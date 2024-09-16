Эпичные кадры тлеющего мусорного полигона в Актау показал блогер
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Казахстанский общественник Азамат Сарсенбаев обнаружил источник "невыносимого запаха" в Актау. Видео тлеющего мусорного полигона поразило пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
15 сентября 2024 года блогер разместил видео и заявил, что проснулся от невыносимого запаха гари.
"Едкий дым окутал весь Актау. В принципе, я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается. Но на этот раз хотел вам наглядно показать, из чего состоит этот запах и остатками чего мы дышим…" – говорится в описании к ролику.
Позднее он опубликовал еще одно видео, отметив:
"С другой стороны, это нереально эпичный кадр. Локация: мусорный полигон в районе Баянды, 15 км от Актау".
На третьем видео отчетливо видно, как пакеты и мусор разлетаются от мусорного полигона по всей степи.
- Азамат, ты делаешь благое дело. Почти из полмиллиона жителей лишь один показываешь истинную ситуацию нам всем!
- Люди бороздят просторы Вселенной, а мы мусорный завод не можем построить.
- Туристический город за то!
- Завтра скажут, что туман.
- Очень красиво. Это о съемке! Очень страшно – о ситуации! – оставляют возмущенные отзывы комментаторы под публикациями.
Ранее депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин заявил, что эта свалка будет тлеть еще лет 50. Дело в составе отходов.
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