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Эксплуатация АЭС возле Балхаша никак не скажется на экологии и водном балансе озера – Тимур Жантикин

Атомная станция , фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 14:35 Фото: pexels
Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал Zakon.kz об особенностях современных ядерных реакторов.

– Тимур Мифтахович, как было заявлено, для строительства АЭС в Казахстане потребуется 10-12 лет. Почему именно такой срок? Каковы этапы строительства?

– Смотрите, четыре-пять лет необходимо только на разработку технической документации по проекту – речь о технико-экономическом обосновании проекта, проектно-сметной документации и так далее – и оформление различных разрешений, прохождение государственной экспертизы и прочего. Сама стройка, от заливки первого бетона до пуска станции, займет около пяти лет.

– Каким системами безопасности будет оснащена станция? Насколько они надежны?

– На реакторах поколения III и III+ реализуется глубоко эшелонированная защита, включающая как активные, так и пассивные системы безопасности с многократным дублированием. Это позволяет говорить об очень низкой вероятности аварии на таких реакторах. Возможно одно событие, приводящее к аварии, при эксплуатации в течение 10 млн лет.

– Экологическая ситуация на озере Балхаш сейчас достаточно сложная. Не ухудшит ли строительство АЭС текущее положение вещей?

– Строительство и эксплуатация АЭС вблизи Балхаша никак не скажется ни на экологии, ни на водном балансе бассейна озера. При работе станции никаких выбросов в окружающую среду нет, а потребление воды на подпитку башенных градирен, которые рассматриваются для проекта АЭС, составляет менее 63 млн кубических метров в год, то есть около 0,3% от объема естественного испарения с поверхности озера.

– Что даст Казахстану строительство АЭС?

– Пуск первой АЭС в стране будет шагом на пути развития атомной энергетики как основы базовой генерации, в первую очередь. Для обеспечения устойчивого развития экономики в долгосрочной перспективе, в особенности для ее индустриализации, жизненно важно гарантированное опережающее развитие надежной и стабильной энергетики.

В сегодняшних условиях обострения климатической повестки с учетом текущей ситуации в энергетике Казахстана, где угольная генерация превышает 70%, необходимо срочно внедрять в энергосистему безуглеродные источники базовой генерации. В Казахстане имеется хорошо развитая атомная промышленность, наука, практический опыт эксплуатации АЭС в Актау и три исследовательских атомных реактора, для которых кадры готовятся в казахстанских вузах. Естественно, мы не должны ограничиваться пуском одной станции. Понятно, что она не решит разом все проблемы. Поэтому мы говорим о развитии атомно-энергетического сектора страны в целом.

Ирина Мишура
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