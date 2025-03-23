Наурызнама в Кызылординской области: время наводить порядок

Уборка территорий, побелка деревьев, посадка саженцев и цветов под зажигательную музыку. Так встретили кызылординцы последний день Наурызнамы "Тазару күні" — "День очищения". В рамках акции "Таза Қазақстан" с 8:00 по всей Кызылординской области начались субботники, сообщает Zakon.kz.

Коллектив областного управления физической культуры, спорта и туризма вышел сегодня на уборку территории всем составом.

"Наурыз – это время обновления, начало нового года, поэтому город должен быть чистым, аккуратным. Рада, что стала частью акции, что внесла свой посильный вклад в общее дело. Ведь Кызылорда наш общий дом, и всем нам нужно сделать его еще краше. Поэтому, несмотря на то, что сегодня погода прохладная и дует ветер, мы все пришли. Дружно сажаем деревья, выносим мусор на территории центра Бабас", — сказала жительница Кызылорды Нурай Акжигит.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Самые главные зачинатели чистоты в Кызылорде, – это сотрудники коммунальных служб города. Они первыми, еще ранним утром, выходят наводить порядок на улицах и скверах. Ежедневно они убирают 30-40 улиц областного центра.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Сегодня мы сажаем цветы на центральном проспекте Жибек Жолы, очищаем арыки, убираем скверы и улицы, приводим в порядок Ботанический сад. В любое время суток наши сотрудники находятся на своих рабочих местах. Днем невозможно убирать там, где большое количество машин и людей. Поэтому в оживленных местах мы в основном работаем ночью. В 2024 году мы посадили в нашем городе 11 тысяч саженцев ивы, тополя, карагача, ясеня и других деревьев. В Кызылорде с нашей помощью будут цвести более 600 тысяч роз, бархатцев, канн, петуний и других декоративных цветов. Были очищены арыки, установлены насосы". Руководитель городского отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Жусип

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Алматинка Светлана Новоселова — гость областного центра.

"Я в Кызылорде впервые, приехала в командировку. С утра вышла по делам и попала на генеральную уборку города. Все вокруг метут, музыка играет. Я и раньше замечала, что у вас ухоженный город, нет мусора на улицах. Теперь вижу, как все дружно убирают город, на душе становится радостно и глаз радуется", —поделилась гостья Кызылорды.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Всего в области с начала 2025 года на уборке территорий работали 63 тыс. кызылординцев, среди них волонтеры, работники различных учреждений и предприятий. Они вынесли более 2 500 тонн мусора.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

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