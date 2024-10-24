До первого ЧП: в Костанайской области массово наказывают пешеходов
Пристальное внимание на дорожную безопасность и общественный порядок обратили в рамках ОПМ "Правопорядок". В течение трех дней в Костанайской области полицейские несли службу в усиленном режиме. В городе стало больше пеших и автопатрулей. По данным департамента полиции региона, благодаря усилению ежедневно выявляли на 30% больше нарушений общественного порядка и правил дорожного движения.
В топ нарушений вошли те, что связаны с алкоголем. Остановили 17 нетрезвых водителей, еще четверо были вовсе без прав. Наказание за пьяное вождение в Казахстане строгое – 15 суток ареста или лишение прав на семь лет. И просьбы депутатов и общественников смягчить наказание не получают поддержки в МВД. Слишком много жертв.
В рамках ОПМ выписали протоколы в отношении нескольких мелких хулиганов, которые также были в состоянии алкогольного опьянения. Есть и факты продажи алкоголя в неположенное время, который распивали в общественных местах. Это запрещено законом и наказывается штрафом.
Фото предоставлено ДП Костанайской области
Отдельным блоком стоят пешеходы. Почти 20% всех нарушений, зафиксированных в рамках ОПМ "Правопорядок", приходится именно на эту группу. Среди попавших в поле зрения полиции много тех, кто пытался перейти дорогу в неположенном месте. Каждый такой случай мог обернуться трагедией, несмотря на уверенность людей в собственной ловкости и безопасности.
"В рамках ОПМ "Правопорядок" ежедневно фиксируем около 450 нарушений. Вне таких мероприятий, когда на улицах, соответственно, меньше пеших патрулей, регистрируем около 350 нарушений в сфере общественного порядка и дорожной безопасности", — рассказала старший инспектор по особым поручениям отдела охраны общественного порядка и дорожной безопасности ДП Костанайской области Лязат Жамалиденова.
Полицейские отмечают, что в рамках ОПМ пешие патрули имеют право проверять документы у пешеходов, а автопатрули – останавливать машины, даже если нет явных нарушений. Проводимое оперативно-профилактическое мероприятие – это законное основание для таких действий.
Как показывает практика, подобные внезапные остановки позволяют выявлять водителей, перевозящих запрещенные предметы. В 2024 году в рамках "Правопорядка" уже изъяли девять единиц огнестрельного и 64 единицы холодного оружия. Находили полицейские и другие запрещенные предметы. В сельской местности фиксировали факты незаконной перевозки скота и мясной продукции без документов. В 2024 году патрули зафиксировали сразу 35 подобных фактов.
Сотрудники уличных патрулей проинструктированы так, чтобы работать на предупреждение. Вся цель оперативно-профилактических мероприятий обозначить границы, за которыми уже наступает административная или уголовная ответственность. Специалисты департамента полиции Костанайской области отмечают, что в 2024 году "Правопорядок" проводят уже в седьмой раз. Нынешнее — в рамках республиканского мероприятия, но есть и региональные инициативы. До конца года планируют еще несколько подобных акций.
"Мы понимаем, что, в частности, в Костанае много приезжих из сел. Не все водители хорошо знают правила дорожного движения. Некоторые пренебрегают требованиями ПДД. Пешеходы также часто не осознают всю опасность, выбегая на дорогу. Неэтичное поведение в общественных местах, в том числе появление в состоянии алкогольного опьянения, тоже нужно пресекать. Наша работа в рамках ОПМ направлена именно на предупреждение нарушений. Полицейские стараются не наказывать штрафом, если это позволяет закон. Они проводят с людьми профилактические беседы, рассказывают о том, каким будет наказание при повторном нарушении", — отметила Лязат Жамалиденова.
Фото предоставлено ДП Костанайской области
По данным департамента полиции, оперативно-профилактические мероприятия напрямую влияют на уровень безопасности на дорогах и в общественных местах. Статистика за девять месяцев 2024 года говорит о снижении количества зафиксированных нарушений на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И это, по мнению полицейских, говорит об эффективности проводимых ОПМ.
Рядовые полицейские отмечают, что контроль за порядком на улицах населенных пунктов – задача сложная. Помогают им в этом системы видеонаблюдения. В Костанае ждут запуска новых камер "Сергек", которые установили не только на дорогах, но и в общественных местах. В департаменте полиции полагают, что это приведет к снижению количества фактов хулиганства и вандализма на улицах города, а также повысит культуру вождения среди автолюбителей.
Например, в Семее 22 октября автомобиль сбил перебегавшего дорогу ребенка. Мальчик отделался легким испугом и ушибами. Водителя наказали за непредоставление дороги пешеходу, но полицейские отметили, что у автолюбителей в таких случаях просто нет времени на реакцию.
В Алматы системы видеонаблюдения уже почти год, как начали фиксировать водителей, которые не пропускают пешеходов на "зебре".