Шапки, пальто и рюкзаки: как правильно сушить мокрые вещи после дождя

Осенний дождь может застать врасплох даже тех, кто внимательно следит за прогнозом погоды. Промокшие куртки, обувь и сумки хочется поскорее высушить, но батарея и фен способны испортить любимые вещи. Как правильно ухаживать за ними, чтобы сохранить форму и качество, – в материале Zakon.kz.

Как вернуть форму пальто и свитерам

Самая распространенная ошибка – попытаться высушить вещи как можно быстрее с помощью обогревателей или горячих батарей. Однако высокая температура может принести больше вреда, чем пользы. Одежда способна сесть или деформироваться, кожа – пересохнуть, а клеевые соединения в обуви – потерять прочность. Поэтому батарея, обогреватель и горячий фен – не лучшие помощники в такой ситуации.

Оптимальный вариант – естественная сушка при комнатной температуре и хорошей вентиляции. Как отмечает стилист Катерина Пивнева, важно учитывать не только материал изделия, но и его особенности, чтобы после высыхания вещь сохранила первоначальный вид.

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"Если пальто или жакет промокли, сначала нужно аккуратно протереть их сухим полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем повесить на широкие плечики. А вот трикотажные вещи лучше сушить горизонтально, разложив на сухом полотенце. Под собственным весом влажный свитер или кардиган может растянуться и потерять форму", – советует специалист.

Такой подход поможет сохранить форму одежды и избежать неприятных сюрпризов, когда любимая вещь после дождя вдруг становится на размер больше или меньше.

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Обувь после дождя

Промокшие ботинки и кроссовки тоже требуют правильного подхода. Для начала выньте стельки, расшнуруйте обувь и максимально откройте ее, чтобы обеспечить доступ воздуха внутрь. Помочь в сушке может обычная белая бумага без типографской краски. Ее следует аккуратно поместить внутрь обуви. Бумага впитает часть влаги и поможет сохранить форму. Когда она намокнет, ее нужно заменить сухой.

"Особого внимания требует замша. Тереть влажную поверхность, пытаться сразу восстановить ворс или активно чистить обувь щеткой не стоит. Сначала дайте ей полностью высохнуть естественным образом, вдали от отопительных приборов. И только после этого аккуратно обработайте поверхность специальной щеткой", – отметила Катерина Пивнева.

Если ждать совсем не хочется, можно воспользоваться электрической сушилкой для обуви. Главное – выбрать модель с низкотемпературным режимом и убедиться, что она подходит для конкретного материала. Даже полезное устройство может навредить, если использовать его неправильно.

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Шапки, кепки и шляпы

После неправильной сушки они могут изменить форму, и тогда даже самая любимая шапка будет выглядеть так, словно пережила небольшое стихийное бедствие.

Вязаные изделия лучше разложить на сухом полотенце, не растягивая ткань. Кепки и бейсболки желательно сушить на подходящей по размеру форме, чтобы козырек и верхняя часть сохранили первоначальный вид.

"Фетровые шляпы нужно аккуратно расправить и оставить при комнатной температуре. Выкручивать их, прижимать горячим феном или класть на батарею не следует. Высокая температура и механическое воздействие могут испортить изделие", – рекомендует стилист.

Как спасти промокшую сумку или рюкзак

Дождь может застать врасплох не только владельца красивого пальто, но и его сумку. Если аксессуар сделан из натуральной или искусственной кожи, сначала осторожно протрите его мягкой сухой тканью. Затем наполните внутреннее пространство бумагой. Она поможет впитать лишнюю влагу и поддержать форму изделия.

С замшевыми сумками, как и с обувью, торопиться также не стоит. Дождитесь полного высыхания и только потом аккуратно обработайте поверхность специальной щеткой.

С рюкзаками все несколько проще, но и здесь есть свои нюансы. Раскройте его полностью, расстегните молнии и откройте все отделения. Чем свободнее циркулирует воздух внутри, тем лучше.

Как защитить вещи от следующего дождя

Чтобы после каждой прогулки не устраивать дома спасательную операцию, лучше заранее позаботиться о защите гардероба. Водоотталкивающие пропитки помогают уменьшить впитывание влаги, но универсального средства для всех материалов нет. Состав для гладкой кожи может не подойти замше или текстилю, поэтому перед покупкой стоит проверить рекомендации производителя.

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"Есть и еще одно правило, о котором легко забыть. Даже слегка влажные вещи нельзя отправлять в шкаф. Остаточная влага создает условия для появления неприятного запаха и плесени. Поэтому перед хранением убедитесь, что одежда, обувь и аксессуары полностью высохли", – заявляет Катерина Пивнева.

Специалисты отмечают, что ухоженный гардероб зависит не только от качества и стоимости вещей, но и от того, как мы за ними следим. Даже дорогая куртка, пара обуви или хорошая сумка быстро потеряют привлекательность, если не беречь их форму, цвет и фактуру. А значит, забота о гардеробе начинается не в магазине, а дома – особенно после встречи с осенним дождем.