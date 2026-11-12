Что станет с мировой экономикой к 2040 году и на каких позициях окажется Казахстан

По мнению зарубежных экспертов, уровень номинального ВВП Казахстана к 2040 году увеличится на 62,5%, что, в свою очередь, позволит нашей стране не только остаться, но и закрепиться в топ-50 государств мира с самой сильной экономикой, сообщает Zakon.kz.

Аналитики канадской аналитической онлайн-платформы Visual Capitalist, опираясь на данные и расчеты британской независимой консалтинговой компании "Центр экономических и деловых исследований" (CEBR), провели комплексное исследование, на основании которого составили свой прогноз по состоянию мировой экономики к 2040 году.

На основании полученных результатов специалисты вышеуказанной организации пришли к выводу, что общий объем мировой экономики к 2040 году вырастет примерно на 83%, увеличившись с 124 трлн до 227 трлн долларов.

Кто будет в числе мировых лидеров

С точки зрения аналитиков Visual Capitalist, основным драйвером мировой экономики даже через 13-14 лет продолжат оставаться Соединенные Штаты Америки. Показатель их номинального ВВП, согласно прогнозам, достигнет 52 трлн 885 млрд долларов.

Тем не менее их лидерство уже не будет казаться таким уж безоговорочным, поскольку занимающий по этому показателю в данный момент второе место в мире Китай к 2040 году сократит свое отставание от США до практически минимального значения в 5 трлн долларов, доведя уровень своего номинального ВВП до 47 трлн 877 млрд долларов.

Ну а вместе они будут составлять фактически половину от всего дохода общемировой экономики.

Также в первой десятке стран мира с самой крупной экономикой к 2040-му могут оказаться: Индия (14,092 трлн долларов), Германия (7,783 трлн), Великобритания (6,784 трлн), Япония (5,922 трлн), Франция (5,203 трлн), Индонезия (4,182 трлн), Бразилия (3,943 трлн) и Канада (3,818 трлн).

Прогноз для Казахстана

Согласно этому прогнозу, Казахстан к указанному периоду может довести уровень своего номинального ВВП до 650 млрд долларов, что позволит ему оставаться в числе лидеров по этому показателю среди стран СНГ, а в общемировом зачете занять 46-е место.

На пространстве Содружества наша страна по уровню номинального ВВП до 2040 года будет уступать России (16-е место с 3,247 трлн долларов), при этом окажется выше, чем Узбекистан (342 млрд), Азербайджан (152 млрд), Беларусь (113 млрд), Армения (69 млрд), Кыргызстан (54 млрд) и Таджикистан (39 млрд).

Кроме того, столь высокие показатели роста экономики нашей страны позволят в 2040 году обходить по уровню номинального ВВП достаточно большое количество и европейских стран, в числе которых: Чехия (630 млрд), Португалия (588 млрд), Финляндия (516 млрд), Венгрия (413 млрд), Словакия (289 млрд), Болгария (221 млрд), Сербия (213 млрд), Литва (193 млрд), Люксембург (179 млрд), Латвия (103 млрд) и Эстония (92 млрд).

Вероятные аутсайдеры

Последнее 190-е место глобального рейтинга по уровню номинального ВВП в 2040 году, согласно прогнозам, может занять Тувалу с показателем в 100 млн долларов.

Чуть лучше, чем у Тувалу, дела с экономикой к вышеуказанному периоду будут обстоять в Науру (300 млн долларов), на Маршалловых островах (600 млн), в Кирибати (600 млн), в Палау (700 млн), в Федеративных Штатах Микронезии (800 млн), в Тонге (900 млн), в Доминике (1,4 млрд), в Сан-Томе и Принсипи (1,7 млрд) и в Сент-Китс и Невисе (2,2 млрд).