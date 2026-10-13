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Думают, что это наклейка: художница из Алматинской области необычно расписывает автомобили

Янина Островская, художница, автомобили , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Жительница Алматинской области любит рисовать. Однако в качестве холста использует необычный материал, а если быть точнее – то целые автомобили. Zakon.kz расскажет, как художница превращает старые машины в крутые тачки.

25-летняя Янина Островская занимается аэрографией на автомобилях. Она работает в малярной мастерской, параллельно оттачивает навык и экспериментируя с разными материалами и техниками.

"У меня есть аттестат художественной школы, после я получила среднее специальное образование в многопрофильном колледже по специальности "Исполнитель художественно-оформительских работ". Но вся загвоздка в том, образование играет небольшую роль, когда речь идет о творчестве. В искусстве можно обучиться базовым знаниям, далее использовать их по-разному. Я старалась найти ответы на свои вопросы самостоятельно, изучала работы кумиров, советовалась с художниками, находила уроки в интернете. Многое в аэрографии осваивала методом проб и ошибок. Потому что рисовать на плоском листе или на кузове автомобиля – совершенно разные вещи. Здесь приходится учитывать форму деталей, изгибы кузова, расстояние между элементами и то, как рисунок будет выглядеть с разных ракурсов".Янина Островская

Любовь девушки к автомобилям началась с ее первой машины. Получив водительские права, она приобрела Volkswagen Golf Cabriolet третьего поколения. Тут-то все и завертелось.

"Изначально я занималась росписью стен, а потом начала экспериментировать уже со своей машиной, потому что она была старенькая и невзрачная, – хотелось придать ей больше красок. После этого разрисовала авто своего соклубника. Так стали поступать заказы по сарафанному радио. Как-то решила поделиться своими работами в соцсетях – видео набрало большие просмотры, у людей появился интерес".Янина Островская

Художница поделилась, что первые картины рисовала перманентным маркером, который хорошо зарекомендовал себя в плане стойкости и не требовал лакировки или других специальных условий для сохранения красок рисунка. Теперь для аэрографии Янина использует автомобильную нитроэмаль: она удобная в нанесении, легко колеруется и у нее большой спектр цветов – от обычных до сложных блестящих. Также девушка использует укрывистые и неукрывистые пигменты – это позволяет создавать лессировку, когда работа выглядит более глубокой. Существуют разные виды красок на различной основе – вода или спирт, но лучше всего подходит автомобильная краска на основе растворителя.

"При рисовании маркером результат был непредсказуемый. Какие-то работы спустя три года до сих пор можно встретить на дороге, а другие почти стерлись, – но на это и был расчет, чтобы сделать временный рисунок, который скроет проблемы по кузову. А сама по себе аэрография – более стойкая техника. Экспериментируя на своих машинах, я поняла, что ей даже не нужен финишный слой лака, она прекрасно держится и без него. Разница лишь в эстетике – без лака аэрография бликует на свету. То есть это не тот рисунок, который можно смыть водой. Конечно, относиться к нему нужно так же, как к обычному лакокрасочному покрытию машины: его можно поцарапать или повредить механически, но дождь или обычная мойка ему не страшны. Полный цикл нанесения состоит в подготовке кузова, самой росписи, и далее лакировке и полировке. Такой рисунок будет служить годами, он не выгорает со временем".Янина Островская

Больше всего Янине Островской нравится рисовать образы животных, природу, японскую тематику, ей ближе немного мрачные или необычные сюжеты.

"Сначала я представляю, как это должно выглядеть на авто, делаю эскиз, а потом постепенно переношу все на кузов. И круто в конце отойти, посмотреть на результат и понять: да, получилось именно так, как я это видела. Очень нравится подбивать рисунок под конкретную машину. Например, для участвующих в дрифте я подбираю крупные и яркие рисунки – такие, чтобы было видно с трибун. Люблю реализм, но одновременно мне интересен комиксный и графичный стиль. А запросы бывают совершенно разные: горы, животные, самурай, один персонаж или целая история вдоль кузова. Вдохновляет, когда человек приходит не с готовой картинкой из интернета, которую надо просто скопировать, а с идеей. Тогда можно придумать что-то действительно индивидуальное именно для него и его машины".Янина Островская

Что касается продолжительности работы, то здесь все зависит от деталей, признается мастер. Небольшую работу можно сделать достаточно быстро, а сложный рисунок на разных элементах может занять несколько дней или больше. К тому же стоит учесть время на подготовку поверхности и последующую работу с лаком – здесь тоже нельзя торопиться. Иногда самая долгая часть – вовсе не финальное рисование, а разработка эскиза, в процессе которой можно менять композицию до тех пор, пока она действительно не "сядет" на конкретную машину.

"Без средств защиты с автомобильными материалами работать, конечно, нельзя. Это все-таки краски, растворители, лак и очень мелкий распыл. Поэтому обязательно нужна хорошая вентиляция, респиратор, перчатки и защита во время работы. Я стараюсь относиться к этому серьезно, потому что никакая красивая машина не стоит собственного здоровья. Но иногда я так сильно ухожу в процесс, что забываю о мерах защиты, чего, конечно, делать ни в коем случае нельзя".Янина Островская

Через руки Янины Островской прошли почти 120 автомобилей. Стоимость каждой работы индивидуальна. Она зависит от площади рисунка, сложности, детализации, количества цветов и состояния самого "железного коня".

"Одно дело – небольшой рисунок на отдельном элементе, другое – композиция через несколько деталей или практически по всему кузову. Поэтому сначала я обсуждаю с человеком идею, смотрю автомобиль, понимаю объем работы – и только после этого могу назвать точную стоимость".Янина Островская

Собеседница отметила, что аэрография на автомобиле не запрещена. Однако нужно учитывать законодательство и то, насколько сильно рисунок меняет основной цвет автомобиля.

"Это самый популярный вопрос после цены, потому что в интернете много неактуальных статей, а нейросети, опираясь на них, дают неверную трактовку, из-за чего люди боятся проблем с законом. Я придерживаюсь правила "40%". Например, за рисунок на капоте вопросов не будет, так как капот – это одна из 12 деталей на машине. То есть можно разрисовать до четырех деталей авто, не внося отметки и не делая изменения в техпаспорте. Но у каждой картины бывают свои размеры и заполненность на машине. Допустим, средний внедорожник, на котором нарисованы горы с двух сторон, технически разрисован почти полностью, но рисунок мелкий и не мешает определению основного цвета, поэтому переоформление не требуется. Самое главное – чтобы основной цвет транспорта считывался. Если при разработке эскиза у меня возникают сомнения, я обязательно даю инструкции к переоформлению. Это очень легко и занимает всего один день: сначала сверка вин-номера авто, затем отправка фотографии нового образа в канцелярию и далее – подача заявления на смену техпаспорта. После того как отдадите старый, взамен получите справку, с которой можно временно ездить до оформления нового документа".Янина Островская

Художница пояснила, что для одних машина – просто средство передвижения, а для других – часть жизни.

"Человек может годами свое авто восстанавливать, искать детали, ремонтировать, вкладывать деньги и время. Иногда со стороны кто-то скажет: "Зачем? Купи другую". А для владельца другая машина уже не будет "той самой". И мне нравится возможность дать такой машине еще одну жизнь – сделать ее действительно уникальной, чтобы она стала отражением характера и внутреннего мира своего владельца. Мне кажется, после хорошей аэрографии автомобиль перестает быть просто одной из тысяч одинаковых машин этой модели. У него появляется свое лицо".Янина Островская

Один из самых приятных моментов в работе – наблюдать реакцию автовладельца на обновленный транспорт.

"Она проявляется особенно ярко, когда человек сначала обсуждал только эскиз, а потом впервые видит уже готовый рисунок на своей машине. И мне нравится не только реакция владельца. Такие машины вообще очень сильно привлекают внимание на дороге. Люди рассматривают, фотографируют, подходят и спрашивают. И ты понимаешь, что твой рисунок уже не просто лежит где-то в альбоме – он ездит по городу, его каждый день видят сотни людей".Янина Островская

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Планов у Янины Островской много. Главная ее задача – развивать свое имя и портфолио, делать больше сильных проектов и постепенно увеличивать масштаб работ. Ей хочется, чтобы люди, видя аэрографию, сразу узнавали ее автора. И чтобы эта художественная техника воспринималась в Казахстане не как нечто странное или устаревшее, а как современное, стильное и красивое изобразительное искусство.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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