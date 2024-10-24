Спектакли для грудничков и взрослых: театр кукол в Алматы произвел фурор и готовится к новинкам

С успехом прогремел II Международный фестиваль театров кукол в Алматы, на котором 150 лучших кукловодов из 11 стран показали свое мастерство и сорвали самые горячие овации зрителей. Zakon.kz посетил событие, а также узнал, какие времена переживают наши артисты.

Последние несколько дней в Государственном театре кукол в Алматы царит особенная атмосфера. Еще у входа в здание доносятся шум, детский смех, громкие аплодисменты. Сразу за порогом в глаза бросается лиловая стена, оформленная красочными большими куклами.

Это казахи в национальной одежде, застывшие в движении танца; угрюмый мускулистый боксер, а также забавные зверюшки. Все они в руках умелого кукловода оживают и повествуют свою историю зрителю.

Фото: Zakon.kz

Тепло гостей встречает директор Государственного театра кукол Алмат Абдрахманов. Посмотреть на волшебство желающих оказалось довольно много, зал был переполнен. На сцене под переливающимися софитами сменяют один спектакль за другим, а за кулисами своих персонажей волнительно подбадривают артисты.

"Фестиваль стал важным праздником не только для нас, но и участников, которые слетелись из разных стран. Если в прошлом году мы встречали шесть государств, то в этом их число почти удвоилось. Это подтверждает то, что наше искусство намерено завоевывать все большую аудиторию, развиваться, делиться опытом и конкурировать с другими развлечениями", – отметил Алмат Абдрахманов.

Фото: Zakon.kz

К разговору присоединился художественный руководитель гостеатра кукол Еркебулан Кабдыл. Он признался, что, если до пандемии в выходные у них всегда был аншлаг, то теперь ощущается существенный спад посетителей. Тогда как у драматических театров как раз все наоборот: некогда наполовину пустовавшие залы сейчас достаточно популярное место досуга у молодежи.

"Мы оптимистически настроены, будем наверстывать упущенное. У нас богатый выбор репертуаров, они делятся по возрасту, ориентируясь на младшую группу, детей постарше и подростков. Сначала мы стремимся заинтересовать родителей, поскольку в основном они приводят к нам ребенка. Предлагаем постановки, знакомые им, они любят "Буратино". А на новогоднюю елку ориентируемся на вкус маленьких зрителей. Я спрашивал свое чадо, что они смотрят, от каких героев фанатеют. Они перечисляют известные комиксы и мультфильмы. И мы переносим их на сцену. Очень популярны оказались игровые персонажи. Особенно из Roblox. В прошлом году мы оживили Камерамена и ТВмена. Когда артисты вышли на сцену с головой камеры и телевизора, дети были в восторге, потому что они знают этих персонажей". Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл

Фото: Zakon.kz

Собеседник сразу акцентировал внимание на том, что многие ошибаются, думая, что театр кукол создан для детей. Театралы пытаются отойти от этого клише. И идеи, что они предлагают, действительно вдохновляющие.

"Когда впервые в мире появился театр кукол – он был совсем не детским. Артисты с помощью кукол выражали свое отношение к какой-либо актуальной ситуации, использовали сарказм. Тогда все зрители были взрослыми. Но так как на сцене были куклы, дети проявляли к спектаклям особый интерес. До сих пор дети любят это искусство, на одном дыхании следят за игрой и уходят довольными". Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл

На протяжении долгих лет театр кукол в Алматы ставит классику для взрослых: Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" и "Макбет", Еврипида "Медея", Василия Шукшина "Материнское сердце", Николая Гоголя "Шинель", Мухтара Ауэзова "Абай". И эта традиция будет продолжена.

"В прошлом году мы пригласили знаменитого режиссера из Грузии Николоза Сабашвили. Он ставил много спектаклей в Европе, особенно во Франции и США. У нас благодаря ему казахстанцы окунулись в произведение Николая Гоголя "Шинель". Спектакль рассчитан на широкую аудиторию: подростков, молодежь, стариков. В нем все издеваются над главным героем. Это актуально в современности. Я помню, на премьеру пришли ученики 6-го класса. Посмотрев его, один школьник сказал перед всеми, что больше никогда в жизни не будет смеяться над друзьями. Такими спектаклями мы не пытаемся кого-то перевоспитать, а даем им пищу для размышления". Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл

Фото: Zakon.kz

А новинки, которые стартуют в 2025 году, обещают стать открытием для казахстанцев.

"На следующий год мы планируем бейби-спектакли, они будут рассчитаны на возраст от 0 до 3 лет. Их отличие в том, что, если для аудитории от 3+ мы играем какой-то сюжет, допустим, "Теремок", "Волк и семеро козлят". В этих сказках есть текст, малыши этого не понимают. Поэтому их интерес мы будем брать игрой над чувствами, будут разные запахи, ветер, интерактивные игры. Программа познавательной окажется и для мам. Во многих странах бейби-театры давно существуют, для нас это открытие". Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл

Также Еркебулан Кабдыл рассказал о процессе создания кукол, ведь в их деятельности у них большая заслуга.

"Сначала мы изучаем сценарий, персонажей, их характер. Обговариваем с художниками, как кукла должна выглядеть: внешность, образ, мимика. А потом все это переносится в эскиз. Мастера общаются с режиссером и художником, учитывают пожелания, изучают эскиз и параметры работы. Описывается, какая должна быть механика, условно, чтобы глаза моргали, уши шевелились, полное действие было. Иногда бывают спектакли, в которых это не обязательно, просто вышли, потанцевали. На подготовку несложного показа, где задействованы 10 кукол, уходит как минимум два месяца. Мы тестируем так, чтобы лучше кукла сломалась на репетиции, а не на глазах зрителей. А вот на сложные спектакли, в которых больше 40 кукол, потребуется около полугода". Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл

Фото: Zakon.kz

Художественный руководитель гостеатра кукол считает, что фестивали позволяют странам прежде всего обмениваться опытом, оттачивать мастерство и укреплять дружбу.

"Есть много театров, которые, как лягушки, сидят в своем колодце и думают, что они самые лучшие. На самом деле это не так. На фестивалях мы общаемся, проводим мастер-классы, арт-клубы, смотрим их спектакли, они видят наши работы. Благодаря этому мы узнаем, в каком направлении двигаться дальше, как развиваются мировые театры кукол. Наш театр ни от кого не отстает. Тому доказательство, что два года назад наш спектакль "Ромео и Джульетта", режиссером которого была Дина Жумабай, завоевал Гран-при на Международном театральном фестивале "Золотой дельфин" в Варне, Болгария". Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл

Сильнейшие мировые коллективы снимают шляпу перед казахстанцами за динамичные, красочные и смысловые спектакли.

"Когда в Болгарии зрителям сильно понравилось наше выступление, мы анализировали, чем же смогли удивить? И поняли, что наше отличие в динамике. Если кукла бездейственно, монотонно говорит, даже если там есть гениальные фразы, зрители устают. Поэтому мы стараемся давать меньше текста и больше действий. К тому же наши актеры насколько универсальные и талантливые. В одной пьесе управляют четырьмя персонажами. При этом зритель даже не подозревает, что это один и тот же актер. Он мастерки меняет голос и характер. Но и техники других мировых артистов мы тоже мотаем на ус". Художественный руководитель Государственного театра кукол Еркебулан Кабдыл

Фото: Zakon.kz

Благодарность за теплый прием на фестивале выразили гости, среди которых россиянки. Они приехали с коллективом театра "Скарабей" из пяти человек. Зрителям показали спектакль "Аленький цветочек" в постановке режиссера Сергея Черепанова.

"Приехали с боевым настроем, показать себя, нашу технологию. У нас теневой-проекционный спектакль. Мы работаем на проекционном столе, снизу у него находится камера, а сверху свет. Между ними на полотне мы демонстрируем историю, все это выводится на проектор. Фишка в том, что не видно рук во время работы. Здесь встретили классных актеров, режиссеров. Зрители очень душевно нас приняли", – поделилась актриса российского театра "Скарабей" Светлана Халматова.

Фото: Zakon.kz