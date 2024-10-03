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Сердце с правой стороны: как живет алматинец с необычной аномалией

Сердце с правой стороны: как живет алматинец с необычной аномалией, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:27 Фото: pixabay
В школах на уроке биологии учат, что сердце человека находится в левой стороне грудной клетки. Однако, как оказалось, бывают исключения: есть люди, живущие с зеркальным расположением внутренних органов. Zakon.kz расскажет о таком случае.

Алматинцу Семену Оручеву 61 год. Больше 40 лет своей жизни он прожил, совсем не подозревая о том, что с ним может быть что-то не так. Каково было удивление, когда врачи, проводя обследование, не обнаружили на месте его органы.

"Я был молод, не жаловался на здоровье. Помню, в армии медики слушали сердце со спины. Щупали, щупали, а потом говорят: "Эхо отдается, главное – бьется. Ну да ладно, свободен". Потом, 20 лет назад, я пришел в больницу на УЗИ печени. Медсестра долго искала мою печень. Пыхтела. Перешла аппаратом в другую сторону и неожиданно нашла".Семен Оручев

Выяснилось, что у мужчины печень расположена слева, а сердце – справа. Все не как у обычных людей, а наоборот. Узнав про это, шокирован был не только пациент, но и даже опытные медики.

"Тот, кто делал УЗИ, вскрикнул: "Ой бай! Что это такое? Құбыжық!". Я сам даже представить не мог, что такое возможно. Перепугался, подумал, что я инопланетянин, ведь у нормальных людей такого нет", – с улыбкой вспоминает собеседник.Семен Оручев
Сердце с правой стороны: как живет алматинец с необычной аномалией, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:27

Фото: из личного архива Семена Оручева

Житель Алматы разобрался с казахским словом "құбыжық", которое означает "пугало или монстр", внушающее людям страх. Однако на деле оказалось все не так страшно. Он продолжал жить самой обычной жизнью. Несмотря на очень редкую аномалию, однажды даже узнал, что у его друга аналогичная патология.

"Причин, почему я такой, не искал. Какого мама родила, такой и есть. Когда рассказывал знакомым про это, кто-то верил, а другие – нет. У меня был друг, к сожалению, 10 лет назад его не стало, у него тоже сердце было с правой стороны. Но остальные его органы были расположены правильно".Семен Оручев

Семен Оручев признается, что уже свыкся с мыслью о своем необычном организме и перестал на это обращать внимание. И часто, если он об этом не упоминает, даже врачи при обследовании упускают этот момент. Но только не интервенционный кардиолог Арман Садыков. Ведь именно ему выпала честь 10 лет назад спасать это исключительное сердце.

"В профессии я больше 15 лет. Наша больница обслуживает всю область по острому коронарному синдрому. За все время моей практической деятельности я столкнулся с такими пациентами трижды. Но особенно интересен был случай с Семеном Оручевым. Он ранее переносил инфаркт миокарда, прошел кардиологические обследования. Ему была проведена открытая операция шунтирование. Через год, в 2012 году, он попал к нам с острым коронарным синдромом. Поступив, он сразу обозначил, что у него декстрокардия. Мы в соответствии с местом расположения сердца провели все необходимые методы обследования и лечения, вытащив из злостного состояния инфаркта. После капитального ремонта сейчас его сердце в порядке".Заведующий отделением эндоваскулярной хирургии и аритмологии Алматинской многопрофильной клинической больницы Арман Садыков
Сердце с правой стороны: как живет алматинец с необычной аномалией, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 12:27

Фото: из личного архива Армана Садыкова

Современная медицина относит этот феномен к аномалиям внутриутробного развития. Ученые дали ему название декстрокардия: dexter на латыни означает "правый", а cardio – по-гречески "сердце". При зеркальном расположении желудка, печени, селезенки, аппендикса речь идет о таком диагнозе, как транспозиция органов. Примерно каждый из 10 тысяч человек подвержен патологии. Но это абсолютно не мешает полноценной жизни. Более того, многие люди живут, ничего не подозревая о своей уникальности.

"Интересно то, что в трех случаях были мужчины от 50 до 60 лет. И все они не знали о своем диагнозе, пока не столкнулись с проблемами сердца. Хотя аномалия образуется на этапе формирования эмбриона. Эти пациенты, конечно, были сильно удивлены. Но мы объясняли, что это просто особенность их организма. Я не считаю, что это какая-то мутация. Оно никак не отражается на качестве жизни", – рассказал кардиохирург.

По словам Армана Садыкова, в случае необходимости оперирования пациента с такой патологией хирурги испытывают определенные сложности, потому что приходится мыслить наоборот, ведь органы расположены зеркально.

Интервенционный кардиолог считает, что казахстанцы не имеют достаточной осведомленности о методах и мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Они плохо подготовлены к борьбе с развитием облитерирующего атеросклероза. И как правило, не проходят ежегодный чек-ап. Поэтому поступают в больницы уже на стадии обострения. Арман Садыков рекомендует казахстанцам внимательно и бережно относиться к своему здоровью.

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