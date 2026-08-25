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Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам

Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59 Фото: Zakon.kz
Самокатчики продолжают гонять по тротуарам, несмотря на новые ограничения. С 25 августа 2026 года им закрыт проезд по пешеходным зонам. Однако велодорожек по-прежнему не хватает, а выезжать на дорогу разрешено лишь части водителей. Zakon.kz собрал разные мнения о нововведении.

В Казахстане вступило в силу ужесточение правил для водителей электросамокатов. Теперь им запрещено ездить по тротуарам. Но многие алматинские самокатчики об этом будто не слышали. Они по-прежнему бесцеремонно разъезжают по пешеходным зонам, лавируя между прохожими.

"Передвигаться можно по велодорожкам, а там, где их нет, – по правому краю проезжей части или по обочине", – сообщили в МВД РК.

Для езды на электросамокате по проезжей части требуется водительское удостоверение. На автодороге самокатчик должен быть не младше 18 лет, иметь любую категорию прав, использовать шлем, а в темное время суток надевать светоотражающий жилет, – пояснили в ведомстве.

Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Получается, несовершеннолетние потеряли возможность ездить на электрических самокатах по улицам без велодорожек, то есть по большей части Алматы. Приводим в пример именно этот мегаполис, потому что он лидирует по числу электросамокатов и количеству поездок на них. Подростки пользуются двухколесным средством передвижения чаще взрослых. Поскольку сейчас их маршруты ограничены, некоторые тинейджеры остались не у дел.

17-летний житель Алматы Дархан все лето подрабатывал курьером на электросамокате, чтобы помочь родителям с оплатой обучения в колледже. Отныне молодой человек будет без этой подработки как минимум год.

"Теперь работать курьером на самокате не смогу, так как 18 лет мне еще нет, водительские права у меня отсутствуют. Соответственно, по дороге и по обочине мне ездить нельзя, а велодорожки даже на основных улицах есть не везде или есть, но частично. Например, на верхней стороне Абая прямо возле Центрального стадиона велодорожка заканчивается. На нижней стороне, правда, есть. Но если мне нужно доставить заказ в здание на верхней стороне, а оттуда поехать вверх, допустим, на Сатпаева, то как я это сделаю? А брать заказы только по адресам с велодорожками невозможно", – сетует юный самокатчик.
Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Новое правило косвенно отразится на движении машин, говорят автомобилисты. Им придется делить дорогу с самокатчиками. Это не просто неудобство, а дополнительная опасность.

"Многие самокатчики будут смело выезжать на проезжую часть и гонять по ней. Самокаты узкие, юркие, они обычно неожиданно поворачивают, лезут под колеса машин. В дождь и снег разглядеть самокатчика в боковое зеркало и зеркало заднего вида сложно. При столкновении автомобиля и самоката самокатчик получает тяжелые травмы, а автомобилист остается невредимым. Виноват кто? Конечно же, автомобилист. Есть и другой аспект: самокат – неустойчивое транспортное средство с маленькими колесами. Самокатчик может на дороге попасть колесом в яму или наехать на бугор и упасть под колеса машины. Виноват опять же кто? Само собой, водитель автотранспорта", – поделился мнением автомобилист Сергей.
Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

А вот пешеходы нововведению очень рады. Они устали постоянно опасаться удара сзади. Люди надеются, что ходить по тротуарам станет безопаснее.

"Я как мать двоих маленьких детей это правило, конечно, поддерживаю. Мы с малышами ежедневно гуляем по пешеходным зонам, и мне приходится постоянно оглядываться, не летят ли сзади самокатчики. Они бесшумные и не все сигналят. Но если взрослых видно, то маленьких детей можно не заметить и сбить. Меня пару раз задевали, синяки оставались. Больше всего боюсь за детей, поэтому я против двухколесного транспорта на тротуарах. Насчет такого же решения для велосипедистов и моноколес тоже надо задуматься чиновникам, я считаю", – сказала жительница Алматы Анар.
Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Эксперт по автомобилям и дорожному движению Алексей Алексеев считает запрет на езду по тротуарам для самокатчиков вполне целесообразным.

"Я исхожу из простого правила: пешеходная зона для пешеходов, а проезжая часть для всего того, что едет с мотором, кроме инвалидных и детских колясок. Должны быть четкие правила. В спорах с водителями электросамокатов я всегда им говорю: "Вы сами виноваты. Если бы вы ездили спокойно, как должно быть, то мы против вас не боролись бы". Это первый аргумент. Второй: три года назад был принят закон, что самокатчики должны ездить со скоростью не выше шести километров в час по тротуару. Но плевали они на этот закон. Так что электросамокатчики сами вынудили власть услышать голоса пешеходов", – подчеркнул Алексей Алексеев.

Обоснованием для принятия запрета стала печальная статистика. В 2025 году только в Алматы зарегистрировали 386 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали более 400 человек.

Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Некоторые самокатчики возмущены новым скоростным режимом. С 6 июля в Алматы скорость прокатных электросамокатов зависит от того, где едет пользователь:

  • на велодорожках и выделенных велополосах – 15 км/ч;
  • рядом со школами, детскими садами и медучреждениями – 6 км/ч.

В кикшеринговых компаниях рассказали, что обновили карту города в своих приложениях. Самокаты автоматически снижают скорость, когда арендатор въезжает в зоны с ограничением. Любителей двухколесного электротранспорта это не устраивает.

"Я не принимаю критику того, что скоростной режим ограничили до 15 километров в час на велодорожках. Я это приветствую и объясняю самокатчикам: "15 км/ч – это в три раза быстрее пешехода. Вы доберетесь до места раньше, чем на машине или на общественном транспорте по пробкам. Это все равно эффективно". Следующим этапом мы должны убрать с тротуаров доставщиков на электровелосипедах", – резюмировал Алексей Алексеев.

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Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Проблема еще и в стоянках для самокатов. Многие из них расположены вдали от велодорожек. Катить самокат до велополосы мало кто захочет. Над этим тоже не помешало бы подумать кикшеринговым компаниям совместно с городскими властями.

Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Запрет не останавливает: самокатчики продолжают ездить по тротуарам, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 16:59

Фото: Zakon.kz

Что изменилось для сервисов самокатов с 1 июля 2026 года

Сервисы кикшеринга обязаны:

  1. Оформлять обязательную страховку на каждый самокат;
  2. Устанавливать на самокаты уникальные номера и вести учет транспорта;
  3. Контролировать состояние и своевременно осуществлять техобслуживание;
  4. Следить за поведением пользователей во время поездки с помощью технологий отслеживания местоположения и скорости;
  5. Автоматически ограничивать скорость электросамокатов в обозначенных зонах;
  6. Передавать данные о местоположении самокатов в уполномоченные органы;
  7. Интегрироваться с государственными системами, проводить идентификацию пользователей, проверять возраст и наличие водительских прав;
  8. Не допускать самокатчиков младше 18 лет и без водительских прав на проезжую часть и предупреждать о штрафах за нарушение правил.

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Рейды на самокаты продолжаются, напомнили в полиции Алматы

Полицейские напоминают, что водителям электросамокатов запрещено перевозить пассажиров и груз. А на пешеходных переходах необходимо спешиваться.

Ранее врач раскрыла неожиданные опасности самоката для сердца.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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