Акцент на профилактику: полиция Кызылординской области на страже закона и порядка

1 500 тонн наркотиков в 2024 году обнаружили полицейские Кызылординской области в регионе. Преступники не только выращивают, но и создают лаборатории по их производству. Как с ними борются стражи порядка, узнал корреспондент Zakon.kz.

Наркопреступность

Один из недавних фактов произошел в начале марта в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Местный житель выращивал в своем доме коноплю. При обыске у него обнаружено 78 кустов конопли, оборудование для ее выращивания, 2,7 кг марихуаны и 13 кг конопли. На "огородника" заведено уголовное дело.

Еще один случай произошел два месяца назад на трассе "Самара-Шымкент". Внимание полицейских привлек автомобиль марки "Hyundai", водитель которого ехал с превышением скорости. Его остановили. Оказалось, что это житель города Байконыр. В багажнике он вез четыре полиэтиленовых пакета с растительным веществом. По заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 19 кг 530 гр.

"В 2024 году выявлено 310 правонарушений по наркобизнесу, изъято почти 1,5 тысячи тонн наркотиков. Также пресечено 19 преступлений по их рекламе, 5 преступлений по их хранению в особо крупном размере В ходе мониторинга в социальной сети информационной системой "Кибернадзор" приостановлена работа 141 сайта, рекламирующего синтетические наркотики. Уничтожено 3 фитолаборатории". Начальник департамента полиции Кызылординской области, Серик Ергешов

По словам Ергешова, в Кызылординской области полицейские регулярно посещают школы, колледжи, встречаются с учащимися, проводят собрания с их родителями, рассказывают, к чему приводит "дружба" с запрещенными веществами.

"Наркомания, а особенно употребление синтетических препаратов представляет серьезную угрозу для физического и морального здоровья нашей молодежи. Это трагедия, которая приводит к преступлениям, а после к тюремным срокам. Употребление наркотиков требует постоянных денег на покупку". Начальник департамента полиции Кызылординской области, Серик Ергешов

Наркодилеры привлекают молодых людей к преступлениям, предлагая вознаграждение за рекламу и пропаганду наркотиков. Уголовная ответственность за оборот наркотиков начинается с 16 лет, установлена также она за рекламу и пропаганду наркотиков. Это нанесение граффити-надписей, распространение объявлений или QR-кодов, размещение положительных отзывов о наркотиках в мессенджерах.

Также в декабре 2024 года был подписан закон по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков. Закон вступил в силу 3 марта 2025 года. Большая часть наркоторговцев в местах лишения свободы, – это молодежь, и поэтому государство дает возможность начать новую жизнь, применяя к ним условно-досрочное освобождение. Для организаторов наркобизнеса и производителей наркотиков, а также должностных лиц, наоборот, уголовное наказание становится строже. Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Также впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Онлайн-мошенничество

Еще одна беда, с которой в век искусственного интеллекта борются полицейские. Это интернет- мошенничество. С развитием информационных технологий усложняются схемы мошенничества и растет число жертв. В рамках исполнения поручения главы государства по усилению борьбы с киберпреступностью Министерством внутренних дел РК в регионах созданы новые профильные подразделения, направленные на защиту граждан от киберпреступности.

Есть такое подразделение и в Департаменте полиции Кызылординской области. Местным киберполом раскрыто 181 преступление, задержано 76 преступников, установлены личности участников двух киберпреступных групп и 52 дропперов. Несмотря на то, что население области широко информируется о новых способах мошенничества через средства массовой информации и социальные сети, жители все еще попадают в ловушку мошенников.

"В 2024 году раскрыто 434 факта мошенничества, из них 88 фактов – по интернету. Мошенники, звоня по мобильному телефону, похищают деньги на банковских счетах. Товар покупать нужно только с проверенных сайтов или официальных маркетплейсов. Часто мошенники используют голосовые боты. Сейчас мошенники с помощью искусственного интеллекта без проблем производят голос человека, могут смонтировать видео с его участием, взламывают его аккаунт, и потом сообщают друзьям и родственникам, что он попал в затруднительное положение, и убеждают тех оказать ему финансовую помощь. В таких случаях необходимо перезванивать друзьям, знакомым, родственникам, которые просили денег через сообщения". Начальник департамента полиции Кызылординской области, Серик Ергешов

Еще один распространенный вид мошенничества, — отправка сообщений об окончании срока действия SIM-карты и запрос SMS-кодов и других личных данных. С такой информацией можно оформить фиктивный кредит.

"Если незнакомцы звонят по телефону, не разговаривайте с ними и не следуйте их инструкциям. Поэтому нельзя передавать свои конфиденциальные данные во время опросов, лотерей, конкурсов в социальных сетях", — отметил полковник полиции Серик Ергешов.

Правонарушения среди подростков

Еще одна актуальная проблема – правонарушения среди подростков. Случаются они по разным причинам. Первая и самая важная, — не складываются отношения в семье, когда ребенок и родители не находят общего языка. Семья должна быть опорой ребенку, а когда этого нет, то он идет искать себе поддержку на улицу.

Вторая причина, — не складываются отношения в школе. Подростки, которым трудно общаться с учителями и одноклассниками, чувствуют себя чужими. Не получая поддержку и внимание в семье и в школе, дети пытаются восполнить недостаток общения на улице.

В 2024 году зарегистрировано 65 преступлений, по которым 73 подростка привлечены к уголовной ответственности. Половина из них — школьники. Есть среди них и студенты колледжей, и безработные. К административной ответственности привлечено 9 317 подростков, в том числе 7 057 родителей несовершеннолетних. В основном это те, кто находился ночью без родителей на улице.

Выявлено 154 предпринимателя, в чьих заведениях ночью находятся подростки, и 14 продавцов табачной продукции, которые продавали товар детям. На учет в полиции были поставлены 269 подростков, 154 неблагополучных семьи. Чтобы повысить правовую грамотность, полицейские постоянно проводят встречи с учащимися.