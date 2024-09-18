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Взрывы пейджеров в Ливане: как отреагировала мировая экономика

добыча нефти, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:10 Фото: freepik
Согласно данным Лондонской биржи ICE, нефть марки Brent подорожала на фоне взрывов пейджеров в Ливане. Ровно в 22.30 по времени Астаны – сразу после взрывов – цена нефти сделала резкий скачок, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным биржи, к 22.00 по времени Астаны нефть марки Brent торговалась в районе 72,5 доллара за баррель. И, как видно из диаграммы, через полчаса ее стоимость резко подскочила вверх почти до 74,3 доллара. Характерно, что последние несколько месяцев нефть Brent, напротив, падала в цене из-за снижения напряженности конфликта на Ближнем Востоке.

Таблица нефть , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:10

Фото: investing

За океаном – та же ситуация. Контракты на нефть марки Texas Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже вчера закрылись на уровне 71,26 доллара за баррель (рост на 1,6%). Texas Sweet, так же, как и Brent, постепенно падала, приблизившись к минимуму 2021 года.

Таблица нефть , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 11:10

Фото: barrelblack

Отметим, что чуть позже на обеих биржах нефть немного снизилась в цене, но не вернулась на уровень хотя бы суточной давности.

Многие аналитики, в частности, казахстанский экономист Анвар Жукенов, полагают, что тенденция на рост нефтяных котировок продолжится.

"Последние события могут привести не только к росту напряженности, но и к региональной войне на Ближнем Востоке, что затруднит поставку нефтепродуктов из региона".Анвар Жукенов

Отметим, что 17 сентября 2024 года в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, в ходе которого иранский посол Моджтаба Амани получил ранение, 11 человек погибли и еще 2750 пострадали. Причина взрывов остается неизвестной.

Специальные устройства для зашифрованной связи взрывались прямо в руках и карманах пользователей.

"Хезболла" возложила ответственность на власти Израиля за "скоординированную детонацию" пейджеров по всему Ливану. Группировка пообещала ответить на "преступную агрессию, направленную в том числе против мирных жителей". В правительстве Ливана также назвали массовый взрыв пейджеров "израильской агрессией". Ливанский министр информации Зиад Макари заявил, что обратился в ООН, чтобы "привлечь виновных к ответственности", передает Reuters. В ООН выразили "крайнюю обеспокоенность".

Ранее мы рассказали, что в мире рекордно подскочила цена на золото. На фоне конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке многие крупнейшие центральные банки покупают в свои резервы все больше золота для защиты от рисков и наращивания собственных золотовалютных резервов.

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Израиль Ливан Нефть 2024 год Цены Ближний Восток Политика
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