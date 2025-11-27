Султангазиев высказался о негативной репутации Талгара

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК заявил, что уровень преступности в Талгаре снижается, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что происходит в Талгаре и почему город часто фигурирует в криминальных сводках.

"Если говорить большинство или не большинство, мы должны обратиться к статистике Департамента полиции и Комитета по специальным учетам Генпрокуратуры. Если по ним смотреть, то уровень преступности в Талгаре снизился на 18%, по области в целом тоже уровень преступности падает. Это говорит об эффективности работы наших правоохранительных органов и местных исполнительных органов", – сказал Марат Султангазиев.

В целом, по его словам, в области Талгар по количеству недовольств, запросов стоит не на первом месте, а на третьем месте после Енбекшиказахского и Карасайского районов.

"Здесь, конечно, имеют место случаи, которые обрели резонанс в соцсетях, поэтому такое впечатление складывается. В целом Талгар – очень хорошо, динамично развивающийся регион, на протяжении последних нескольких лет стал донором за счет открытия индустриальных зон. Он находится близ Алматы, то есть очень густонаселенной, поэтому, возможно, этот фактор сказался на том, чтобы по Талгару сформировалось такое мнение", – считает глава региона.

В сентябре 2025 года в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района подозреваемый застрелил из ружья мужчину и похитил 2-летнюю дочку его сестры. Во время попытки скрыться он не справился с управлением, и машина упала в реку.

11 ноября 2025 года в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор по делу Хасана Касымбаева. Его обвиняли в организации похищения человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вымогательстве.

25 ноября 2025 года в Талгарском районе Алматинской области произошла страшная трагедия. Там задержали мужчину по подозрению в убийстве своей 15-летней дочери.