Простые девушки и парни из аулов: откуда берутся трудовые ресурсы в Казахстане

Сегодня в РК насчитывается почти 11 миллионов трудоспособных граждан. Из них чуть меньше половины (около 5, 36 миллионов человек или 49,1%) – это молодые люди в возрасте до 34 лет, сообщает Zakon.kz.

Интересно, но по данным Центра развития трудовых ресурсов (национального органа по профессиональным квалификациям) больше всего в РК проживает 15-летних граждан – около 309 000 юношей и девушек. Именно они через пару лет пополнят отечественный рынок труда.

Фото: erdo.enbek.kz

Где же больше всего молодежи в Казахстане? Разумеется, на юге. Лидером выступает Туркестанская область, где проживает примерно 496 000 молодых людей. На втором месте – Алматы и Алматинская область (445 000 и 363 000 человек соответственно). Меньше всего молодежи проживает в Улытауской области (около 46 000 человек) и СКО (около 103 000 человек).

Фото: erdo.enbek.kz

Куда же пойдут трудиться (или уже трудятся эти молодые люди? Как говорит статистика, больше всего в Казахстане задействовано трудовых ресурсов в торговле (почти 1 407 000 человек). Следом идет госуправление и соцобеспечение (около 913 000 человек). На третьем месте – сфера образования (около 812 000 человек). Меньше всего работников задействовано в энергетике (125,5 тыс. человек) и водоснабжении (около 74 000).

Фото: erdo.enbek.kz

Если же взглянуть на общую динамику трудового населения страны, то мы увидим, что больше всего кадров находится опять же в Туркестанской области (почти 645 000 женщин и 640 000 мужчин). Меньше всего работников в Улытауской области – 69 000 мужчин и 65 400 женщин).

Фото: erdo.enbek.kz

Благодаря такой нехитрой статистике понятно, откуда Казахстан черпает пополнение своих трудовых ресурсов.

Ранее мы рассказали, что по данным Минтруда РК к 2030 году 37% рабочей силы в Казахстане будут представлять люди из поколения Z.