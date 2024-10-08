"Уже к двум часам дня был преодолен порог": эксперт КИСИ объяснила активность казахстанцев на референдуме

Главный эксперт Отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований Айдана Акесина рассказала Zakon.kz, почему соотечественники проявили интерес к поставленному на референдуме вопросу.

По словам Айданы Акесиной, граждане страны в целом довольно активны на выборах и референдумах, чему есть ряд причин.

"Во-первых, привычка старшего поколения, традиционно-символическое участие. Они привыкли вставать и идти голосовать рано утром всей семьей, ждать открытия избирательных участков. Во-вторых, имеет место проявление гражданской ответственности. У нас уже к двум часа дня был преодолен порог, позволяющий считать референдум состоявшимся. Как исследователи мы отмечаем эту тенденцию уже на протяжении многих выборов – что большая часть избирателей приходит на участки в первой половине дня. Так что явку, я думаю, можно оценивать уже по этому промежутку времени", – считает эксперт.

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Она также подчеркнула, что судит о заинтересованности соотечественников не только по явке, но и по участию в общественной дискуссии. В-третьих, продолжает Акесина, актуальна сама обозначенная на референдуме тема:

"Вспомним тот факт, что Казахстан в 2016 году подписал Парижское соглашение, которое направлено на то, чтобы поддержать экологию, сократить выбросы в атмосферу, замедлить потепление. В 2023 году у нас была принята Стратегия достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года. В соответствии с этой стратегией, мы должны двигаться в направлении развития "зеленой" экономики. У нас есть обязательства по достижению углеродной нейтральности. Если заявленные нами цели не будут достигнуты, можно ожидать своеобразных санкций от мирового сообщества. Достижение же углеродной нейтральности для Казахстана будет значить также привлечение инвестиций: как государство мы станем гораздо привлекательнее для зарубежных инвесторов".

Вместе с тем она напоминает: строительство атомной электростанции, хоть и является частью мер по сокращению выбросов, не преподносится единственной – республика развивает и возобновляемые источники энергии. В долгосрочной перспективе стране все равно придется стремиться к "зеленой" энергетике, АЭС – просто этап на пути этого развития.