В Атырау участковый инспектор полиции нашел способ установить доверие жителей

Участковый инспектор полиции Атырауского городского отдела №1, 33-летний Мухамбет Нугманов использует свой метод работы с людьми, живущими на обслуживаемом участке. В чем особенность его подхода, направленного на установление доверия, выяснила корреспондент Zakon.kz.

Мухамбет Нугманов родом из города Аксай Западно-Казахстанской области. Еще в школе он для себя решил, что непременно станет сотрудником полиции. Никто из его родных и близких не трудится в правоохранительной сфере, но выбор Мухамбета они одобрили, и видя, что сын настроен решительно, всегда "бьется" за справедливость, пожелали успехов.

Молодой человек окончил вуз в Уральске с красным дипломом, получил "корочку" о высшем образовании по специальности "юриспруденция". В 2017 году вместе с супругой приехал на ее родину — в Атырау. Мухамбета Нугманова приняли на работу помощником участкового инспектора, а уже через полгода полицейское руководство, видя, как молодой офицер старается, какие у него показатели в работе, перевели на должность старшего участкового инспектора.



"Я работаю в опорном пункте Атырауского городского отдела полиции №1. На каждого из 6 участковых инспекторов один участок, а моя территория обслуживания – новый микрорайон Оркен, который находится в сторону автотрассы Атырау-Еркинкала. На моем участке 3200 человек. С какими вопросами приходят люди? С разными. Даже если отключилось электричество, тротуар в ямах, нет воды, тоже обращаются с просьбой помочь. А еще установить искусственные неровности на дороге, то есть "лежачих полицейских", а также дорожные знаки. Мы никогда не говорим жителям, что "коммуналка" не входит в сферу нашей деятельности. Связываюсь с акиматом, ставлю их в известность. Думаю, людям так проще, что ли, нет необходимости ходить по местным исполнительным органам. И при проведении сходов с жителями разговоры опять-таки не только о правоохранительной сфере, но и по коммунальным проблемам. По мере возможности стараюсь помогать по любым житейским вопросам. Только так будет возрастать доверие к полиции. И тогда люди тоже начнут помогать полиции", - считает участковый Нугманов.

Однако больше всего проблем, которые приходится решать участковому инспектору, связаны с семейными скандалами.

"Существует определенный алгоритм реагирования на такие вызовы. Там все может произойти, нужно быть готовым, дебошир может проявить агрессию и к сотруднику полиции. Однажды на меня с кулаками бросился абьюзер. Скрутили, надели наручники. Хотя, знаете, подчас бывает достаточно поговорить с рассорившимися супругами, и в их доме наступает мир. Не у всех пар, разумеется, но все же. Преимущественно громко ссорятся молодые супруги, которые снимают жилье, испытывают финансовые трудности. Стараюсь "достучаться" до каждого человека, объяснить, зачем ругаться, выяснять отношения, родные люди, да и дети смотрят на их безобразные "схватки". Разве можно в таких условиях спокойно жить и учиться. До работы в полиции я снимал жилье, так сказать, кочевал, у меня есть свой опыт и способом преодоления проблем делюсь с ними, стараюсь успокоить. На одном вызове бываю иногда час-полтора". Мухамбет Нугманов

В прежние годы в опорном пункте работали 3 участковых, теперь полицейских в два раза больше, они "нажимают" на профилактику правонарушений в семейно-бытовой сфере, чтобы семейные скандалы не перерастали в уголовные преступления с тяжкими последствиями.

А люди спешат к капитану за советом даже глубокой ночью, могут постучаться в его дом, расположенный непосредственно в здании опорного пункта. Никому из обратившихся он не показывает на часы, дескать, участковый инспектор тоже человек и ему надо отдыхать. А какой может быть сон, если к нему пришли с проблемой? Значит, доверяют, и отказать нельзя.

"Наш участковый Мухамбет Нугманов – золотой человек. У меня был такой случай — пропал дорогущий телефон, то ли воры вытащили в автобусе, то ли сама потеряла. Расстроенная, пришла в опорный пункт, попросила помочь. Да, участковому потребовалось время, и он, о, счастье, искал и нашел. В трудную минуту и мои соседи к нему тоже приходили, — строители, которых они наняли для ремонта дома, неожиданно пропали, а деньги, большая часть, были им отданы. Как поступить в такой ситуации? Капитан подробно все разъяснил. Вообще, он очень внимательный и ответственный", - высказалась жительница микрорайона "Оркен" Мария Сапарова.

При раскрытии преступлений Мухамбет Нугманов старается не упустить ни малейшей детали, действовать максимально быстро. Однажды вор, пробравшись в кафе, вынес оттуда деньги, пиво, прихватил и некоторое оборудование. В сумке все это добро не унесешь, значит, следовало искать машину. Мухамбет Нугманов вычислил ее по камерам видеонаблюдения. Выяснил, что вор приехал на дело на такси - минивэне. Вышел на таксиста, и тот назвал адрес клиента. Остальное стало делом техники, вместе с оперуполномоченными он отправился на задержание.

"Нам на работе созданы все условия, только включай смекалку, выполняй поставленные задачи на совесть, и люди потянутся к тебе. Подчас требуется творческий подход. Когда только начал работать участковым, то сразу решил упростить поиск нужного адреса и для этого познакомился с контролерами коммунальных служб, у них все контакты абонентов", - поделился капитан.

Как отметил начальник отделения местной полицейской службы городского отдела полиции №1 Управления полиции города Атырау, подполковник полиции Муса Мадагаев, в своей работе участковый инспектор Нугманов проявляет находчивость и благожелательность к жителям, нуждающимся в помощи.

"Мухамбет Нугманов — участковый инспектор полиции городского отдела полиции №1 - служит в органах внутренних дел с 2017 года и на своей должности зарекомендовал себя как сотрудник, обладающий организаторскими способностями и отличными знаниями. Знаем, что люди благодарят его за отзывчивость и искренность. Участковый раскрывает по горячим следам и преступления. Кроме того, на закрепленной за ним административной территории он активно участвует в общественных мероприятиях, регулярно проводит собрания среди населения, обсуждает с ними актуальные вопросы. Мухамбет выполняет возложенные на него задачи с высокой ответственностью. Вежливый, тактичный с гражданами и коллегами. Дисциплинированный. Вот такие стражи правопорядка у нас", - сказал корреспонденту Zakon.kz начальник ОМПС городского отдела полиции №1 Управления полиции города Атырау подполковник полиции Муса Мадагаев.

В семье участкового Нугманова трое детей — дочки и сын, и при первой же возможности старается всем уделить внимание. Его работа беспокойная и занимает много времени, а о другом поприще Мухамбет Нугманов не мыслит. Кстати, офицеру предлагали перевестись в другие подразделения полиции, но капитан отказался.

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