#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Общество

Султангазиев высказался о негативной репутации Талгара

Алматинская область, преступность, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 14:59 Фото: Zakon.kz
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК заявил, что уровень преступности в Талгаре снижается, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что происходит в Талгаре и почему город часто фигурирует в криминальных сводках.

"Если говорить большинство или не большинство, мы должны обратиться к статистике Департамента полиции и Комитета по специальным учетам Генпрокуратуры. Если по ним смотреть, то уровень преступности в Талгаре снизился на 18%, по области в целом тоже уровень преступности падает. Это говорит об эффективности работы наших правоохранительных органов и местных исполнительных органов", – сказал Марат Султангазиев.

В целом, по его словам, в области Талгар по количеству недовольств, запросов стоит не на первом месте, а на третьем месте после Енбекшиказахского и Карасайского районов.

"Здесь, конечно, имеют место случаи, которые обрели резонанс в соцсетях, поэтому такое впечатление складывается. В целом Талгар – очень хорошо, динамично развивающийся регион, на протяжении последних нескольких лет стал донором за счет открытия индустриальных зон. Он находится близ Алматы, то есть очень густонаселенной, поэтому, возможно, этот фактор сказался на том, чтобы по Талгару сформировалось такое мнение", – считает глава региона.

В сентябре 2025 года в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района подозреваемый застрелил из ружья мужчину и похитил 2-летнюю дочку его сестры. Во время попытки скрыться он не справился с управлением, и машина упала в реку.

11 ноября 2025 года в Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор по делу Хасана Касымбаева. Его обвиняли в организации похищения человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вымогательстве.

25 ноября 2025 года в Талгарском районе Алматинской области произошла страшная трагедия. Там задержали мужчину по подозрению в убийстве своей 15-летней дочери.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Марат Султангазиев высказался о роли МСБ в экономическом развитии Алматинской области
13:21, 01 декабря 2023
Марат Султангазиев высказался о роли МСБ в экономическом развитии Алматинской области
Султангазиев заявил, что арест замдиректора рынка "Алтын Орда" и проверки объекта не связаны
17:36, 14 июня 2023
Султангазиев заявил, что арест замдиректора рынка "Алтын Орда" и проверки объекта не связаны
О развитии ирригационных систем рассказал Султангазиев
16:20, 14 июня 2023
О развитии ирригационных систем рассказал Султангазиев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: