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Ввозят и вывозят: сколько денег на самом деле приносят туристы экономике Казахстана

Путешествие , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:34 Фото: pixabay
Журналисты проанализировали, какую реальную пользу принес нашей стране заявленный властями рост туристического потока, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году Казахстан посетили 9,2 млн человек, это рекордное для республики количество. В основном гости приезжали из Узбекистана, РФ и КНР, пишет Taspanews.kz со ссылкой на портал eQonaq.

Издание подмечает любопытный нюанс: по данным Нацбанка, "настоящие" туристы, которые посещают достопримечательности, живут в гостиницах, приносят в бюджет в среднем 1500 долларов и создают два рабочих места. Портал eQonaq подсчитал, что в сентябре в Казахстан прибыло больше туристов из таких стран Европы, как Германия (2942 туриста), Америка (2451) и Великобритания (1959).

Однако разговоры о финансах и рабочих местах актуальны лишь в отношении именно туристов, а не людей, приехавших в страну на заработки. Приведенные выше цифры несопоставимы с количеством гостей из Узбекистана – 38 835, России – 34 056, КНР – 15 766, которые в большинстве случаев наносят визит, чтобы получить деньги, а не потратить их.

Так, продолжает журналист, в 2023 году посредством осуществленных переводов за границу было отправлено более 960 млрд тенге. Из них крупнейшие суммы приходятся на Узбекистан и Россию – 264 млрд и 241 млрд, соответственно. Криптовалюта при этом не учитывается.

Теперь – к выгоде. В 2023 году туристическая сфера принесла местному бизнесу 230 млрд тенге. То есть заметно меньше, чем "вымыла" за границу.

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