Чем занимаются казахстанские военные врачи в миротворческих миссиях ООН

Казахстанские миротворцы продолжают выполнять свою миссию в ряде неспокойных уголков мира. На какую медицинскую помощь могут рассчитывать наши военнослужащие в заграничных командировках и где получают образование, в материале Zakon.kz.

Военных врачей в Казахстане готовят на базе Военного института Сил воздушной обороны в Актобе при взаимодействии с Западно-Казахстанским медицинским университетом имени Марата Оспанова. Помимо этого, благодаря налаженной работе Министерства обороны Республики Казахстан молодые люди, которые решили связать свою судьбу с военной медициной, могут поступить в зарубежные вузы, а после выпуска молодые офицеры отправляются на службу в части казахстанской армии.

Также, будущие военные врачи могут получить образование на военно-медицинском факультете Белорусского медицинского университета или в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в городе Санкт-Петербурге.

Помимо этого, для военных врачей предусмотрено дополнительное образование в Центре военной медицины Министерства обороны Республики Казахстана. Ежегодно на базе этого центра обучение проходят около четырехсот военных медиков. Серьезная специальная подготовка казахстанских военных врачей позволяет им успешно выполнять свою работу в Вооруженных силах РК и в составе миротворческих миссий ООН.

Фото: из личного архива Михаила Выдрина

К примеру, казахстанский военный врач-невролог Михаил Выдрин в конце 2019 года в составе казахстанской миротворческой роты отправился в Республику Ливан, на границу с Израилем, для выполнения миссии ООН – United Nations Interim Forces in Lebanon ("Временные Силы ООН в Ливане").

"Наши военнослужащие перед убытием проходят жесткий отбор, в том числе тщательную медицинскую комиссию. Каждый казахстанец, который отправлялся в Ливан, был полностью здоров. Однако травмы и болезни во время работы в заграничной командировке никто не отменял. Еще одна задача казахстанских медиков на месте базирования миротворцев – это ежедневный медицинский осмотр водителей, санитарное состояние столовых, лечение и медицинская консультация военнослужащих, контроль за содержанием медицинских аптечек личного состава. Еще одна очень важная обязанность – это ежедневное проведение лекций по оказанию первой медицинской помощи", – рассказал Михаил Выдрин.

Кроме этого, еще одной задачей казахстанских медиков была помощь гражданскому населению. На постоянной основе казахстанские военные врачи выезжали в населенные пункты Ливана, чтобы помочь местным специалистам.

"Нередко было и так, что местные жители сами приходили на базу миротворцев и просили помощи. В случае, когда экстренно требуется помощь врача, для местных жителей врачи- миротворцы – единственный шанс на спасение. В основном, люди к нам обращались с травмами, простудными заболеваниями, воспалительными процессами пищеварительной системы и кожными заболеваниями. Не один врач-миротворец не имел морального права отказать больному. Иногда к нашему медицинскому пункту даже выстраивались целые очереди. Помогали всем. Поэтому ливанцы с большим уважением относятся к казахстанским миротворцам", – поделился военврач.

Фото: из личного архива Михаила Выдрина

Еще одна основная задача медицинского персонала казахстанской роты – это постоянная работа по профилактике заболеваний и недопущению фактов сокрытия симптомов заболеваний, а также рациональности физических и служебных нагрузок.

"На всех миротворческих миссиях казахстанские военные медики получают необходимое количество вакцин и медикаментов. В Ливане, с учетом продуманного подхода и подготовки личного состава, мы смогли избежать серьезных заболеваний среди личного состава нашей миротворческой роты", – рассказал Михаил Выдрин.

Фото из личного архива Михаила Выдрина

Военный врач отметил, что в целом во время его командировки случаев серьезных заболеваний и травм среди казахстанских миротворцев в Ливане зарегистрировано не было.

"Эта командировка стала для меня не просто профессиональным, но и жизненным опытом. Тяжело было видеть бедность и лишения людей, лечить детей, понимая, что они голодны и им страшно. После этого я стал особенно ценить мир и покой. Я счастлив, что в Казахстане наши дети не засыпают под звуки выстрелов. Этот мир – хрупкий дар, и мы должны его беречь", – поделился офицер.

Казахстанская миротворческая миссия

С 2014 года – 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д'‎Ивуар, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

С 2018 года – 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения. За годы независимости в миссиях под эгидой ООН участвовало порядка одной тысячи военнослужащих, в том числе четырнадцать женщин-военнослужащих.

В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: шесть офицеров – в Западной Сахаре, два офицера – в Центральноафриканской Республике, два офицера – в Демократической Республике Конго, трое военнослужащих – в Ливане.

Казахстанские миротворцы участвовали в следующих миссиях: 2003-2008 годы – в Республике Ирак; 2007-2009 годы – в Непале; 2014 год – по настоящее время – в Западной Сахаре; 2015-2017 годы – в Кот-д’Ивуар; 2018 год – по настоящее время – в Республике Ливан; 2022 год – по настоящее время – в Центральноафриканской Республике; 2022-2023 годы – в Республике Мали; 2023 год – по настоящее время – в Демократической Республике Конго; 2024 год – по настоящее время – на Голанских высотах.

Срок и период прохождения службы у каждой миссии индивидуален, к примеру, в Ливане военнослужащие ВС РК проходят службу от шести месяцев до одного года, в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре – один год.