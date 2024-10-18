Кокпар – это не просто игра: как всадница из Алматинской области вдохновляет своим примером

Издавна считалось, что национальная игра кокпар исключительно мужской вид спорта. Однако кокпаристка из Алматинской области разрушила эти стереотипы. Ева Жигалина уже пять лет соревнуется на турнирах наравне с другими палуанами. Zakon.kz расскажет, как она пришла в мир конных состязаний.

33-летняя Ева Жигалина родом из Каскелена Алматинской области. С детства она мечтала участвовать в конных бегах, но скаковые лошади были слишком дорогими. Тогда ее папа подарил девушке горного коня.

Однажды во время верховой прогулки она увидела, как в ауле играют в кокпар. Ева была поражена энергией игры и духом соперничества. Оттуда начался ее путь в нетипичном для женщин и опасном виде спорта.

"Мой папа был лесничий в горах. Я постоянно была рядом с ним, помогала пасти скот и проводила много времени в седле. Увидев в ауле играющих скакунов в кокпар, решила попробовать свои силы. Сначала я играла в аульский кокпар. Это когда собираются участники из соседних аулов и играют вместе. И тот, кто унесет серке (тушу козла), считался самым сильным всадником с мощным конем. Тогда я часто забирала выигрыш в виде серке домой. В целом, если ты один раз сыграешь в кокпар, азарт охватит тебя, а игра затянет на всю жизнь". Ева Жигалина

Наша героиня уже 20 лет занимается кокпаром и всегда с душой подходит к этой игре. Она отмечает, что для достижения профессионального уровня требуется серьезная подготовка, а также много физической нагрузки и сильный напарник в лице коня.

"В национальной игре в первую очередь важно правильно выбрать коня, подготовить и обучить. Если у тебя хороший конь, он легко войдет в толпу во время состязаний. Но если конь боится, нельзя заставлять его насильно. Поэтому для начала со своим скакуном стоит поиграть на маленьком кокпаре, а потом постепенно переходить к большому. В массовом кокпаре могут участвовать от 100 до 1 000 шабандозов (игроков) и именно такой кокпар – самый зрелищный". Ева Жигалина

К слову, кокпар – это не просто игра, а серьезный вид спорта, требующий выносливости и высоких навыков верховой езды. В то же время лошади всадников должны быть сильными, хорошо обученными и всегда готовыми к конным соревнованиям.

Фото: из личного архива Евы Жигалиной

Несмотря на то, что Ева столкнулась с предвзятостями как женщина- наездник, она все равно продолжает заниматься своим любимым делом и мечтает о том, чтобы в кокпаре стало как можно больше девушек.

"Будучи женщиной-кокпаристкой, бывают сложности, так как состязаться с мужчинами на равных намного труднее. Постоянные тренировки на лошади физически утомляют, и, приходя домой, бывает тяжело просто нормально приготовить ужин для мужа. Но пару дней отдохну, а потом снова тянет на ипподром. Порой некоторые мужчины бывают против моего участия. Думаю, они видят во мне соперника, ведь у меня сильные лошади и подготовка". Ева Жигалина

Фото: Instagram/eva_9191

Сейчас Ева занимается кокпаром профессионально. Для этого она не только оттачивала мастерство верховой езды, но и постоянно тренировалась. За свою спортивную карьеру она выиграла множество призовых мест и зарекомендовала себя как сильная соперница среди кокпаристов.

"В целом, для кокпара нужен хороший рост и средняя комплектация всадника. Слишком худая девушка, например, может получить травму. Для игры важно быть крепким и физически подготовленным".

Говоря о подготовке лошадей к спортиным состязаниям, Ева отмечает, что обычно их допускают к кокпару с пяти лет. Поскольку в возрасте 2-4 лет кони не смогут выступать на таком уровне, как взрослые жеребцы.

"Лошадей нужно постоянно выводить, иначе они застаиваются. Например, за неделю до кокпара нужно раскрыть их дыхание. Даже если я буду отдохнувшей и готовой к кокпару, но, если конь не подготовлен, ничего не получится. Еще один важный момент: если переутомить лошадей на кокпаре, они не смогут нормально ходить. В этом деле есть масса нюансов", – говорит наездница.

Интересно, что некоторые лошади во время игры реагируют на поражения, как люди. Наша собеседница рассказала, что у нее был конь, у которого падало настроение, когда он не забивал гол. И только после очередной игры он вновь приобретал былой настрой.

"Лошади чувствуют наши эмоции. Когда вы играете с одной лошадью долгое время, между вами возникает особая связь. Только одной рукой можно управлять конем. Он делает резкие маневры и понимает все, что нужно сделать в игре. В целом, кокпар – это идеальное место для проявления их силы и духа, лошади выплескивают всю свою энергию в конных состязаниях", – отмечает Жигалина.

В настоящее время Ева вместе с мужем ведут хозяйство в селе Узынагаш Алматинской области и занимаются разведением лошадей на ипподроме Кокбастау. Всего у них имеется 60 лошадей, среди которых 15 скакунов предназначены именно для игры в кокпар.

Фото: из личного архива Евы Жигалиной

Наша героиня уверена, что кокпар будет развиваться дальше и становиться все более популярным, но для этого нужно регулярно тренироваться и заниматься верховой ездой. Ева признается, что в будущем хотела бы встретить сильную напарницу, с которой можно было бы участвовать вместе на соревнованиях.

А пока она стремится вдохновлять других девушек увлекаться этим удивительным видом спорта, показывая, что настоящая сила заключается не только в физической подготовке, но и в любви к тому, что ты делаешь.