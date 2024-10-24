До первого ЧП: в Костанайской области массово наказывают пешеходов

За два дня полицейские Костанайской области остановили больше 150 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения. Водители 37 раз не уступили людям дорогу, сообщает Zakon.kz. Каждый из этих случаев мог обернуться трагедией.

Пристальное внимание на дорожную безопасность и общественный порядок обратили в рамках ОПМ "Правопорядок". В течение трех дней в Костанайской области полицейские несли службу в усиленном режиме. В городе стало больше пеших и автопатрулей. По данным департамента полиции региона, благодаря усилению ежедневно выявляли на 30% больше нарушений общественного порядка и правил дорожного движения.

В топ нарушений вошли те, что связаны с алкоголем. Остановили 17 нетрезвых водителей, еще четверо были вовсе без прав. Наказание за пьяное вождение в Казахстане строгое – 15 суток ареста или лишение прав на семь лет. И просьбы депутатов и общественников смягчить наказание не получают поддержки в МВД. Слишком много жертв.

В рамках ОПМ выписали протоколы в отношении нескольких мелких хулиганов, которые также были в состоянии алкогольного опьянения. Есть и факты продажи алкоголя в неположенное время, который распивали в общественных местах. Это запрещено законом и наказывается штрафом.

Фото предоставлено ДП Костанайской области

Отдельным блоком стоят пешеходы. Почти 20% всех нарушений, зафиксированных в рамках ОПМ "Правопорядок", приходится именно на эту группу. Среди попавших в поле зрения полиции много тех, кто пытался перейти дорогу в неположенном месте. Каждый такой случай мог обернуться трагедией, несмотря на уверенность людей в собственной ловкости и безопасности.

"В рамках ОПМ "Правопорядок" ежедневно фиксируем около 450 нарушений. Вне таких мероприятий, когда на улицах, соответственно, меньше пеших патрулей, регистрируем около 350 нарушений в сфере общественного порядка и дорожной безопасности", — рассказала старший инспектор по особым поручениям отдела охраны общественного порядка и дорожной безопасности ДП Костанайской области Лязат Жамалиденова.

Полицейские отмечают, что в рамках ОПМ пешие патрули имеют право проверять документы у пешеходов, а автопатрули – останавливать машины, даже если нет явных нарушений. Проводимое оперативно-профилактическое мероприятие – это законное основание для таких действий.

Как показывает практика, подобные внезапные остановки позволяют выявлять водителей, перевозящих запрещенные предметы. В 2024 году в рамках "Правопорядка" уже изъяли девять единиц огнестрельного и 64 единицы холодного оружия. Находили полицейские и другие запрещенные предметы. В сельской местности фиксировали факты незаконной перевозки скота и мясной продукции без документов. В 2024 году патрули зафиксировали сразу 35 подобных фактов.

Сотрудники уличных патрулей проинструктированы так, чтобы работать на предупреждение. Вся цель оперативно-профилактических мероприятий обозначить границы, за которыми уже наступает административная или уголовная ответственность. Специалисты департамента полиции Костанайской области отмечают, что в 2024 году "Правопорядок" проводят уже в седьмой раз. Нынешнее — в рамках республиканского мероприятия, но есть и региональные инициативы. До конца года планируют еще несколько подобных акций.

"Мы понимаем, что, в частности, в Костанае много приезжих из сел. Не все водители хорошо знают правила дорожного движения. Некоторые пренебрегают требованиями ПДД. Пешеходы также часто не осознают всю опасность, выбегая на дорогу. Неэтичное поведение в общественных местах, в том числе появление в состоянии алкогольного опьянения, тоже нужно пресекать. Наша работа в рамках ОПМ направлена именно на предупреждение нарушений. Полицейские стараются не наказывать штрафом, если это позволяет закон. Они проводят с людьми профилактические беседы, рассказывают о том, каким будет наказание при повторном нарушении", — отметила Лязат Жамалиденова.

Фото предоставлено ДП Костанайской области

По данным департамента полиции, оперативно-профилактические мероприятия напрямую влияют на уровень безопасности на дорогах и в общественных местах. Статистика за девять месяцев 2024 года говорит о снижении количества зафиксированных нарушений на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И это, по мнению полицейских, говорит об эффективности проводимых ОПМ.

Рядовые полицейские отмечают, что контроль за порядком на улицах населенных пунктов – задача сложная. Помогают им в этом системы видеонаблюдения. В Костанае ждут запуска новых камер "Сергек", которые установили не только на дорогах, но и в общественных местах. В департаменте полиции полагают, что это приведет к снижению количества фактов хулиганства и вандализма на улицах города, а также повысит культуру вождения среди автолюбителей.

Например, в Семее 22 октября автомобиль сбил перебегавшего дорогу ребенка. Мальчик отделался легким испугом и ушибами. Водителя наказали за непредоставление дороги пешеходу, но полицейские отметили, что у автолюбителей в таких случаях просто нет времени на реакцию.



В Алматы системы видеонаблюдения уже почти год, как начали фиксировать водителей, которые не пропускают пешеходов на "зебре".