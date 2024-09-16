Эпичные кадры тлеющего мусорного полигона в Актау показал блогер

Казахстанский общественник Азамат Сарсенбаев обнаружил источник "невыносимого запаха" в Актау. Видео тлеющего мусорного полигона поразило пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

15 сентября 2024 года блогер разместил видео и заявил, что проснулся от невыносимого запаха гари.

"Едкий дым окутал весь Актау. В принципе, я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается. Но на этот раз хотел вам наглядно показать, из чего состоит этот запах и остатками чего мы дышим…" – говорится в описании к ролику.

Позднее он опубликовал еще одно видео, отметив:

"С другой стороны, это нереально эпичный кадр. Локация: мусорный полигон в районе Баянды, 15 км от Актау".

На третьем видео отчетливо видно, как пакеты и мусор разлетаются от мусорного полигона по всей степи.

Азамат, ты делаешь благое дело. Почти из полмиллиона жителей лишь один показываешь истинную ситуацию нам всем!

Люди бороздят просторы Вселенной, а мы мусорный завод не можем построить.

Туристический город за то!

Завтра скажут, что туман.

Очень красиво. Это о съемке! Очень страшно – о ситуации! – оставляют возмущенные отзывы комментаторы под публикациями.

Ранее депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин заявил, что эта свалка будет тлеть еще лет 50. Дело в составе отходов.