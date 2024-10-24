Спектакли для грудничков и взрослых: театр кукол в Алматы произвел фурор и готовится к новинкам
Последние несколько дней в Государственном театре кукол в Алматы царит особенная атмосфера. Еще у входа в здание доносятся шум, детский смех, громкие аплодисменты. Сразу за порогом в глаза бросается лиловая стена, оформленная красочными большими куклами.
Это казахи в национальной одежде, застывшие в движении танца; угрюмый мускулистый боксер, а также забавные зверюшки. Все они в руках умелого кукловода оживают и повествуют свою историю зрителю.
Фото: Zakon.kz
Тепло гостей встречает директор Государственного театра кукол Алмат Абдрахманов. Посмотреть на волшебство желающих оказалось довольно много, зал был переполнен. На сцене под переливающимися софитами сменяют один спектакль за другим, а за кулисами своих персонажей волнительно подбадривают артисты.
"Фестиваль стал важным праздником не только для нас, но и участников, которые слетелись из разных стран. Если в прошлом году мы встречали шесть государств, то в этом их число почти удвоилось. Это подтверждает то, что наше искусство намерено завоевывать все большую аудиторию, развиваться, делиться опытом и конкурировать с другими развлечениями", – отметил Алмат Абдрахманов.
Фото: Zakon.kz
К разговору присоединился художественный руководитель гостеатра кукол Еркебулан Кабдыл. Он признался, что, если до пандемии в выходные у них всегда был аншлаг, то теперь ощущается существенный спад посетителей. Тогда как у драматических театров как раз все наоборот: некогда наполовину пустовавшие залы сейчас достаточно популярное место досуга у молодежи.
"Мы оптимистически настроены, будем наверстывать упущенное. У нас богатый выбор репертуаров, они делятся по возрасту, ориентируясь на младшую группу, детей постарше и подростков. Сначала мы стремимся заинтересовать родителей, поскольку в основном они приводят к нам ребенка. Предлагаем постановки, знакомые им, они любят "Буратино". А на новогоднюю елку ориентируемся на вкус маленьких зрителей. Я спрашивал свое чадо, что они смотрят, от каких героев фанатеют. Они перечисляют известные комиксы и мультфильмы. И мы переносим их на сцену. Очень популярны оказались игровые персонажи. Особенно из Roblox. В прошлом году мы оживили Камерамена и ТВмена. Когда артисты вышли на сцену с головой камеры и телевизора, дети были в восторге, потому что они знают этих персонажей".Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл
Фото: Zakon.kz
Собеседник сразу акцентировал внимание на том, что многие ошибаются, думая, что театр кукол создан для детей. Театралы пытаются отойти от этого клише. И идеи, что они предлагают, действительно вдохновляющие.
"Когда впервые в мире появился театр кукол – он был совсем не детским. Артисты с помощью кукол выражали свое отношение к какой-либо актуальной ситуации, использовали сарказм. Тогда все зрители были взрослыми. Но так как на сцене были куклы, дети проявляли к спектаклям особый интерес. До сих пор дети любят это искусство, на одном дыхании следят за игрой и уходят довольными".Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл
На протяжении долгих лет театр кукол в Алматы ставит классику для взрослых: Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" и "Макбет", Еврипида "Медея", Василия Шукшина "Материнское сердце", Николая Гоголя "Шинель", Мухтара Ауэзова "Абай". И эта традиция будет продолжена.
"В прошлом году мы пригласили знаменитого режиссера из Грузии Николоза Сабашвили. Он ставил много спектаклей в Европе, особенно во Франции и США. У нас благодаря ему казахстанцы окунулись в произведение Николая Гоголя "Шинель". Спектакль рассчитан на широкую аудиторию: подростков, молодежь, стариков. В нем все издеваются над главным героем. Это актуально в современности. Я помню, на премьеру пришли ученики 6-го класса. Посмотрев его, один школьник сказал перед всеми, что больше никогда в жизни не будет смеяться над друзьями. Такими спектаклями мы не пытаемся кого-то перевоспитать, а даем им пищу для размышления".Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл
Фото: Zakon.kz
А новинки, которые стартуют в 2025 году, обещают стать открытием для казахстанцев.
"На следующий год мы планируем бейби-спектакли, они будут рассчитаны на возраст от 0 до 3 лет. Их отличие в том, что, если для аудитории от 3+ мы играем какой-то сюжет, допустим, "Теремок", "Волк и семеро козлят". В этих сказках есть текст, малыши этого не понимают. Поэтому их интерес мы будем брать игрой над чувствами, будут разные запахи, ветер, интерактивные игры. Программа познавательной окажется и для мам. Во многих странах бейби-театры давно существуют, для нас это открытие".Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл
Также Еркебулан Кабдыл рассказал о процессе создания кукол, ведь в их деятельности у них большая заслуга.
"Сначала мы изучаем сценарий, персонажей, их характер. Обговариваем с художниками, как кукла должна выглядеть: внешность, образ, мимика. А потом все это переносится в эскиз. Мастера общаются с режиссером и художником, учитывают пожелания, изучают эскиз и параметры работы. Описывается, какая должна быть механика, условно, чтобы глаза моргали, уши шевелились, полное действие было. Иногда бывают спектакли, в которых это не обязательно, просто вышли, потанцевали. На подготовку несложного показа, где задействованы 10 кукол, уходит как минимум два месяца. Мы тестируем так, чтобы лучше кукла сломалась на репетиции, а не на глазах зрителей. А вот на сложные спектакли, в которых больше 40 кукол, потребуется около полугода".Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл
Фото: Zakon.kz
Художественный руководитель гостеатра кукол считает, что фестивали позволяют странам прежде всего обмениваться опытом, оттачивать мастерство и укреплять дружбу.
"Есть много театров, которые, как лягушки, сидят в своем колодце и думают, что они самые лучшие. На самом деле это не так. На фестивалях мы общаемся, проводим мастер-классы, арт-клубы, смотрим их спектакли, они видят наши работы. Благодаря этому мы узнаем, в каком направлении двигаться дальше, как развиваются мировые театры кукол. Наш театр ни от кого не отстает. Тому доказательство, что два года назад наш спектакль "Ромео и Джульетта", режиссером которого была Дина Жумабай, завоевал Гран-при на Международном театральном фестивале "Золотой дельфин" в Варне, Болгария".Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл
Сильнейшие мировые коллективы снимают шляпу перед казахстанцами за динамичные, красочные и смысловые спектакли.
"Когда в Болгарии зрителям сильно понравилось наше выступление, мы анализировали, чем же смогли удивить? И поняли, что наше отличие в динамике. Если кукла бездейственно, монотонно говорит, даже если там есть гениальные фразы, зрители устают. Поэтому мы стараемся давать меньше текста и больше действий. К тому же наши актеры насколько универсальные и талантливые. В одной пьесе управляют четырьмя персонажами. При этом зритель даже не подозревает, что это один и тот же актер. Он мастерки меняет голос и характер. Но и техники других мировых артистов мы тоже мотаем на ус".Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл
Фото: Zakon.kz
Благодарность за теплый прием на фестивале выразили гости, среди которых россиянки. Они приехали с коллективом театра "Скарабей" из пяти человек. Зрителям показали спектакль "Аленький цветочек" в постановке режиссера Сергея Черепанова.
"Приехали с боевым настроем, показать себя, нашу технологию. У нас теневой-проекционный спектакль. Мы работаем на проекционном столе, снизу у него находится камера, а сверху свет. Между ними на полотне мы демонстрируем историю, все это выводится на проектор. Фишка в том, что не видно рук во время работы. Здесь встретили классных актеров, режиссеров. Зрители очень душевно нас приняли", – поделилась актриса российского театра "Скарабей" Светлана Халматова.
Фото: Zakon.kz
Ее коллега художник-постановщик Екатерина Христова добавила, что фестиваль дал им возможность расширить свой кругозор, плюс вдохновиться на создание собственных спектаклей.
"На самом деле есть много уникальных техник. Мы сами по себе достаточно специфичный театр – теней и песка, поэтому мы можем заимствовать интересные приемы. Например, мы увидели, как у болгар в действии работает графопроектор и думаем попробовать его использовать у себя. Алматы принял нас невероятно гостеприимно, это самый теплый прием на фестивалях в моей жизни". Художник-постановщик театра "Скарабей" Екатерина Христова
Зрители окунулись в настоящее волшебство и даже признались, что не ожидали от бездушных кукол столь живых эмоций.