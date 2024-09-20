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Детективы можно писать: истории спасения участкового из Алматы

Детективы можно писать: истории спасений участкового из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 11:57 Фото: из личного архива Ергена Сембай
Каждая профессия имеет свои особенности. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и ведут борьбу с преступностью. Однако каждый раз, спасая человеческие жизни, они подвергают свою опасности.

Профессий в правоохранительных органах много, и специфика работы у каждой своя. Zakon.kz узнал у 31-летнего участкового инспектора Управления полиции Наурызбайского района Алматы Ергена Сембай, чем интересна его деятельность.

Молодой человек рассказал, что профессию выбрал ради того, чтобы быть ближе к народу, помогать людям, решать насущные проблемы в обществе, создавать безопасные условия для жизни и искоренять преступность. Вот уже 12 лет он верно несет службу. За это время ни разу не пожалел о своем выборе. Хотя, что таить, у сотрудников полиции бывают непростые будни.

"Я ориентирован на микрорайон Шугыла. Здесь проживает около 60 тыс. человек. Являюсь старшим участковым опорного пункта №100. У меня в подчинении шесть инспекторов. Каждый из нас ведет охрану около 3000 жильцов на микроучастках".Ерген Сембай
Детективы можно писать: истории спасений участкового из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 11:57

Фото: из личного архива Ергена Сембай

Участковые инспекторы существенно разгружают горячую линию "102". К ним жители обращаются с самыми разными проблемами: от ссор вплоть до убийств.

"Чаще всего люди жалуются на нарушение тишины, скандалы бытового характера. Нередки случаи, когда жители обращают внимание на подозрительных незнакомцев, просят проверить их личность. Где-то рабочие слишком громко стучат молотком. А иногда их возмущает, что лает собака во дворе, чужой велосипед или коляска у двери мешает".Ерген Сембай
Детективы можно писать: истории спасений участкового из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 11:57

Фото: из личного архива Ергена Сембай

Понятия "мелкое обращение" в их службе нет. Поэтому участковые отрабатывают все заявки. И на удивление даже самые, казалось бы, незначительные порой дают зацепку на раскрытие резонансных преступлений.

"Когда я работал в Алмалинском районе, бабушка попросила проверить одну квартиру. Жаловалась на грохот и едкий запах в ней. Казалось, ничего существенного, но на месте мы обнаружили лабораторию, где изготавливали наркотические вещества".Ерген Сембай

Но все же в большинстве преступлений стражи порядка для пострадавших – последняя надежда наказать преступника, а порой и даже выжить.

"К нам в пункт на консультацию пришла алматинка. Она хотела знать, что делать ее подруге, у которой сожитель вымогал деньги. Мы незамедлительно выехали к самой пострадавшей. Она находилась дома, а ее молодой человек сбежал со всем добытым. В квартире мы обнаружили следы выстрелов, оказалось, мужчина применял огнестрельное оружие, чтобы напугать свою половину. Женщина рассказала, что он насильно повез ее в ломбард, заставил сдать золотые украшения, вырученные средства присвоил. Также под угрозой расправы вынудил ее обналичить деньги, забрав их, уехал. Она боялась его. Совместно с оперуполномоченными мы задержали злоумышленника в течение четырех часов. При нем был пистолет".Ерген Сембай

В другом звонке очевидцы просили спасти ребенка из рук педофила.

"Люди по камерам увидели, что незнакомец завел ребенка в квартиру и домогался его. Прибыв на место, мы изучили видео, где все подтверждалось. Также на кадрах видно, что несовершеннолетний сумел сбежать от неадекватного человека. Когда мы обратились к нему, он находился в жилище, однако не открывал дверь. Вскрытие дверей проводят сотрудники ЧС. Но у нас было мало времени, поэтому нам пришлось забираться на седьмой этаж через балконы. Так мы сумели попасть в квартиру и задержать его. Он был в алкогольном опьянении и заявил, что утащил ребенка, потому что хотел сделать себе массаж. В ходе следствия будут допрошены все лица и установлен истинный мотив".Ерген Сембай

Это лишь крупинка добра из серии спасений. Были экстренные инциденты, когда Ерген Сембай без страховки забирался через балконы на 16 этаж. А однажды он испытал на себе профессию пожарного и тушил возгорание в аптеке. Работа участкового настолько полна острых ощущений, что можно выпускать интересные книги, признается собеседник.

"У нас каждый день истории, можно детективы писать. Когда нужно кому-то помочь, я не задумываюсь о своей жизни. Главное – безопасность людей, спасение человека и задержание преступника. На то мы и носим форму и наш долг – быть героями".Ерген Сембай
Детективы можно писать: истории спасений участкового из Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 11:57

Фото: из личного архива Ергена Сембай

Наиболее эффективный метод – преступление лучше предотвратить. Поэтому участковые не только объезжают дома жителей, но и проводят разъяснительную работу в местах общего скопления людей. Особенно на рынках и в увеселительных заведениях, поскольку сводка показывает, что именно там происходит большое количество правонарушений.

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