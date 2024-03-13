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Глава Верховного суда рассказал Токаеву о росте дел с участием присяжных

Глава Верховного суда рассказал Токаеву о росте дел с участием присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 16:39 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Во время беседы глава государства отметил особую роль судов в обеспечении верховенства права и защите прав и законных интересов граждан и предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Акорды за 13 марта 2024 года, по словам Мергалиева, усилен аналитический блок и скорректирована третья часть всего массива нормативных постановлений Верховного суда.

Кроме того, повысился уровень защиты прав граждан в ходе следствия, увеличилась доля отказов в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, растет количество дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей и доля гражданских споров, завершившихся мировым соглашением.

Далее отмечено, что президенту представили информацию о продвижении судебной реформы.

Так совместно с депутатским корпусом инициирован ряд законодательных поправок, направленных на реализацию поручений президента. В частности, предлагается пересмотреть институт возбуждения дисциплинарного производства по грубым нарушениям законности, усовершенствовать работу комиссии по качеству правосудия и образовать самостоятельную кассационную инстанцию.

В заключении глава государства отметил необходимость продолжить работу по дальнейшему реформированию судебной системы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность перехода на новую модель работы суда присяжных. Как отметил депутат Мажилиса Николай Аксютин, соответствующая норма включена в законопроект по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, который ранее депутаты одобрили в первом чтении.

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