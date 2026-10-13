Думают, что это наклейка: художница из Алматинской области необычно расписывает автомобили

Жительница Алматинской области любит рисовать. Однако в качестве холста использует необычный материал, а если быть точнее – то целые автомобили. Zakon.kz расскажет, как художница превращает старые машины в крутые тачки.

25-летняя Янина Островская занимается аэрографией на автомобилях. Она работает в малярной мастерской, параллельно оттачивает навык и экспериментируя с разными материалами и техниками.

"У меня есть аттестат художественной школы, после я получила среднее специальное образование в многопрофильном колледже по специальности "Исполнитель художественно-оформительских работ". Но вся загвоздка в том, образование играет небольшую роль, когда речь идет о творчестве. В искусстве можно обучиться базовым знаниям, далее использовать их по-разному. Я старалась найти ответы на свои вопросы самостоятельно, изучала работы кумиров, советовалась с художниками, находила уроки в интернете. Многое в аэрографии осваивала методом проб и ошибок. Потому что рисовать на плоском листе или на кузове автомобиля – совершенно разные вещи. Здесь приходится учитывать форму деталей, изгибы кузова, расстояние между элементами и то, как рисунок будет выглядеть с разных ракурсов". Янина Островская

Любовь девушки к автомобилям началась с ее первой машины. Получив водительские права, она приобрела Volkswagen Golf Cabriolet третьего поколения. Тут-то все и завертелось.

"Изначально я занималась росписью стен, а потом начала экспериментировать уже со своей машиной, потому что она была старенькая и невзрачная, – хотелось придать ей больше красок. После этого разрисовала авто своего соклубника. Так стали поступать заказы по сарафанному радио. Как-то решила поделиться своими работами в соцсетях – видео набрало большие просмотры, у людей появился интерес". Янина Островская

Художница поделилась, что первые картины рисовала перманентным маркером, который хорошо зарекомендовал себя в плане стойкости и не требовал лакировки или других специальных условий для сохранения красок рисунка. Теперь для аэрографии Янина использует автомобильную нитроэмаль: она удобная в нанесении, легко колеруется и у нее большой спектр цветов – от обычных до сложных блестящих. Также девушка использует укрывистые и неукрывистые пигменты – это позволяет создавать лессировку, когда работа выглядит более глубокой. Существуют разные виды красок на различной основе – вода или спирт, но лучше всего подходит автомобильная краска на основе растворителя.

"При рисовании маркером результат был непредсказуемый. Какие-то работы спустя три года до сих пор можно встретить на дороге, а другие почти стерлись, – но на это и был расчет, чтобы сделать временный рисунок, который скроет проблемы по кузову. А сама по себе аэрография – более стойкая техника. Экспериментируя на своих машинах, я поняла, что ей даже не нужен финишный слой лака, она прекрасно держится и без него. Разница лишь в эстетике – без лака аэрография бликует на свету. То есть это не тот рисунок, который можно смыть водой. Конечно, относиться к нему нужно так же, как к обычному лакокрасочному покрытию машины: его можно поцарапать или повредить механически, но дождь или обычная мойка ему не страшны. Полный цикл нанесения состоит в подготовке кузова, самой росписи, и далее лакировке и полировке. Такой рисунок будет служить годами, он не выгорает со временем". Янина Островская

Больше всего Янине Островской нравится рисовать образы животных, природу, японскую тематику, ей ближе немного мрачные или необычные сюжеты.

"Сначала я представляю, как это должно выглядеть на авто, делаю эскиз, а потом постепенно переношу все на кузов. И круто в конце отойти, посмотреть на результат и понять: да, получилось именно так, как я это видела. Очень нравится подбивать рисунок под конкретную машину. Например, для участвующих в дрифте я подбираю крупные и яркие рисунки – такие, чтобы было видно с трибун. Люблю реализм, но одновременно мне интересен комиксный и графичный стиль. А запросы бывают совершенно разные: горы, животные, самурай, один персонаж или целая история вдоль кузова. Вдохновляет, когда человек приходит не с готовой картинкой из интернета, которую надо просто скопировать, а с идеей. Тогда можно придумать что-то действительно индивидуальное именно для него и его машины". Янина Островская

Что касается продолжительности работы, то здесь все зависит от деталей, признается мастер. Небольшую работу можно сделать достаточно быстро, а сложный рисунок на разных элементах может занять несколько дней или больше. К тому же стоит учесть время на подготовку поверхности и последующую работу с лаком – здесь тоже нельзя торопиться. Иногда самая долгая часть – вовсе не финальное рисование, а разработка эскиза, в процессе которой можно менять композицию до тех пор, пока она действительно не "сядет" на конкретную машину.

"Без средств защиты с автомобильными материалами работать, конечно, нельзя. Это все-таки краски, растворители, лак и очень мелкий распыл. Поэтому обязательно нужна хорошая вентиляция, респиратор, перчатки и защита во время работы. Я стараюсь относиться к этому серьезно, потому что никакая красивая машина не стоит собственного здоровья. Но иногда я так сильно ухожу в процесс, что забываю о мерах защиты, чего, конечно, делать ни в коем случае нельзя". Янина Островская

Через руки Янины Островской прошли почти 120 автомобилей. Стоимость каждой работы индивидуальна. Она зависит от площади рисунка, сложности, детализации, количества цветов и состояния самого "железного коня".

"Одно дело – небольшой рисунок на отдельном элементе, другое – композиция через несколько деталей или практически по всему кузову. Поэтому сначала я обсуждаю с человеком идею, смотрю автомобиль, понимаю объем работы – и только после этого могу назвать точную стоимость". Янина Островская

Собеседница отметила, что аэрография на автомобиле не запрещена. Однако нужно учитывать законодательство и то, насколько сильно рисунок меняет основной цвет автомобиля.

"Это самый популярный вопрос после цены, потому что в интернете много неактуальных статей, а нейросети, опираясь на них, дают неверную трактовку, из-за чего люди боятся проблем с законом. Я придерживаюсь правила "40%". Например, за рисунок на капоте вопросов не будет, так как капот – это одна из 12 деталей на машине. То есть можно разрисовать до четырех деталей авто, не внося отметки и не делая изменения в техпаспорте. Но у каждой картины бывают свои размеры и заполненность на машине. Допустим, средний внедорожник, на котором нарисованы горы с двух сторон, технически разрисован почти полностью, но рисунок мелкий и не мешает определению основного цвета, поэтому переоформление не требуется. Самое главное – чтобы основной цвет транспорта считывался. Если при разработке эскиза у меня возникают сомнения, я обязательно даю инструкции к переоформлению. Это очень легко и занимает всего один день: сначала сверка вин-номера авто, затем отправка фотографии нового образа в канцелярию и далее – подача заявления на смену техпаспорта. После того как отдадите старый, взамен получите справку, с которой можно временно ездить до оформления нового документа". Янина Островская

Художница пояснила, что для одних машина – просто средство передвижения, а для других – часть жизни.

"Человек может годами свое авто восстанавливать, искать детали, ремонтировать, вкладывать деньги и время. Иногда со стороны кто-то скажет: "Зачем? Купи другую". А для владельца другая машина уже не будет "той самой". И мне нравится возможность дать такой машине еще одну жизнь – сделать ее действительно уникальной, чтобы она стала отражением характера и внутреннего мира своего владельца. Мне кажется, после хорошей аэрографии автомобиль перестает быть просто одной из тысяч одинаковых машин этой модели. У него появляется свое лицо". Янина Островская

Один из самых приятных моментов в работе – наблюдать реакцию автовладельца на обновленный транспорт.

"Она проявляется особенно ярко, когда человек сначала обсуждал только эскиз, а потом впервые видит уже готовый рисунок на своей машине. И мне нравится не только реакция владельца. Такие машины вообще очень сильно привлекают внимание на дороге. Люди рассматривают, фотографируют, подходят и спрашивают. И ты понимаешь, что твой рисунок уже не просто лежит где-то в альбоме – он ездит по городу, его каждый день видят сотни людей". Янина Островская

Планов у Янины Островской много. Главная ее задача – развивать свое имя и портфолио, делать больше сильных проектов и постепенно увеличивать масштаб работ. Ей хочется, чтобы люди, видя аэрографию, сразу узнавали ее автора. И чтобы эта художественная техника воспринималась в Казахстане не как нечто странное или устаревшее, а как современное, стильное и красивое изобразительное искусство.