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Скелет-стимпанк и дракон в башне: 13-летний астанчанин лепит детализированные фигурки из пластилина

Скелет-стимпанк и дракон в башне: 13-летний астанчанин лепит детализированные фигурки из пластилина, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 10:20 Фото: из личного архива Геральда Ваакс
Обычно родители дают детям пластилин для того, чтобы они развивали мышление, мелкую моторику, выражали свое представление о мире. Однако в этом случае лепка переросла в недетские произведения искусства. Zakon.kz познакомит с талантливым подростком из Астаны Геральдом Вааксом.

13-летний астанчанин Геральд Ваакс – семиклассник школы Казахского национального университета искусств. Он живет с родителями, двумя младшими сестрами – Евой и Никой, а еще кошкой Марвел и котом Лео.

Вот уже 10 лет, как лепка из пластилина для него не просто любимое хобби, а способ самовыражаться. Благодаря своему труду он доказал ценителям искусства, насколько красочный материал, который ассоциируется с детством, превращается в настоящие шедевры.

"Я пробовал лепить из теста, глины, гипса, воздушного пластилина, но предпочитаю обычный пластилин. Полюбил творчество за то, что в любой момент могу сам себе слепить любую игрушку, и даже видоизменить ее на свое усмотрение. Последние два года понял, что это не просто баловство, а хорошая терапия для отличного настроения".Геральд Ваакс

С недавних пор в волшебную атмосферу Геральд Ваакс стал погружать пользователей Instagram. В настоящее время за его творчеством наблюдает больше 43,7 тыс. человек. Юное дарование на их глазах демонстрирует процесс лепки и представляет окончательный вариант.

Детализированные персонажи из кино и мультфильмов предстают в разных стилях, жанрах и сюжетах. Например, кто бы мог подумать, что мультипликационные жители вымышленного городка Бикини-Боттом – Губка Боб, Патрик Стар и Сквидвард – будут созданы из пластилина. Но еще больше впечатляет то, что автор приготовил 200 мини-крабсбургеров. На все это потребовалось два дня.

"На работы прежде всего меня вдохновляют фильмы, мультики, скульптуры. Для своих работ выбираю тех героев, которые понравились внешностью и характером. Самые любимые образы, которые я повторил, – персонаж из аниме "Атака титанов" Звероподобный, Клод Фролло, "Горбун из Нотр-Дама", почтальон из мультфильма "Клаус и Циклоп".Геральд Ваакс

Конечно, что-то зарождается в фантазии. Мысль приходит при лепке в спокойной обстановке, когда остаешься наедине с собой, признается собеседник.

"У нас дома был пластиковый скелет высотой 80 см. Вот он приглянулся. Думаю, каркас готов, решил облепить его в стиле стимпанк. Полгода посвятил этой работе. Временами забрасывал, но все же сумел завершить. Там очень много мелких деталей и достаточно пластилина ушло. Это мое самое объемное ремесло".Геральд Ваакс

Из-за повышенного интереса аудитории подросток один раз в неделю стал проводить индивидуальные занятия, на которых делится азами лепки.

"За славой не гонюсь, но, конечно, приятно, когда окружающие дают положительную оценку моим стараниям. Они подсказывают, кого еще можно слепить. У меня бывает интерактив с подписчиками. Чаще всего люди интересуются, где я храню свои работы. Последние заняли полки шкафа. Раньше ничего не хранил, просто играл с ними. Какие-то создания дарю близким. Продавать пока не пробовал".Геральд Ваакс

Свое будущее Геральд Ваакс планирует связать с анимацией, возможно, создавать своих персонажей к кино или мультфильмам.

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