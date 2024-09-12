ЗОЖ и отказ от наркотиков должны стать трендом – полицейские и волонтеры из Костаная

С начала года специалисты Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области вместе с волонтерами и коллегами провели около 350 акций, направленных на борьбу с наркотиками. Как идет профилактическая работа и почему ее нужно расширять, узнал корреспондент Zakon.kz.

Результат есть

Специалисты отмечают, что разъяснительная работа по профилактике употребления наркотиков не прекращается и велась даже в летнее время, когда школьники и студенты были на каникулах.

Полицейские выезжали в пришкольные и загородные лагеря отдыха, проводили акции в общественных местах и на улицах города.

"За восемь месяцев мы провели мероприятия разной направленности. Это спортивные состязания, раздача буклетов, массовый велопробег, показ коротких социальных роликов и беседы с молодежью. Причем организовывали их не только в школах, колледжах и вузах, но и в общественных местах", – рассказала старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадилова.

Уже не первый год вместе с полицейскими в проведении акций активно участвуют учащиеся нескольких колледжей. И сделано это не случайно: студенты-волонтеры уже имеют теоретическую подготовку и своими словами в доступной форме могут донести до сверстников информацию о вреде наркотиков и уголовной ответственности за их употребление и распространение.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

По мнению оперуполномоченного, профилактическая работа должна только усиливаться, и добавила, что от ее проведения уже есть определенные результаты. Один из показателей – это уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере. В 2023 году их было четверо, а в этом году – ни одного.

"Профилактическую и агитационную работу нужно вести на постоянной основе. Это помогает молодежи быть более информированной. Причем наша задача – не пугать тем, что связь с наркотиками грозит тюрьмой, а показывать и рассказывать об этом на реальных примерах. Необходимо применять все возможные методы информирования. Сегодня синтетических наркотиков изымается все больше, а привыкание к ним наступает мгновенно и об их вреде надо рассказывать", – пояснила Ерадилова.

По данным управления, в регионе с начала 2024 года из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 60 килограмм различных наркотических средств, в том числе около 4 килограммов синтетических наркотиков.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Чаще и интереснее

По словам Айгуль Ерадиловой, разъяснительные акции с горожанами полицейские будут проводить все чаще. Только за первую неделю сентября их было две. Первая – по закрашиванию рекламы сайтов и каналов, где продаются наркотики, а вторая – информационная с показом работы служебной собаки по поиску запрещенных веществ.

Стоит отметить, что с начала этого года полицейские вместе с волонтерами закрасили уже свыше 400 надписей в разных районах города, участие в мероприятиях приняли более 200 добровольцев.

Аналогичная акция прошла на прошлой неделе в трех спальных микрорайонах Костаная и стала шестой в 2024 году. Перед началом акции стражи порядка заранее провели анализ мест, где имеются такие надписи. Чаще всего это бетонные и металлические ограждения, стены заброшенных и жилых домов, и составили список адресов для работы. Всего за несколько часов волонтеры "уничтожили" 120 граффити.

"Оставляя такие надписи, наркосбытчики предлагают приобретение наркотических средств без посредников. Горожане регулярно сообщают нам адреса, где находят такие граффити, и благодаря их неравнодушию мы ведем активную работу по их закрашиванию", – добавила Ерадилова.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Большой интерес у костанайцев и гостей города вызвала антинаркотическая акция, которую полицейские провели на железнодорожном вокзале. Ее организовали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП и линейного отдела полиции на станции Костанай совместно с представителем транспортной прокуратуры.



Во время акции стражи порядка проводили разъяснительные беседы с посетителями вокзала, а волонтеры раздавали футболки, бейсболки с надписью "Нет наркотикам". Причем они не ограничились только зданием железнодорожного вокзала, но и зашли в вагоны поезда сообщением "Костанай – Алматы".

А пока полицейские рассказывали пассажирам о вреде наркотиков, внимание отъезжающих в здании вокзала особо привлекли показательные выступления служебно-розыскных собак кинологической службы департамента. Одна из них – служебная бельгийская овчарка Тесла, которая выполняла задание – искала закладку. Сначала она обнюхивала все возможные "тайники", но потом остановилась у "правильного" чемодана.

"Посетители вокзала очень заинтересовались нашей акцией, ведь не каждый день можно стать свидетелем того, как работает кинолог с собакой. Некоторые граждане даже сами проявляли инициативу, просили дать им предмет и прятали его в своей сумке и наблюдали, как быстро собака его найдет. А с более старшим поколением у нас получился хороший диалог, люди делились своими опасениями о доступности запрещенных веществ и даже предложили несколько интересных методов профилактики", – отметила специалист ДП.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Отказ от наркотиков должен стать трендом

Одним из активных участников акций, направленных на борьбу с наркотиками, уже на протяжении 11 лет является Общественное объединение "Юные лидеры Костаная". Практически ежегодно у ОО есть свои проекты по профилактике употребления психоактивных веществ, они также участвуют в акциях, организуемых полицейскими.

"К примеру, в 2023 году мы провели примерно 45 акций. В 2024 году в планах примерно столько же мероприятий, и почти половина из них уже проведена. Несколько лет объединение участвует в реализации проектов по грантам, выделяемым управлением здравоохранения по этому направлению. Кроме того, мы обучаем волонтеров этой работе. В этом году это были 50 новичков-волонтеров из Костанайского автодорожного колледжа", – рассказала председатель ОО "Юные лидеры Костаная" Гульсум Бисимбаева.

По словам председателя объединения, молодежь всегда с энтузиазмом принимает участие в акциях, перед началом которых сами волонтеры проходят инструктаж, где им в доступной форме рассказывают о вреде психотропных веществ.

"Акций проводится действительно много, но все же самыми запоминающимися для молодежи и самих волонтеров являются спортивные мероприятия, которые показывают, что у современного поколения нет времени и места в жизни для наркотиков. Спортивный азарт, победы и награды становятся отличным стимулом вести здоровый образ жизни", – добавила председатель ОО.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

Среди неспортивных направлений – участие в закрашивании наркограффити и информационная работа, когда волонтеры раздают подготовленные листовки и буклеты с информацией о вреде наркотиков. Во время общения с такими же молодыми людьми они просто и понятно рассказывают о том, как легко сверстники попадают в зависимость и какими тяжелыми бывают последствия.

"Эти акции помогают обратить внимание на проблему. Мы начали создавать новые тренды за здоровый образ жизни с лозунгом "Нет наркотикам!". И такие тренды действительно очень нужны, ведь это работа с подсознанием. Считаю, что масштаб таких акций нужно расширять, так как сегодня, к сожалению, они не захватывают большого количества молодежи. Но от них нельзя ждать мгновенного результата, он является отсроченным, поэтому чем больше молодежи будет в ней задействовано, тем масштабнее будет волна. А сегодня молодые люди хотят быть в моде, в тренде, и нужно создавать именно правильную моду и тренды", – пояснила председатель объединения.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Казахстана 11 сентября 2024 года обратилось к родителям из-за роста наркопреступлений среди детей. По их данным, только за восемь месяцев текущего года полицией задержаны 30 несовершеннолетних за участие в распространении наркотиков.

В Костанайской области за два года пятеро несовершеннолетних попались на распространении наркотиков. В Петропавловске полицейские пресекли попытку организации нарколаборатории.