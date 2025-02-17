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События

Генпрокурор Асылов сделал заявление по делу о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 16:22 Фото: pxfuel
Окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 февраля 2025 года, заявил Генеральный прокурор Казахстана.

"МСОГ (Межведомственной следственно-оперативной группой. – Прим. ред.) под руководством спецпрокуроров Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте им. Костенко. Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (ч. 3 ст. 277 УК)", – написал Берик Асылов в соцсети X.

Трагедия на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные погибли.

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Установлено, что пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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