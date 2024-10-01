Парк Юрского периода: коллекцию возрастом в десятки миллионов лет собрала любитель-палеонтолог в Актау

Кто-то собирает монеты, модели машинок или редкие вещи, а у Евгении Лукьянченко из Актау – весьма необычное хобби. Она собирает окаменелости древних животных и растений, живших на Земле миллионы лет назад. В ее коллекции уже больше 100 экспонатов, передает Zakon.kz.

В обычной жизни Евгения – грумер, она занимается стрижкой и мойкой кошек и собак, но порой в ней просыпается искатель приключений, и она отправляется за сотни километров от Актау на поиски древних окаменелостей. Палеонтологией Евгения Лукьянченко увлеклась два года назад, когда в Мангистау познакомилась с туристами из России.

Выяснилось, что существуют специальные палеонтологические туры, которые возят специалистов и любителей на полуостров Мангышлак из Москвы. Единственное условие таких экскурсий – отсюда ничего нельзя вывозить за пределы Казахстана – только смотреть, фотографировать и изучать на месте.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Эти люди показали нам, жителям Мангистау, наш полуостров совсем с другой стороны. Конечно, мы знали о существовании акульих зубов, о том, что их тут собирают, и больше ничего. Но нам показали удивительный мир палеонтологии. Нам открыли глаза на то, сколько удивительных древностей можно найти на этой земле. Мы потом ездили к этим знакомым в гости, видели их коллекцию, которая в несколько раз больше моей. Вот тогда-то я и загорелась идеей! Представляете, как это интересно, брать в руки окаменелости, которым миллионы лет!" – рассказывает Евгения Лукьянченко.

Самый "молодой" экспонат в коллекции Евгении – зуб мамонта – ему около 10 тыс. лет. Все остальное – возрастом 23 млн лет и старше.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Почему-то многие нас критикуют – зачем вы собираете все это, оставьте потомкам! Но люди не понимают, что на открытом воздухе эта окаменелость пролежит год-два и рассыплется, превратится в пыль, ведь они пролежали миллионы лет в вакууме – без доступа воздуха, света и воды. А когда осадочные породы выходят на поверхность, срок жизни окаменелостей будет очень коротким. Мы же помогаем сохранить их – промываем, покрываем специальным лаком, вымачиваем в растворах, укрываем от света". Евгения Лукьянченко

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Самая удивительная и уникальная для Мангистау находка Евгении – это зуб плезиозавра. В длину он всего 3 сантиметра, а его возраст – более 90 млн лет. Также в коллекции есть редкий экземпляр – зуб хищной рыбы протосфирены, которая обитала здесь 93-100 млн лет назад. Самая крупная находка – это полутораметровый скелет кита цетотория. Причем позвонки сохранились все – от верхнего шейного до последнего хвостового плюс одна ласта.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Многие считают, особенно насмотревшись фильмов а-ля "Юрский период", что все древние животные были гигантами. Не все! Акулы, например, были небольшими, киты тоже – по сравнению с современными. Ведь рядом с громадными динозаврами жили и маленькие мыши. Поэтому полтора метра для кита – это нормальный размер. Жили они уже в Сарматском море, которое существовало после океана Тетис. Что касается того, как мы понимаем, какой вид мы нашли, то тут все просто – все уже давно документально описано. Сейчас найти то, что не находили ранее другие, практически невозможно". Евгения Лукьянченко

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Муж Евгении раньше увлекался археологией, а теперь ездит с женой на поиски зубов и скелетов древних животных. Причем, едут не наугад – супруги прочитали десятки книг по палеонтологии, изучали карты, советовались с такими же любителями древностей.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Конечно, нужно иметь опыт, наметанный глаз, чтобы разглядеть все под ногами. Ко мне тоже все пришло с опытом – что-то сама изучала, что-то искала в интернете, но чаще всего советуюсь в группе, где есть специалисты и любители. Они подсказывают, какие инструменты приобрести, как лучше очистить находку, каким лаком лучше покрыть, чтобы не было неестественного блеска". Евгения Лукьянченко

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

У Евгении пока две мечты – найти зуб акулы психодус, жившей 145-93 миллиона лет назад, и скелет ихтиозавра или любой другой древней рептилии. Сейчас в коллекции Евгении есть зубы, челюсти, части скелета плезиозавра, акул, дельфинов, целый скелет кита, фрагменты панцирей древних черепах, устрицы, морские ежи, раки, которые, к слову, за миллионы лет практически не изменились, множество видов аммонитов. Под стеклом также хранятся и минералы: малахит, аметист, септарии, барит. Есть и камни, на которых отпечатаны четкие следы древних папоротников и других растений.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Ранее Zakon.kz писал о зале палеонтологии и центре ремесленников, которые открылись в Национальном музее РК.