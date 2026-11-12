Затопило квартиру – что делать и с кого требовать компенсацию

Если кругом вода, но вы не провожаете пароходы, значит, подвела "погода в доме". Вернее – соседи сверху или качество домовых коммуникаций. Как решить проблему и не спустить свеженький ремонт в трубу – в материале Zakon.kz.

Первое и самое главное – позаботьтесь о собственной безопасности и сохранности уцелевшего имущества. Отключите электричество, перекройте воду у себя или попросите сделать это подмочивших репутацию соседей, вызовите аварийку, а то и спасателей, если "прилив" грозит вылиться в замыкание или пожар.

Далее постарайтесь успокоиться и действуйте по алгоритму.

Фиксируйте последствия

От потолка отваливается штукатурка, а от стен – обои? Вздулся ламинат? Пострадала техника и мебель? Снимайте каждую деталь на фото и видео – даже те, что кажутся незначительными.

Сохраните оригиналы файлов с датой и временем съемки.

Зовите на помощь

Но не сердобольных и любопытствующих, а конкретно представителя ОСИ. Причем желательно иметь в наличии письменное обращение, которое впоследствии может подтвердить – об аварии вы уведомили и акт составить потребовали.

Процедура, которую нельзя пропустить

Какой акт? Дело в том, что с прошлого года статья 39 Закона "О жилищных отношениях" (Возмещение ущерба, причиненного квартире, нежилому помещению, парковочному месту, кладовке, общему имуществу объекта кондоминиума) дополнена пунктом, согласно которому "председатель объединения собственников имущества или представитель субъекта управления объектом кондоминиума либо один из членов совета дома обязан составить акт о факте аварийного случая или чрезвычайной ситуации с указанием даты, места, времени и причины возникновения с фото – и видеофиксацией".

Документ подписывают три стороны – пострадавшая (в лице собственника, нанимателя либо иного человека, проживающего в квартире), причинившая ущерб и председатель ОСИ или представитель субъекта управления либо член совета дома.

Установите ответственного

Основных сценариев случайного вредительства два – соседи (забыли выключить воду, сломалась стиральная машина, что-то потекло или сорвалось внутри жилища и т.д.), общедомовые коммуникации.

С первым проще. По букве все той же статьи 39, если собственник квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки наносит ущерб другой квартире, нежилому помещению, парковочному месту, кладовке, общему имуществу объекта кондоминиума, он обязан устранить ущерб либо возместить расходы по его устранению. Такую же обязанность солидарно с собственником несут члены его семьи или наниматель (поднаниматель), постоянно или временно владеющие или пользующиеся квартирой, арендатор нежилого помещения, парковочного места, кладовки на основании договора имущественного найма (аренды), если они непосредственно причинили ущерб.

Что до второго – допустим, прорвало стояк, случилась авария на трубопроводе, протекла крыша, что-то не так с системой отопления, подвалом и т.д. В таком случае ответственность может лежать на том же ОСИ, но факт еще нужно установить.

Обратимся к Гражданскому кодексу, поскольку именно в соответствии с ним осуществляется возмещение убытков собственникам квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, причиненных в процессе выполнения функции по управлению объектом кондоминиума.

Речь о статье 917 (Особенная часть) – "Общие основания ответственности за причинение вреда". Так, вред, причиненный неправомерными действиями, бездействием имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме.

Но! "Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине". То есть, если управляющая или обслуживающая организация ненадлежащим образом исполняла обязанности по обслуживанию общедомовых коммуникаций, а ее бездействие привело к затоплению квартиры, можно требовать возмещения ущерба.

Однако вам придется доказать:

наличие этого ущерба;

противоправность действия или бездействия;

наличие связи между нарушением и затоплением.

Вместе с тем, согласно статье 921, юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Иными словами, если авария произошла по вине сотрудника обслуживающей организации при исполнении им трудовых обязанностей, за причиненный вред отвечает юридическое лицо.

Впрочем, тут еще нужно разобраться, чья именно деятельность привела к "мокрому делу" – ОСИ или, скажем, ремонтника, приложившего руку к трубе.

К слову о ней. Статья 40 Закона "О жилищных отношениях". В пункте 4 перечисляется, что относится к общедомовым инженерным системам:

○ холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, внутреннего противопожарного водопровода до первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков;

○ отопления – до первого отключающего устройства в квартире, нежилом помещении;

○ водоотведения – до первых стыковых соединений в квартире, нежилом помещении.

Попробуем упростить. Прорвало до отключающего устройства/стыка – говорим об общедомовом имуществе. После – квартирный вопрос.

Сам по себе факт нахождения трубы в квартире – вашей или соседа – еще не возлагает ответственности на владельца квадратных метров. Имейте это в виду, старайтесь определить точное место аварии и принадлежность поврежденного участка.

А ранее, заручившись поддержкой юриста, Zakon.kz разбирался, как "достать" соседа по закону. Подробности "замечательного соседства" и борьбы с ним – здесь.