Участковый из Рудного: о службе в полиции и особом подходе к жителям района

Современного участкового можно смело назвать "универсальный солдатом" полиции. Он должен выполнять роль оперативника, следователя, быть искусным психологом и просто уметь поддерживать постоянную связь с людьми. О том, как участковые находят общий язык с населением, в материале Zakon.kz.

Один из таких "универсальных бойцов" системы МВД РК – участковый инспектор УПП №7 Управления полиции города Рудного Нурмухан Бектанов. Майор Бектанов на этой должности с 2015 года и не понаслышке знает о том, какая ответственность лежит на сотрудниках внутренних дел, работающих в участковых пунктах полиции.

"Участковых чаще всего называют "народными" полицейскими, ведь именно они круглосуточно работают на закрепленной за ними территории и ближе всех знакомы с проживающими на ней гражданами. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, участковые занимаются профилактической работой, ежедневно решают проблемы населения, вносят значительный вклад в укрепление общественного порядка. Инспектор должен находиться на связи 24 на 7. Тревожное сообщение может прийти в любую минуту", – рассказал Нурмухан Бектанов.

От умения наладить добрые отношения с жителями своего района напрямую зависит оперативность работы и раскрываемость преступлений. По мнению Нурмухана Бектанова, хороший участковый в первую очередь должен уметь общаться с людьми и уметь найти к каждому человеку свой особый подход. А, чтобы расположить к себе собеседника, нужно учитывать его социальный статус, образование и возраст.

"Особая категория – это пенсионеры. Иногда в мой кабинет люди преклонного возраста приходят просто поговорить. По-стариковски пожаловаться на рост цен или на бытовые проблемы. Даже несмотря на то, что времени порой не так много, мы, полицейские, стараемся выслушать каждого. Но я потом чувствую благодарность этих людей. Но самое главное, что бабушки и дедушки чуть позже становятся моими глазами и ушами на районе. Мне в любой момент могут позвонить и рассказать, что и где происходит, а это очень хорошо помогает в работе", – поделился Нурмухан Бектанов.

Полицейский отметил, что любой участковый в первую очередь пристально следит за подростками. В переходном возрасте молодым людям нужен положительный пример. К сожалению, несовершеннолетние не всегда прислушиваются ко мнению родителей и ищут авторитетов и понимание вне семьи. В таких случаях главная цель участкового – вовремя выявить ребенка, который попал в плохую компанию.

"Подростки всегда в зоне риска. Если упустить ребенка в возрасте 14-16 лет и не направить его в правильное русло, в будущем это может обернуться для него большими проблемами. Если с пенсионерами участковый выступает как слушатель, то с подростками он – лектор. Но нужно быть очень аккуратным. Доверие ребенка очень легко потерять, поэтому полицейский должен в первую стать другом для подростков. К примеру, не пугать его, а просто поделиться своим жизненным опытом", – рассказал Нурмухан Бектанов.

Фото: Управление полиции города Рудного

На участке Нурмухана Бектанова есть несколько человек, которые находятся на пробационом контроле. Это особый контингент. Инспектор отметил, что к каждому осужденному нужен свой подход. Основная задача для участкового – это направить человека в сторону правильного пути и не дать оступиться снова. Нередко инспекторы помогают таким людям сделать необходимые документы, устроить их на работу или находят для них образовательные курсы. Но главное – это беседа с человеком.

"Очень важно поддержать его. Сказать, что он такой же член общества, как и все, просто он немного оступился, но обязательно исправится и больше не повторит своих ошибок", – рассказал полицейский.

Вспомнил участковый и один случай, когда ему буквально за несколько часов удалось раскрыть кражу и вернуть все ценные вещи хозяевам.

"Был у меня такой случай. Ко мне обратилась женщина, проживающая на моем участке. Ее мужа очень сильно избили, а из квартиры вынесли ценные вещи и деньги. Как оказалось, мужчина познакомился с парнем и девушкой на улице, пригласил их к себе в дом. Во время распития алкогольных напитков между хозяином дома и гостями произошел конфликт, который закончился дракой. Когда потерпевший потерял сознание, парочка "обчистила" квартиру и скрылась в неизвестном направлении. Сложность была еще в том, что у меня практически не было никаких зацепок, не было свидетелей. Мужчина помнил только имя напавшего на него парня. Его звали Станислав. Я сразу понял, что на моем участке живет один человек с таким именем, для которого совершить такое преступление не составило бы труда. Отправился к нему и оказался прав, парень сознался в преступлении. Его спутницу задержали буквально через пару часов", – рассказал участковый.

Стоит отметить, что с 16 сентября по 1 ноября 2024 года в Казахстане продолжается республиканское ОПМ "Участок". В рамках мероприятия участковые инспекторы усилили меры по профилактике правонарушений. Кроме этого, мероприятие направлено на укрепление доверительных отношений с населением и повышение имиджа и авторитета органов внутренних дел.