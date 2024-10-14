Какие вирусы циркулируют в Алматы

Стало известно, какая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом сложилась в южной столице, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы, за прошедшую неделю зарегистрировано 18 457 случаев ОРВИ. При этом на данный момент санитарно-эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) – стабильная.

"С начала года показатель заболеваемости на 100 тыс. населения ниже показателя аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза. Тогда было зафиксировано 29 743 случаев. Это ниже показателя предыдущей недели на 13,2% (20684 случаев). Заболеваемость в 62,4% обусловлена детским населением". Касымхан Алпысбайулы

Вместе с тем лабораторно подтвержденных случаев гриппа в мегаполисе не зарегистрировано.

"В городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, аденовирус, бокавирус", – отметил главный государственный санитарный врач Алматы.

Санэпидемиолог сообщил, что в целях профилактики гриппа в городе с 19 сентября продолжается вакцинация на средства местного бюджета против гриппа людей, которые относятся к группе риска. Прививки получают в первую очередь медицинские работники, дети, подлежащие наблюдению в лечебных организациях, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети организаций образования для детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей, из домов ребенка, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во II или III триместре беременности, а также лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

На 2024 год на средства местного бюджета для вакцинации потенциально уязвимой казахстанцев, входящих в группу риска, закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина российского производства в количестве 200 тыс. доз.

"По состоянию на 10 октября 2024 года вакцинированы против гриппа 79 707 человек, в том числе 78 808 лиц из группы риска (39,4%). 342 человека привиты за счет средств работодателей, 557 лиц на собственные средства – в частных медицинских центрах". Касымхан Алпысбайулы

Мероприятия по вакцинации против гриппа будут проводиться до конца ноября 2024 года.

Также к наиболее уязвимой категории населения относятся работники сферы обслуживания (транспорта, супермаркетов, банков, гостиниц и другие).

"Их вакцинация проводится на средства работодателей или на собственные средства. Остальные категории жителей города, желающие получить прививку против гриппа, могут обратиться в частные медицинские центры, имеющие лицензию на проведение прививок против гриппа". Касымхан Алпысбайулы

Врач отметил, что вакцинация не только защищает население от заражения вирусом гриппа, но и помогает существенно снизить частоту осложнений и смертности.

В период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом население должно не забывать про общие меры профилактики ОРВИ, гриппа:

повышать иммунную систему: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь по назначению врача;

стараться не посещать массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

в случае заболевания необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника. Во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

не отправлять болеющих детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Специалист добавил, что соблюдение этих простых правил поможет вам избежать инфицирования гриппом и ОРВИ. 10 октября 2024 года председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК рассказала, что делается для предотвращения ввоза в страну нового опасного вируса Марбург.