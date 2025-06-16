Хватит ли воды в озере Балхаш для эксплуатации первой в Казахстане АЭС

В Агентстве РК по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что экологические и социальные факторы сегодня играют не менее важную роль, чем технические или экономические, при выборе лидера консорциума для строительства АЭС в Казахстане.

"С экологической точки зрения важно, чтобы технология, предлагаемая вендором, была максимально безопасной и соответствовала как национальным, так и международным стандартам. Современные станции признаны мировым сообществом экологичными и безопасными. По опыту эксплуатации АЭС мощностью 2400 МВт потери воды на испарение на градирнях составят порядка 63 млн куб. м воды, что эквивалентно лишь 0,3% годового природного испарения с поверхности озера Балхаш", – отметили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии.

Сообщается, что Казахстан будет проводить всестороннюю экологическую экспертизу на основе международных стандартов МАГАТЭ и ОВОС, включая оценку воздействия на биоразнообразие, водные ресурсы и местные сообщества. По результатам этих исследований будут разработаны технические меры, современные системы фильтрации и локализации, инженерная защита водоемов и почв, а также планы по восстановлению нарушенных участков.

"В общественных слушаниях и независимом мониторинге будут участвовать эксперты, представители государственных органов и другие заинтересованные лица, что позволяет оперативно выявлять и устранять риски. Наконец, для персонала и населения создаются программы обучения и информирования по действиям в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить высокий уровень готовности и укрепить доверие к проекту", – заверили в ведомстве.

Ранее в Агентстве РК по атомной энергии рассказали, какой тип реактора был предложен "Росатомом" на будущей казахстанской АЭС.