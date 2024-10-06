На лошадях, с домброй и с саженцами в руках голосуют в Северном Казахстане

Настоящим праздником стало голосование на республиканском референдуме в ауле Байтерек Северо-Казахстанской области. Это самый молодой, но, пожалуй, самый креативный населенный пункт СКО. Здесь в основном проживают переселенцы с юга и кандасы. Семьи здесь многодетные, а народ –трудолюбивый.

И еще очень дружный. На избирательный участок, расположенный в местной школе, сегодня приходили, приезжали и даже неслись галопом на лошадях, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Жупархан Мусабай, известный в ауле аксакал, привел на участок семью из 18 человек. На референдум отправились в национальных костюмах под звуки домбры. Семейство, дружно направляющееся на участок, оказалось настолько большим, что перекрыло всю главную улицу небольшого села Байтерек. Сын и внук аксакала в этой семейной делегации ехали верхом, на голосование они отправились прямо с пастбища, где трудятся пастухами.





"Мы сегодня здесь всей семьей. Мы с сыном на лошадях, мы пастухи, хотим показать наши национальные традиции. Мы потомственные скотоводы. Мы всегда на коне! Наша семья всегда участвует в выборах, это праздник для нас, наших односельчан. Это гражданский долг каждого – идти и голосовать. Мы народ, нас спрашивают, каждый может сказать свое слово через бюллетень голосования". Алдияр Жупархан, житель аула Байтерек

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Едва семейство вошло в фойе школы, оно заполнило избирательный участок так, что яблоку негде было упасть. Первым процедуру регистрации прошел глава семейства Жупархан Мусабай, следом уже бюллетени получили все члены семьи.

Пока женщины в нарядных национальных одеждах с очаровательными улыбками, которые передавали праздничный настрой, направлялись в кабинки для голосования, мужчины еще больше добавляли радостного настроения песнями под домбру.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"В 2009 году наша семья приехала из Монголии. Сегодня такой важный момент, мы пришли сюда всей семьей исполнить гражданский долг, свой голос отдать. Нас 18 человек сейчас здесь. Всех призываю последовать нашему примеру, прийти на участки и проголосовать". Аксакал Жупархан Мусабай, житель аула Байтерек

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Штрихом, отражающим сельский колорит на избирательном участке, стала развернувшаяся возле избирательного участка ярмарка. Купить можно было и косметику, и сувениры. Но особой популярностью пользовались саженцы.

В эти октябрьские дни самое время сажать кустарники и деревья. Люди в Байтереке очень трудолюбивые, ценят время, а сейчас день год кормит.

"Я привез саженцы яблонь, смородины, сирени. Сирень сортовая особенно интересует хозяек. Пришел на участок – здесь купил, все – на рынок уже ехать не надо", – с широкой улыбкой делится радостью от хорошей торговли предприниматель-садовод Дмитрий Шледевиц.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Голосовать на участках семьями – эта традиция становится все популярнее на севере страны. Сразу семь семей собрались вместе и отправились на референдум в райцентре Явленка. Осеннее солнце и теплый погожий день подарили возможность местным красавицам пройти на участок в самых красивых нарядах, словно в разгар лета.

"Осознаем важность принятия решения по поводу строительства АЭС в нашей стране, поэтому и пришли вот так дружно, все вместе. Голосование стало для нас праздником. Надели самые лучшие наряды, настроение великолепное". Индира Кадырбаева, жительница Явленки

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Семейное голосование – традиция и в семье петропавловцев Раджабовых. Представители таджикской диаспоры тоже пришли голосовать в национальной одежде. Старший сын семейства Хуршет Раджабов привел с собой младших сестер. Девочкам еще не скоро предстоит самим заполнять бюллетени для голосования, но знать, что голос каждого важен, они должны уже сейчас, считают в семье Раджабовых.

"Для нас очень важны наши национальные традиции. Семья – основа всего. В нашей стране все национальности успешно развивают свою культуру, чтят традиции, это настоящее счастье. Я отдаю свой голос в присутствии сестер. Они еще дети, но они запомнят этот день. Я подаю им пример. Мой пример – наш отец. Мы граждане Казахстана, мы свободны в своем выборе. Голосовать, выбирать – наш долг". Хуршет Раджабов, житель Петропавловска

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Впервые сегодня пришел на голосование в качестве голосующего Игорь Кузмичев. Студент Петропавловского строительно-экономического колледжа, будущий сварщик Кузмичев отдал свой голос в стенах родного учебного заведения. Здесь сегодня развернулся один из крупных избирательных участков. А вот впервые голосующих избирателей поздравляют и вручают памятные подарки.



"Нужно голосовать, нужно занимать активную позицию в жизни. Прежде чем сделать выбор, я поинтересовался плюсами и минусами строительства АЭС, все для себя взвесил и пришел отдать свой голос". Игорь Кузмичев, студент

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В Северо-Казахстанской области сегодня работает 591 избирательный участок. Большинство из них расположены в школах. На каждом из них работают независимые наблюдатели, которые контролируют соблюдение порядка и законность процесса голосования.