Портрет убийцы: как распознать преступника, рассказала психолог "Черного беркута"

Чем сильнее ужасает злодеяние, тем больше любопытства вызывает совершившая его персона. А при прочтении очередной шокирующей новости возникает мысль: неужели никто вокруг не разглядел зверя в обличии человека до трагедии? Zakon.kz разбирался, легко ли дается "прозрение".

Гнилое ядро…

Начнем с того, что психологи вывели концепцию "темной триады" личности – в нее входят макиавеллизм, нарциссизм и психопатия.

Такому явлению, как макиавеллизм, название, судя по всему, досталось "по наследству" от Никколо Макиавелли – итальянского мыслителя, считавшего, что ради достижения политических целей не зазорно и поступиться нормами морали. Термин используется и в психологии, и в политологии.

Если мы рассмотрим макиавеллизм с точки зрения первой, то он про склонность к манипуляциям и использованию людей себе во благо. Обладатель данной черты не гнушается хитрости, обмана, давления на больные места – лишь бы добиться своего.

Нарциссизм "одарит" чувством собственного величия (в простонародье – ЧСВ), потребностью в восхищении и проблемами с эмпатией. Ради "вкуса власти" такие люди порой решаются даже на попрание закона. Вдобавок переживания других им чужды, равно как и чувство вины за содеянное.

Психопатия характеризуется поверхностным обаянием и, опять же, бесчувственностью, что делает психопатов потенциально опасными.

"Действительно, эти черты могут быть более распространены среди некоторых преступников. Однако не все их носители становятся преступниками. Важно помнить, что поведение человека всегда зависит от множества факторов, включая окружение и личный опыт", – объясняет психолог "Черного беркута" Светлана Щербакова.

…приятная наружность

Выше мы упомянули поверхностное обаяние. Им, как ни парадоксально, как раз наделены многие маньяки. Они весьма харизматичны, с легкостью располагают к себе. Хотя бы потому, что нередко имеют хорошие коммуникативные навыки, убедительны, умеют создавать положительное первое впечатление, втираться в доверие. В силу отсутствия глубоких эмоций подобным персонажам проще подстроиться под чужие ожидания, сыграть наиболее подходящую ситуации "роль". Еще привлекательнее в глазах жертв "хищника" делают присущие ему нарциссические черты.

При всем этом разглядеть за "нарисованным очагом" дверь, ведущую непонятно куда, ой как непросто:

"Многие маньяки тщательно скрывают свои истинные намерения и природу, что делает их "тяжелыми" для распознавания. Эти качества могут создать иллюзию "нормальности", что затрудняет выявление опасного поведения до тех пор, пока оно не становится очевидным. Это подчеркивает важность осознания и понимания манипуляции и токсичного поведения".

"Навру с три короба"

Еще один любопытный признак – бессмысленная ложь. Правда, не столько преступных наклонностей, сколько личностных расстройств.

"Хотя бессмысленная ложь может быть тревожным знаком, сама по себе она не является достаточным основанием для заключения о том, что перед вами будущий правонарушитель", – заверяет психолог.

"Потренируюсь на кошках"

По словам специалиста, существует связь между жестокостью к животным и потенциальными насильственными преступлениями против людей. Явление это даже изучается в криминологии и психологии. Вот несколько ключевых моментов:

Сигнал о проблемах с эмпатией. К примеру, желание поиздеваться над беззащитным котенком непрозрачно намекает на безразличие к страданиям живых существ. Это может быть частью паттерна агрессивного поведения. Состояния личности. Жестокость к "усатым-полосатым" нередко наблюдается у индивидов с определенными душевными недугами, такими как психопатия или антисоциальное расстройство личности. Социальные и культурные факторы. В некоторых случаях подобное поведение является "продуктом" воздействия неблагоприятной среды, в частности, насилия в семье.

"Если отследить на ранних стадиях, можно помочь таким людям. Хотя жестокость к животным не всегда ведет к насилию против людей, она может служить важным индикатором, на который стоит обратить внимание. Это подчеркивает важность раннего вмешательства и поддержки для предотвращения дальнейшего насилия". Светлана Щербакова

Не все диагноз спишет

Жажду крови в обществе принято объяснять "проблемами с головой", однако...

"Психические расстройства могут быть одним из факторов, способствующих совершению преступлений, но они не являются единственной или основной причиной. Исследования показывают, что среди преступников процент людей с психическими расстройствами варьируется, но он не столь высок, как может показаться. Плюс разные расстройства могут проявляться по-разному: некоторые из них, такие как шизофрения, могут приводить к агрессивному поведению в определенных обстоятельствах, тогда как другие, например, депрессия, менее связаны с насилием, пограничное расстройство личности может быть связано с импульсивным поведением, что способно увеличить вероятность совершения преступлений".

Одинаковы с лица?

Нет, изуверы разной "специализации" заметно отличаются друг от друга. Возьмем для рассмотрения психологию педофилов, насильников и убийц.

Первые характеризуются, как правило, низкой самооценкой и трудностями в отношениях со сверстниками.

Но!

"Педофилия – это сексуальное влечение к детям, которое может существовать независимо от факта совершения преступления. Педофилы могут стремиться к контролю и власти, но их действия часто основаны на искаженном восприятии сексуальности и потребности в удовлетворении своих фантазий", – напоминает собеседница.

Насильники же руководствуются потребностью во власти и контроле, жаждой мести, да просто ведомы собственной агрессией. Впрочем, в некоторых случаях приходится говорить об ответной реакции на пережитое в прошлом.

В криминальной психологии описываются примеры влияния сексуальных фетишей, особенно если мучитель испытывает сильное влечение к определенным объектам или ситуациям. Но это еще не корень зла.

"Сексуальное насилие обычно не объясняется только жаждой соития. В основном оно связано с более глубокими психологическими и социальными факторами, среди которых желание доминировать и унижать – это может быть следствием низкой самооценки, травм из детства или ощущения бессилия в других аспектах жизни, неспособность к сопереживанию, проекция агрессии, влияние общества, в котором доминирование нормализовано, психопатология".

Мотивы убийц варьируются – здесь и месть, и зависть, и финансовые вопросы. Подход тоже неодинаков: кто-то планирует расправу, а кто-то действует импульсивно. Вместе с тем они менее эмоционально привязаны к последствиям своих действий.

Примерный "портрет" душегуба таков: человек, не понимающий чужих страданий, безразличный к нормам социума, но импульсивный. Он тоже стремится к власти над жертвой, умудряется каким-то образом оправдывать свои чудовищные выходки. Подчас крайне умен, способен искусно "замести следы", стратегически мыслить. Может иметь определенные предпочтения при выборе "цели охоты".

Подчеркиваем, портрет – примерный, а каждый случай уникален и нуждается в отдельном анализе.

Загадка генетики

Возможна ли генетическая склонность к девиантному поведению или это миф?

Однозначного ответа нет, говорит спикер. Подобная "предрасположенность" выступает предметом активных исследований в области психологии и генетики, но точные механизмы еще не полностью поняты. Однако некоторые психические расстройства, которые "дружат" с девиантным поведением, могут иметь генетическую предрасположенность.

Как распознать преступника?

Психолог предупреждает: не делайте поспешных выводов на основе отдельных черт. Наличие одной или нескольких из них не означает, что случайный знакомый – обязательно "волк в овечьей шкуре".

Однако есть некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

1. Необычное поведение

Импульсивность: частые изменения настроения, агрессивные реакции на стресс или конфликты.

Изоляция: предпочтение одиночества, избегание социальных взаимодействий или отсутствие близких отношений.

2. Непривычные интересы

Интерес к насилию: увлечение жестокими фильмами, играми или литературой, а также проявление насмешки или безразличия к страданиям других .

. Сексуальные фетиши: упоминания о ненормативных или агрессивных сексуальных предпочтениях.

3. История насилия

Прошлые конфликты: частые упоминания о драках, насилии или конфликтных ситуациях.

Проблемы с законом: если у человека есть судимости или проблемы с правоохранительными органами.

4. Эмпатия и отношение к другим

Отсутствие эмпатии: неспособность понимать или сопереживать страданиям других, негативные высказывания о жертвах преступлений .

. Контроль над другими: стремление доминировать в отношениях, манипуляции или агрессивные действия по отношению к окружающим.

5. Общая нестабильность

Проблемы с законом или наркотиками: употребление наркотиков, алкогольная зависимость.

Эмоциональная нестабильность: частые перепады настроения, неадекватные реакции на обычные ситуации.

6. Избегание обсуждения своей жизни или внезапное изменение привычек без объяснений.

Тяжелое детство

Детские травмы значительно влияют на формирование личности, включая склонность к агрессии или насилию… Как вы уже догадались, есть "но".

"На развитие преступного поведения влияет множество факторов, включая окружение, социальные условия, генетическую предрасположенность и жизненные события. Травма в детстве – это лишь один из возможных факторов. Не все, кто переживает травмы, становятся преступниками, и не все преступники имеют травматический опыт в детстве. Травматические события могут создать модели поведения, когда человек начинает повторять то, что сам пережил, включая агрессивные или манипулятивные действия". Светлана Щербакова

Тонкости работы

"Герои" данного материала, и оказавшись за решеткой, используют обаяние, чтобы расположить к себе новую "публику" в виде сотрудников исправительного учреждения.

"Они могут пытаться оправдать свои действия, используя разные аргументы, чтобы выглядеть более приемлемыми или нормальными. Некоторые могут избегать обсуждения своих поступков или эмоций, чтобы не раскрывать истинные намерения. В некоторых случаях они могут проявлять агрессию по отношению к психологам, если чувствуют угрозу. Осужденные могут активно сопротивляться попыткам раскрыть их истинные мотивы. Опытные специалисты замечают несоответствия в рассказах и используют их для дальнейшего анализа. Психологи могут использовать различные методики, включая проективные тесты, беседы и другие подходы, чтобы выявить скрытые аспекты личности и поведение", – делится психолог "Черного беркута".

И признается: некоторые "клиенты" вполне способны обмануть даже квалифицированного специалиста, не то что обывателя.

Поэтому те, кто по долгу службы вынужден погружаться в черные бездны чужих душ, регулярно сталкиваются с уникальными вызовами. Они постоянно учатся, повышают квалификацию, проходят супервизию, разбирают особенно тяжелые случаи с коллегами. И всеми силами стараются держать эмоциональную дистанцию со своими специфическими визави, которых, возможно, лишь небо в клетку удерживает от очередного громкого заголовка.