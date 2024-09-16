Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эпичные кадры тлеющего мусорного полигона в Актау показал блогер

Блогер из Актау показал эпичные кадры тлеющего мусорного полигона , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 13:12 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Казахстанский общественник Азамат Сарсенбаев обнаружил источник "невыносимого запаха" в Актау. Видео тлеющего мусорного полигона поразило пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

15 сентября 2024 года блогер разместил видео и заявил, что проснулся от невыносимого запаха гари.

"Едкий дым окутал весь Актау. В принципе, я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается. Но на этот раз хотел вам наглядно показать, из чего состоит этот запах и остатками чего мы дышим…" – говорится в описании к ролику.

Позднее он опубликовал еще одно видео, отметив:

"С другой стороны, это нереально эпичный кадр. Локация: мусорный полигон в районе Баянды, 15 км от Актау".

На третьем видео отчетливо видно, как пакеты и мусор разлетаются от мусорного полигона по всей степи.

  • Азамат, ты делаешь благое дело. Почти из полмиллиона жителей лишь один показываешь истинную ситуацию нам всем!
  • Люди бороздят просторы Вселенной, а мы мусорный завод не можем построить.
  • Туристический город за то!
  • Завтра скажут, что туман.
  • Очень красиво. Это о съемке! Очень страшно – о ситуации! – оставляют возмущенные отзывы комментаторы под публикациями.

Ранее депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин заявил, что эта свалка будет тлеть еще лет 50. Дело в составе отходов.

Читайте также

Рекорд Гиннесса
Рекорд Гиннесса: в Алматы приготовили 1700 литров яблочного компота на фестивале Apple Fest
Бережное отношение и искренняя забота о городе - отличительная черта алматинцев
Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев
Пенсия, пенсионеры, деньги
Что нужно знать казахстанцам о пенсионном аннуитете
Анастасия Московчук
Актау 2024 год Социальные сети Мусор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Еще одно покушение было совершено на Дональда Трампа
Стрельба произошла возле Дональда Трампа
Луна, космос, Земля
У Земли появится еще одна Луна
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: