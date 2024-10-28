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Как школьный инспектор из Атырау работает против детской преступности

Инспектор по делам несовершеннолетних Максим Доскалиев из Атырау сумел наладить контакт со школьниками и установить доверительные отношения, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 13:49 Фото предоставлено пресс-службой ДП Атыраукой области
В Атырау инспектор по делам несовершеннолетних Максим Доскалиев проводит открытые уроки в школах, учит ребят мерам безопасности. Как капитан полиции сумел с ними наладить контакт и установить доверительные отношения, узнала корреспондент Zakon.kz.

"Без искренности нельзя"

32-летний инспектор по делам несовершеннолетних управлении полиции города Атырау Максим Доскалиев работает в правоохранительных органах с 2017 года, курирует школы в пригородных поселках Береке и Алмалы.

"В школе, что в Береке – 1080 учеников, в Алмалы — 978 школьников. В первую очередь, приходя в школу, провожу обход. Выясняю, все ли пришли на занятия, не случилось ли чего. Да, бывает так, что ученик отсутствует, тогда узнаю причину. В основном так происходит, когда ребенок болеет. Обход важно проводить каждый день. Когда у учеников мало занятий, то приглашаю пройти в актовый зал, там организуем профилактические беседы, и в них часто участвуют сотрудники патрульной полиции, оперативники криминальной полиции. Объясняем им, например, почему нельзя пропускать занятия, что, выйдя со школы, нужно сразу идти домой, а не шататься праздно на улице. Всегда предупреждать родителей о том, где они и куда пошли. Бывали случаи, когда они после занятий шли гулять с одноклассниками, и родители, которые не могли дозвониться до своих детей, звонили в полицию. Я знаю всех ребят, кто с кем дружит, и мне легче их найти. Стараюсь говорить с каждым школьником. Ребятам даю понять, что если кто-то у них вымогает деньги, то лучше всего не держать проблему в себе, не мучиться, а сообщить мне. В "моих" школах таких случаев зафиксировано не было", – рассказывает Максим Доскалиев.

По словам полицейского, ученики не замыкаются в себе, на все предупреждения реагируют с пониманием.

"Школьникам монотонные нотации не нужны. Так не достучаться до юных душ. Лучше всего не просто о чем-то предупреждать, а приводить конкретные примеры, они должны понимать, как надо в той или иной ситуации поступать. Если заманивают легким заработком по закладке пакетиков с наркотиками, то сразу поставить в известность школьного инспектора. В любом случае полиция всегда придет на помощь, убережет от беды. Я рассказываю, что во всемирной паутине есть сайты с запрещенными играми, нужно понимать их опасность. Знаете, школьники подходили ко мне и говорили, что предупредили об этом своих друзей, уверяли, они больше не играют в игры, которые запрещены. Да, молодежь может по неопытности совершить оплошность, думаю, тут главное – вовремя остановить. В юном возрасте делать ошибки, считаю, не критично, порою сами взрослые ведут себя неразумно, как дети. Взрослые и ученики знают, если у них возникли вопросы, то всегда могут обратиться ко мне в любое время дня и ночи. Просто даже за советом. Дети чувствуют фальшь, без искренности нельзя". Максим Доскалиев

Как подопечный инспектора сам стал полицейским

Максим Доскалиев, как никто другой, умеет находить ключик к душам людей. На учете в полиции значилась неблагополучная семья, и территорию, на которой находится их дом, передали для контроля и профилактики нашему герою. Сотрудник полиции часто к ним приходил, убеждал взрослых взяться за ум, прекратить портить жизнь себе и своему сыну, ученику старшего класса, так как, глядя на взрослых, ребенок мог измениться в худшую сторону. Встречи и беседы не прошли даром.

"Встряхнувшиеся" родители в корне изменились, прекратили скандалить, и Максим Доскалиев снял семью с учета. Чуткое отношение, добросовестное исполнение своих служебных обязанностей привели к тому, что школьник из прежде "шумной семьи" поделился с капитаном полиции о мечте стать полицейским. Спустя время парень поступил в полицейскую академию и сейчас учится, и каждый раз, едва у него появляется время, обязательно звонит своему старшему другу. 

Контакт со школьниками, доверительные отношения, психология, буллинг, вовлечение детей в закладчики наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 13:49

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атыраукой области

Зачем нужно знать основы психологии

По словам начальника отдела местной полицейской службы Управления полиции города Атырау, майора полиции Каршыги Дюсенгалиева, одна из задач полиции – предотвращение правонарушений в школе и за ее пределами.

"Работа школьного инспектора основана на тесном взаимодействии с администрацией школ, педагогами и родителями. Мы разрабатываем совместные планы профилактики правонарушений, которые учитывают особенности учебного процесса и каждого конкретного образовательного учреждения. Наша основная задача – обеспечить безопасность школьников, как в здании школы, так и за ее пределами. В этих мероприятиях принимают участие не только полицейские, но и социальные работники, педагоги и другие специалисты. Для эффективной работы важно обладать знаниями основ психологии. Это помогает лучше понять, почему подростки совершают те или иные поступки, а также найти подход к каждому ребенку, особенно если он попал в трудную жизненную ситуацию". Каршыга Дюсенгалиев

Основная цель этой работы – донести до подростков, что здоровье и законопослушность – это их благополучное будущее. 

С начала 2024 года в Атырау в рамках профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и против них, в сотрудничестве с различными органами был организован и проведен ряд оперативно-профилактических и локальных мероприятий "Правопорядок", "Подросток", "Дети в ночном городе", "Каникулы", "Семья и ребенок", акции "Подросток-Закон-Безопасность" и "Внимание, дети!".

16 сентября 2024 года Zakon.kz рассказывал о том, как в Атырау криминалист по одному слепку от обуви раскрыл кражу. 

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