публицистических трудов, кавалер девяти государственных орденов Казахстана, Молдовы и России, кавалер 21 церковного ордена Беларуси, Болгарии, Казахстана, Польши, России, Словакии, Чехии, Украины.

Сегодня мы задали Его Высокопреосвященству несколько, на наш взгляд, самых важных вопросов.

– Владыко, насколько важен межконфессиональный и межкультурный диалог в наше время? Как разным традиционным религиям найти точки соприкосновения для сотрудничества?

– Диалог помогает представителям различных вероисповеданий, прежде всего ислама и христианства, устанавливать личные дружеские контакты, позволяющие преодолевать непонимание и находить больше точек соприкосновения и распространять дружеские и мирные отношения во всем мире.

Вместе с тем, по словам митрополита Астанайского и Алматинского Александра, сегодня для взаимодействия разных религий нужно прилагать огромные усилия. Ведь вызовы нашего времени не имеют аналогов в прошлом – они во многом представляют настоящую угрозу самому существованию человеческой цивилизации. И угрозы эти не имеют ни политических, ни культурных границ.

– Человечество является свидетелем революционного прорыва в сфере информационного обмена гуманитарными знаниями, развития коммуникационных технологий, создания глобальных информационных сетей. И здесь наблюдается проникновение в культурные и духовные сферы социальных, экономических, политических кризисов и конфликтов. Все очевиднее становятся другие возникающие в мире явления, известные как "глобализация", и то влияние, которое она оказывает на национальные ценности, отношения, культуры. Все это делает необходимым равноправный взаимный диалог между современными цивилизациями и мировыми религиями.

Однако мы видим, с какими трудностями порой сталкивается межрелигиозная и межкультурная коммуникация, как непросто проходит конфессиональный диалог. Невежество, неграмотность, недостаток объективной информации нередко приводят к возникновению различного рода "фобий", которые могут перерождаться в конфликты.

– Ваше Высокопреосвященство, какие конкретно факторы, на ваш взгляд, мешают диалогу не только между религиями, но и целыми культурами?

– Это, прежде всего, продолжающиеся попытки определенных сил навязывать ложные, псевдодуховные и псевдокультурные "ценности" постмодернизма. Мы видим, как в ряде западных стран проводится массированная атака на Церковь с помощью киноиндустрии и других средств с целью дискредитировать христианство и внести сомнение в его постулаты. Ведь истинное христианство высоко держит планку нравственности и морали – чем крепче нравственный стержень и дух человека, тем труднее ложным идеям поразить его. Поэтому атака ведется на самые важные для здоровья общества сферы: семью и мораль.

Под удар ставится не только духовность и нравственность человека, но и его биологическое естество. Под предлогом защиты прав человека в некоторых странах принимаются законы о недопустимости деления людей по гендерному признаку.

Как считает митрополит Астанайский и Алматинский, противостоят этим агрессивным атакам все мировые религии и, прежде всего, те, которые принято называть авраамическими.

Эти религии сохраняют в социуме духовно-нравственные измерения в их основе – учение о ценности человеческой личности, о смысле жизни, о вечной борьбе добра и зла. Все авраамические религии категорически отрицают безрассудное экспериментирование в вопросах репродуктивных технологий, подгоняемых под извращенное толкование прав человека.

– Православная Церковь предупреждает об опасности, исходящей от распространения идеологии, которая разрушает традиционный институт семьи, и именно на защиту традиционных семейных ценностей направлены наши особые усилия. В этом деле она ищет поддержку всех здоровых общественных сил, ждет диалога с государственными органами власти и религиозными деятелями.

Мир без Бога, где нет понятий о "добре" и "зле", о "грехе" и "добродетели", неизбежно превращается в царство порока, эгоизма и жестокости.

Сегодня все, кто исповедует важнейшие цивилизационные принципы: веру в единого Бога-Творца, общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни, глубокую приверженность вековым традициям, восприятие семьи как союза мужчины и женщины, стремление к добру и справедливости, призваны объединить свои усилия для того, чтобы сохранить человечество.

– Скажите, пожалуйста, как происходит в нашей стране взаимодействие власти и религии?

– Поступательное развитие общества обеспечивается не только экономической стабильностью и политической мощью страны, оно во многом определяется совокупностью неповторимых культурных и традиционных ценностей.

По словам митрополита Астанайского и Алматинского, все идеи мира и согласия, проповедуемые мировыми и традиционными религиями, являются универсальными. Невзирая на вероучительные различия, эти идеи стали алгоритмом взаимодействия и живого диалога не только между людьми, но между целыми народами.

Эту идею разделяет и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о значимой роли православия – важнейшего фактора в укреплении единства народа страны, в культивировании в обществе общечеловеческих духовных ценностей.

– Казахстан – страна, в которой государство, руководствуясь принципом светскости, выступает как гарант мира и согласия в обществе.

Добрососедство и братолюбие для нашей страны – это не роскошь, а важнейшее и необходимое условие существования, фундамент, который дает ей возможность развиваться.

Благодаря совместным усилиям государства, общества и представителей традиционных конфессий в этом направлении и стали возможными достижения Казахстана в последние десятилетия.

Для справки. Республика Казахстан является светским государством. Конституция РК гарантирует свободу совести и свободу религии. Религия – важная составляющая жизни почти каждого казахстанца. По данным последней национальной переписи, проводившейся в 2021 году, ислам исповедуют 69,31%, христианство – 17,19%, в том числе православие – 17,04%, католицизм – 0,10%, и протестантизм – 0,05%. Доля населения, исповедующего буддизм и иудаизм, составила – 0,08% и 0,04% соответственно. На I квартал 2023 года в стране зарегистрировано 3924 религиозных объединения, представляющих 18 конфессий.

– Каков портрет современного религиозного лидера и какова роль религиозных деятелей в процессе взаимодействия разных культур?

– Религиозные лидеры, благодаря своему авторитету, могут оказывать влияние на настроения и поведение миллионов верующих людей. Дружеская уважительная встреча между руководителями и авторитетными деятелями конфессий, их твердая миротворческая позиция, выражение солидарности по различным социальным проблемам и лояльности государству выступают своеобразным примером для людей верующих. В этом контексте межрелигиозные саммиты могут вносить свой вклад в обеспечение благоприятного социального климата, добрососедство, укрепление гражданского согласия, разрешение конфликтов, профилактику сепаратизма и экстремизма.

Хотел бы процитировать слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по этому вопросу:

"Чтобы построить новую систему международной безопасности, миру необходимо новое глобальное движение за мир. Я считаю, что роль религиозных лидеров здесь будет незаменимой. Примерно 85% людей в мире относят себя к той или иной религии, что делает ее значимым фактором нашей жизни. Поэтому религиозные лидеры оказывают значительное влияние на глобальные дела". Касым-Жомарт Токаев

Глава Православной Церкви Казахстана отдельно отметил, что к религиозным лидерам относится не только высшее руководство конфессий. В эту плеяду можно также включить всех религиозных деятелей, возглавляющих городские и сельские общины, пусть даже совсем небольшие. Ведь у каждого православного священника, у каждого муфтия, у других служителей есть свои единомышленники, приверженцы, все те, кого принято называть паствой.

– Важно, чтобы религиозные лидеры всех уровней настраивали людей на мирное сосуществование с тем, чтобы мы не видели друг в друге чужаков, чтобы мы понимали, что у нас есть общие ценности, общие задачи. Одна из задач первоочередной важности – создание единого нравственного пространства.

Все мы должны понимать, что нравственные установки имеют не относительный, а абсолютный характер. В обществе должен быть некий консенсус в отношении основополагающих духовных и моральных ценностей. Если этого консенсуса не будет, то нас ждут конфликты, противоречия и социальные катаклизмы.

В созидании консенсуса вокруг основополагающих нравственных установок в первую очередь должны участвовать религиозные лидеры.

Для справки. Митрополичий округ в Республике Казахстан сегодня включает в себя 10 епархий, в которых расположены 300 приходов. Это Астанайская и Алматинская, Уральская, Шымкентская, Костанайская и Рудненская, Павлодарская и Экибастузская, Карагандинская и Шахтинская, Петропавловская и Булаевская, Усть-Каменогорская, Кокшетауская, Акмолинская и Актюбинская епархии. Служат во всех епархиях 387 православных священников.

– В нашей стране возник уникальный общественный институт – Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Каким образом это высокое собрание способствует межрелигиозному диалогу на мировом уровне?

– Проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице страны стало визитной карточкой благословенной земли Казахстана. Традиционные религии обладают немалым миротворческим потенциалом. К большому несчастью, экстремисты и террористы злоупотребляют чувствами верующих и, используя ложные, псевдорелигиозные лозунги, совершают преступные злодеяния. Проливая невинную кровь, они преследуют цель расколоть общество, настроить друг против друга людей разных вероисповеданий. В ответ на такие попытки люди доброй воли призваны вновь и вновь твердо свидетельствовать о совместном неприятии экстремизма и приверженности братскому миротворческому диалогу.

За долгие века противостояний межу народами и цивилизациями сформировалась конфронтационная психология, в плену которой продолжают находиться многие люди. Сила стереотипов конфликтного мышления велика, поэтому для ее преодоления требуется большая и упорная работа, которая начинается на полях съезда и далее – последовательно продолжается на местах, благодаря заданному им положительному вектору межрелигиозного конструктивного диалога.

Для справки. В 2023 году Съезду лидеров мировых и традиционных религий исполнилось 20 лет. Как отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев, за это время форум доказал свою актуальность и востребованность. Сегодня он является важной платформой для продвижения межцивилизационного диалога. На этой площадке звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества. В условиях обострения геополитической обстановки и усиления фундаментальных вызовов возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм. Наряду с этим важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо сплочение глобальных сил, выступающих за мир и стабильность. Большую роль в этом деле могут сыграть духовные лидеры, подчеркнул лидер Казахстана.

– На Съезде лидеров мировых и традиционных религий была принята Концепция развития до 2033 года. Что в ней самое примечательное?

– Концепция развития съезда говорит о необходимости объединения людей доброй воли вокруг священных и благородных целей. Процитирую особенно, на мой взгляд, яркие строки из документа:

"В одиночку ни одно государство или организация не способны справиться с глобальными проблемами и преодолеть вызовы, угрожающие человечеству. Люди доброй воли – духовные, политические и общественные лидеры по всей планете – должны объединиться, чтобы противостоять процессу дезинтеграции современных обществ, предотвратить раскол стран на соперничающие блоки, содействовать продвижению ценностей толерантности, мира и согласия". Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы

Я хотел бы порекомендовать ознакомиться к "Концепцией" как можно большему числу людей. Прежде всего тем, от кого зависит развитие межконфессионального и межэтнического диалога – политическим и общественным деятелям, священнослужителям, научному сообществу. Документ лаконичен и предельно точен в формулировках. По сути – это "дорожная карта" дальнейшей работы в области укрепления отношений между представителями разных культур и религий.