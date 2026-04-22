Последний рывок: как помочь ребенку хорошо закончить учебный год

Конец учебного года – это семейный праздник с участием нескольких поколений. Впереди три месяца свободы и поздних подъемов. Бывает, что ощущение праздника приходит слишком рано, когда до финиша еще нужно дотянуть. Zakon.kz решил разобраться, как помочь ребенку в конце учебного года.

Конец учебного года – это особый жанр семейной драмы с примесью комедии и напряжения не хуже чем на спортивном матче. В квартире тихо покрываются пылью тетради, а дневник лежит где-то поблизости, как самый настоящий ящик Пандоры: стоит только открыть, и наружу вырывается целый вихрь забытых заданий, просроченных домашних работ и внезапных "сдать эту тему надо было еще вчера".

Ребенок в этот момент делает великое открытие, что, оказывается, СОЧ не по одному предмету, а по нескольким, и каждый, как отдельный квест с неожиданными поворотами, где на кону не сокровища, а спокойствие всей семьи.

И вот здесь важно не превратить дом в филиал Царства Аида. Потому что, как показывает практика, чем больше давление, тем быстрее ребенок превращается в улитку, прячущуюся в раковину, но и слабину давать нельзя. Что же делать в таком случае?

Родители как тренеры, а не надзиратели

В конце учебного года ребенку нужен не строгий инспектор с секундомером, а скорее мудрый тренер. Такой, который понимает, что марафон уже почти позади, и сейчас важнее не скорость, а устойчивость. Поддержка работает лучше, чем нотации. Ребенку нужна уверенность, что он не один в этой борьбе с дробями, сочинениями и загадочными формулами. Тем более что в конце года у школьников не редко встречается выгорание, но родители часто могут путать его с обычной усталостью. Как отличить эти состояния, нам рассказала педагог-профориентолог, детский психолог Елена Андросова.

"Обычная усталость у ребенка появляется после нагрузки и уходит, стоит ему отдохнуть, а именно выспаться, переключиться, провести выходные без уроков. При этом интерес к учебе в целом сохраняется. Но бывает другое состояние – учебное выгорание. Тогда усталость не проходит даже после отдыха, появляется апатия или раздражение, падает концентрация и продуктивность. Ребенок начинает избегать заданий, откладывает уроки и все чаще говорит: "мне все равно" или "не вижу смысла". Если такое состояние у ребенка длится уже 2-3 недели и не становится легче, если падает не только успеваемость, но и в целом настроение, а вместе с этим появляются проблемы со сном, частые болезни или заметная тревожность – это уже сигнал, что своими силами справиться сложно и лучше обратиться к специалисту", – объясняет специалист.

Главная задача – снизить тревогу, не усиливая давление. Что работает по словам педагога: Структура вместо хаоса. Вместе разложить: что сдаем, когда, что уже готово.

⁠Фокус на процессе, а не только на результате.

Нормализация состояния, например, "волноваться перед контрольными – это нормально".

⁠Дозированный контроль, не тотальный надзор, а договоренности с ребенком.

Поддержка автономии "как тебе удобнее готовиться?"

Энергия на нуле: где взять топливо

К маю у детей заканчивается и терпение, и внутренняя батарейка. Учеба начинает напоминать телефон с 3% заряда. Вроде еще работает, но любой дополнительный запрос – и все, темный экран и абонент недоступен.

В это время особенно важно расставить по будням маленькие точки подзарядки. Прогулки, смена деятельности, немного свободы – все это работает как перезагрузка системы, также очень важен сон.

Но в попытке облегчить ребенку последний месяц учебы родители нередко делают ход, который больше похож на короткое замыкание. Они сокращают спорт по принципу, что оценки важнее. Казалось бы, логично. На деле – наоборот. Почему отказ от физической активности может затормозить прогресс ребенка, нам рассказал кандидат в мастера спорта, тренер по волейболу Артем Ровкин.

"Как правило, все соревнования проходят после экзаменов, и в апреле-мае идет самая интенсивная подготовка: оттачивается техника, выстраивается стратегия, повышаются нагрузки. В этот период дисциплина играет ключевую роль, потому что именно сейчас закладывается результат, с которым ребенок выйдет на старт. Если школьник занимается спортом для себя: ради движения, удовольствия и поддержания здоровья, то в период сильной учебной нагрузки и экзаменов допустимо немного снизить темп или даже временно отказаться от тренировок. Но если школьник планирует участвовать в соревнованиях, такие паузы в пользу учебы чаще всего не проходят бесследно", – поясняет тренер Артем Ровкин

Мотивация без шантажа

Фраза "закончишь год хорошо – получишь…" звучит заманчиво, но работает как кредит, вроде помогает сейчас, но потом требует больше и больше. Гораздо ценнее, когда ребенок понимает, зачем ему это нужно.

Можно говорить о целях, о маленьких победах, о том, как приятно закрыть год с ощущением, что ты справился и смог. Потому что в долгосрочной перспективе это чувство работает лучше, чем любые обещанные гаджеты или поездки. Хотя, будем честны, иногда вкусняшка после сложной контрольной – это не подкуп, а стратегический ресурс для поддержания мотивации.

Елена Андросова назвала фразы, которые могут стать триггерными для школьника:

"Ты должен собраться".

"Это важный год, нельзя расслабляться".

"Мы столько вложили".

"Посмотри на других".

"Я часто вижу одни и те же родительские ошибки в конце учебного года. Во-первых, это гиперконтроль, когда взрослые начинают проверять каждый шаг, постоянно напоминать и фактически не оставляют ребенку пространства для самостоятельности. Вторая ошибка – обесценивание состояния, фразы вроде "ты просто ленишься" или "все через это проходят" только усиливают напряжение. Когда родители делают фокус исключительно на оценках, в этот момент усилия и сам процесс остаются незамеченными. Также нередко происходит резкое ужесточение требований именно в конце года, когда ребенок и так находится на пределе своих возможностей", – поясняет педагог-профориентолог.

Конец года – время, когда каждая оценка кажется судьбоносной. Но важно напоминать ребенку, что одна двойка – это не конец света, а скорее неожиданный поворот в сюжете. Если относиться к ошибкам, как к трагедии, ребенок начнет бояться пробовать. А если как к уровню в компьютерной игре, то появится шанс научить справляться самому и замотивировать на покорение новых вершин. В конце концов, даже взрослые не всегда сдают экзамены жизни на отлично, и ничего, продолжают играть, проходя уровни повторно, пока не достигнут результата.

Дети удивительно точно считывают настроение родителей. Если вы спокойны, им легче. Если вы уверены в них, они тоже начинают верить в себя.

Конец учебного года – это экзамен не только для ребенка, а задачка со звездочкой для всей семьи. Здесь важно выдержать общий ритм и не перегрузить систему в самый ответственный момент. Потому что стоит перегнуть, и все усилия, накопленные за год, могут стать сизифовым трудом. Чтобы этого не произошло, нужен баланс между строгостью и пониманием, отдыхом и финальным рывком перед каникулами, ведь осталось совсем немного.