Чай из верблюжьей колючки: жители Японии заинтересовались необычным напитком из Приаралья

Почти год, как жительница Аральска Жулдыз Кушжанова готовит чай из верблюжьей колючки. В месяц она продает 23 кг. Напиток из целебных трав стремительно набирает популярность не только в Кызылординской области, но и вот-вот отправится за границу, передает корреспондент Zakon.kz.

Его хотят попробовать в Японии. А начиналось все просто. Мама троих детей, экономист по образованию, сидя в декрете, стала думать, чем бы заняться. Ее внимание привлекла верблюжья колючка, или, как ее еще называют, жантак.

О целебных свойствах этого растения знают многие кызылординцы, а уж в Аральске тем более, так как верблюжьей колючки там очень много. Это лучший корм для верблюдов, но издавна казахи использовали это растение в самых разных целях, и даже пили из нее чай. Рецепты сохраняли старожилы. До наших дней они дошли от бабушек. Чай из верблюжьей колючки давно известен своими лечебными свойствами.

"Для чая хозяйки собирают цветы колючки, которые появляются в мае, и листья. Листья и цветы в сочетании очень вкусные в этом чае. Самое трудное в этом деле – не пораниться, так как растение усыпано колючками. Жантак на самом деле – это целая степная аптека, чем, кстати, постоянно пользовались наши предки – кочевники. Корни жантака содержат много полезных веществ – аскорбиновую и органическую кислоты, каучук и эфирные масла. Из растения готовят целебные настои, отвары. Он помогал при простуде, при пищевых отравлениях, ревматизме, и других разных недугах. Он дает силы при усталости, утоляет жажду. Чем больше я узнавала об этом растении из различных источников, тем больше ценила это совсем простое на вид растение", – говорит Жулдыз.

Фото: из личного архива Жулдыз Кушжановой

Как рассказывает Жулдыз, чай из верблюжьей колючки пьют все ее домочадцы, и дети, и взрослые. Заваривать его лучше водой из самовара, разжигают который на дровах или саксауле. Особых требований к завариванию нет, но нужно дать настояться. Достаточно взять несколько чайных ложек сухого растения, залить их крутым кипятком и дать немного настояться. Можно что–то добавить по своему вкусу, но только не молоко.

"Чтобы больше популяризировать чай из нашей аральской верблюжьей колючки, решила продвигать его, как бренд. В это время как раз в нашей области объявили проект "Одно село – один продукт" для того, чтобы сельские женщины производили что–то из местных продуктов. Мой чай попал под эту программу. Благодаря этому проекту, возможно, он попадет на прилавки в Японию", – говорит Жулдыз.

Недавно в Кызылорде прошел региональный конкурс "Лучшие товары Казахстана". Чай из верблюжьей колючки был в числе товаров, которые могут стать брендом Приаралья.

"Ваш проект "Одно село – один продукт" берет свое начало в Японии, у нас есть подобный. И он позволяет в деревнях находить уникальные продукты, которые готовят сельские женщины, и выводить их на экспорт. Так они раскручивают бизнес, и он из малого может вырасти в средний и даже большой. Наш опыт мы перенесли в Казахстан, и чай из верблюжьей колючки может оказаться на наших прилавках", – сказал на этой выставке эксперт японского Агентства международного сотрудничества Харагучи Акихиса.

В Приаралье в самом деле много рецептов казахского чая. Местные шеф-повара устраивают даже мастер-классы, куда приглашают всех желающих научиться готовить эти целебные напитки. Рецепты их они находят у своих бабушек. Одна из таких собирательниц старых рецептов казахской кухни – Айткуль Жусипбекова.

"Казахи веками пили чай, причем его готовили из разных трав, которые росли в той местности, где они жили. Использовали пшеницу, просо, разные травы и цветы, например, в Кызылординской области заваривали чай из полыни, проса, мяты, пшеницы, жантака, добавляли в чай нават – восточный сахар, и даже листья джиды, а также сухофрукты. Так как наша местность находилась на перекрестке Великого Шелкового пути, то чай в таком виде, как сейчас, попал к нашим предкам, но не прижился среди степняков", — говорит Айткуль Жусипбекова.

По ее словам, чай из верблюжьей колючки всегда был популярен в Приаралье. Сейчас его пьют чаще, так как рецепт возрождают местные знатоки казахской кухни. Его пока не пьют в каждом доме, но те, кто им наслаждается, возрождают не только степную культуру, но и уникальную традицию казахского чаепития, которая со временем может стать модным трендом среди казахстанцев.