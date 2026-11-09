"Менің атым Юлия": как казахский язык помогает следователю из Атырау

В свои 23 года Юлия Кузнецова из Атырау уже носит погоны старшего лейтенанта полиции и расследует уголовные дела. Находить общий язык с самыми разными людьми молодому следователю помогает свободное владение казахским языком, передает корреспондент Zakon.kz.

"Блондинка с казахской душой"

"Менің атым – Юлия Кузнецова. Мен Атырау қалалық полиция басқармасының тергеушісімін. Шенім – полиция аға лейтенанты". С этих слов Юлия нередко начинает разговор с людьми во время допросов и бесед. Услышав обращение на родном языке, собеседники сначала удивляются, а затем становятся более открытыми к общению. Для Юлии казахский язык – не просто дополнительный навык, а важный инструмент в работе. Она убеждена, что возможность поговорить с человеком на понятном ему языке помогает установить контакт, снизить напряжение и выстроить доверительный диалог.

Интерес к казахскому языку появился у нее еще в детстве. Юлия родилась и выросла в селе Сафоновка Курмангазинского района Атырауской области. Большинство ее подруг и соседей разговаривали на казахском, и девочке хотелось понимать сверстников, свободно общаться с ними и быть частью их компании.

"Многие из них не понимали русского языка, а мне очень хотелось с ними общаться, понимать их и быть частью их компании. Поэтому изначально это было мое собственное желание. Я самостоятельно начала изучать слова, обращалась к словарям, пыталась строить предложения и разговаривать с окружающими", – вспоминает она.

Уже с четвертого класса Юлия участвовала в олимпиадах по казахскому языку и литературе. Неоднократно занимала призовые места, выходила на районный, областной и республиканский уровни. Сегодня детское увлечение стало ее профессиональным преимуществом.

"Мне нравится казахский язык. Особенно люблю слова "жаным", "айналайын", "бұйырса", "рақмет", "жарайды", "аман болыңыз", "сабыр". Еще мне близки выражения "ең бастысы – амандық", "бәрі жақсы болады", "уайымдама", "бәрі өз уақытымен", "ештеңе етпейді", "көңіліңізге алмаңыз", "қолыңнан келеді", "бәрі реттеледі", "айтқаныңыз келсін". Мне кажется, в этих простых словах очень много душевности, мудрости и доброты", – говорит Юлия.

На первый взгляд молодая следователь с ее светлыми волосами и хрупкой внешностью может показаться человеком, далеким от расследования тяжких преступлений. Однако за внешней мягкостью скрываются собранность, принципиальность и готовность принимать непростые решения.

В профессии следователя умение расположить к себе человека не менее важно, чем знание уголовного законодательства. Но доверие, убеждена Юлия, невозможно без честности и объективности. Именно на этих принципах строится идеология "Закон и Порядок", предполагающая равенство всех перед законом, уважение к правам граждан и неотвратимость ответственности за совершенные правонарушения.

Роковая ссора между братьями

В 2024 году Юлия окончила Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова. Сегодня она служит следователем следственного отдела Управления полиции Атырау и уже носит звание старшего лейтенанта полиции. По ее словам, еще во время учебы она понимала, что выбрала непростой путь. Но настоящее представление о профессии пришло тогда, когда за учебной теорией последовали реальные уголовные дела.

Свое первое уголовное дело Юлия помнит до мельчайших подробностей. Оно касалось умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Фигурантами оказались два родных брата. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины поссорились. Словесный конфликт перерос в драку. Когда один из братьев поднял руку на их сестру, второй схватил металлическую трубу и трижды ударил родственника по голове. Пострадавшего доставили в больницу, однако через трое суток он скончался.

"Для меня это было первое серьезное столкновение с последствиями человеческой жестокости. Особенно тяжело осознавать, что речь идет о родных людях, одной семье, а конфликт, который, возможно, можно было предотвратить, закончился трагедией. Я долго вынашивала в себе этот случай – ну как так, ну как же так", – вспоминает Юлия.

Тогда начинающему следователю пришлось осваивать один из самых сложных профессиональных навыков – не позволять эмоциям влиять на принимаемые решения. Ведь независимо от обстоятельств личная оценка произошедшего не должна подменять объективное расследование.

"Нужно было научиться отделять личные переживания от служебных обязанностей, объективно оценивать обстоятельства и принимать процессуальные решения. Именно такие дела помогают понять настоящую цену ответственности следователя", – говорит она.

Тяжелее всего дела о гибели детей

За время службы Юлия поняла, что самые сложные уголовные дела не всегда оказываются самыми тяжелыми эмоционально. Есть трагедии, к которым, по ее словам, невозможно привыкнуть. И прежде всего это гибель детей.

В практике молодого следователя уже были случаи падения малышей из окон, смерти двухмесячного ребенка, задохнувшегося под одеялом во время сна, а также трагедии на воде.

Работа следователя в таких ситуациях не заканчивается установлением факта смерти. Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, провести экспертизы, опросить свидетелей и родителей, восстановить картину последних минут жизни ребенка.

"В одном случае нога ребенка застряла в конструкции фонтана, в другом годовалый малыш утонул, оставшись без присмотра взрослых. За каждой такой историей стоит семья, для которой жизнь разделилась на до и после. Особенно тяжело объяснять родителям необходимость проведения судебно-медицинского исследования, вскрытия тела их ребенка, разъяснять процессуальные процедуры. Нам необходимо допрашивать родителей, подробно выяснять обстоятельства произошедшего. А это значит, что людям приходится вновь и вновь переживать случившееся, вспоминать последние моменты жизни своего ребенка", – рассказывает следователь.

Именно разговоры с родителями Юлия называет одним из самых тяжелых испытаний в своей профессии. Бывает, что убитые горем матери и отцы не понимают, почему сотрудники полиции продолжают задавать вопросы, когда им и без того невыносимо больно. Иногда отчаяние превращается в гнев.

"Некоторые в силу своего горя начинают винить нас, эмоционально реагируют, просят вернуть им ребенка, словно мы можем что-то изменить или повернуть время вспять. И в такие моменты особенно тяжело осознавать, что наша работа требует продолжать расследование, задавать необходимые вопросы и выполнять процессуальные действия", – признается Юлия.

При этом она уверена, что следователь не должен становиться безразличным к чужому горю. Важно сохранять профессиональное самообладание, но не терять человеческого сострадания. Такие дела заставляют особенно остро задумываться о том, насколько хрупка человеческая жизнь и как порой одна минута невнимательности взрослых может обернуться непоправимой трагедией.

После допросов – фитнес, музыка и гитара

Рабочий день следователя далеко не всегда заканчивается по расписанию. Бывают поздние возвращения домой, срочные выезды и часы, проведенные за материалами уголовных дел. Но даже сняв форму, ей не всегда удается сразу переключиться на обычную жизнь. Юлия признается, что иногда продолжает мысленно возвращаться к работе, анализировать обстоятельства дела и вспоминать разговоры. Справляться с эмоциональной нагрузкой ей помогает спорт. Девушка регулярно посещает фитнес-зал. Физические нагрузки для нее – не просто способ поддерживать форму, но и возможность отвлечься от тяжелых мыслей.

Еще одно увлечение Юлии – музыка. Она любит петь, занимается вокалом и учится играть на гитаре. Это та часть жизни, где нет уголовных дел, протоколов и допросов, где можно просто побыть собой.

"Можно носить погоны, быть принципиальной, требовательной к себе, принимать серьезные решения и при этом оставаться обычной девушкой, которая хочет внимания, заботы, нежности, чтобы хоть иногда ничего не решать. Не делать сложный выбор. Погоны не отменяют женственность. И, наверное, самое главное – не потерять себя за пределами службы", – говорит она.

Справедливость – не всегда то, чего требует общество

Юлия убеждена, что следователь не вправе руководствоваться личными симпатиями, эмоциями или общественным мнением. Даже если дело получило широкий резонанс, а общество уже вынесло свой вердикт, решение должно опираться исключительно на закон и доказательства.

"Я считаю, что справедливость – это не всегда то, чего хочет потерпевший или общество. Это то, что подтверждается доказательствами и соответствует закону. Именно поэтому в нашей профессии так важны принципиальность, честность и ответственность за каждое принятое решение. Ведь за каждым уголовным делом стоят человеческие судьбы", – рассуждает старший лейтенант.

По ее мнению, без закона и порядка в обществе наступит хаос. Закон нужен не только для того, чтобы наказывать за совершенные правонарушения, но и для того, чтобы люди понимали границы дозволенного и уважали права друг друга.

А за пределами службы у Юлии вполне обычные для ее возраста мечты. Она хочет профессионально расти, стать опытным следователем, создать крепкую семью, любить и быть любимой. И главное – сохранить ту целеустремленность, которая когда-то помогла сельской девочке самостоятельно выучить казахский язык, добиться успехов в учебе и выбрать профессию, требующую твердого характера.