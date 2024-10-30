"Муж напал на меня с ножом": Как полицейские Кызылординской области борются с семейным насилием

Каждый, кто нарушил закон, должен знать, что понесет свое наказание. Иначе создать безопасное общество, к которому стремится Казахстан, станет невозможным. Кроме того, полицейским нужно работать так, чтобы граждане страны доверяли людям в погонах.

Особенно это касается тех женщин и детей, в отношении которых проявляется физическое или психологическое насилие. Как в Кызылординской области борются с абьюзом, узнала корреспондент Zakon.kz.



Загнана в угол

В Кызылординском городском управлении полиции есть отдел защиты женщин от насилия. Старший инспектор группы, капитан полиции Айгерим Ерболат рассказывает, что за 9 месяцев 2024 года к ним поступило 1 331 сообщение о семейном насилии. Из них по 72-ум возбуждены уголовные дела. До июня 2024 года дебоширов штрафовали за умышленное причинение вреда здоровью, легкие телесные повреждения, но сейчас за такие правонарушения заводят уголовные дела.

"Почти 90% бытовых преступлений происходят в домах потерпевших. Поэтому участковые инспекторы каждый день в первую очередь обходят те дома, где уже случались конфликты. Против домашних преступлений бывают еще и регулярные рейды, но в целом контроль постоянный. Если анализировать, то почти все дебоширы были пьяны. Преступления бывают разные – избиения, изнасилования и совершают их не только супруги, но и родственники, или знакомые женщин", — говорит Айгерим Ерболат.

Как рассказывает полицейский, не всегда все эти преступления совершаются в семьях со скромным достатком. Есть по местным меркам богатые семьи, в которых с виду все идеально, но если поговорить с женщиной и детьми, то выясняется, что они угнетены.

"Муж не злоупотребляет алкоголем, хорошо зарабатывает, но супругу насилует, контролирует каждую выданную копейку, высмеивает какие-то качества в супруге. Есть те, кто завел себе любовницу, и не скрывает связи с ней, а демонстрирует эти отношения жене. Она молчит, так как загнана в угол — экономически и духовно. Это тоже насилие. И бороться с ним нужно в рамках закона", — говорит Айгерим Ерболат.

Не все женщины могут противостоять этому, так как у всех разные характеры. Влияет и то, в какой семье росла жертва абьюзера. Если отец точно также относился к ее матери, и та мирилась с таким положением, возможно, для дочери до какого-то момента подобное поведение мужа становится нормой. Вот что рассказывает о своей жизни 40-летняя кызылординка Салтанат Сапарова.

"Муж напал на меня с ножом…"

Кызылординка Салтанат Сапарова (имя и фамилия изменены по просьбе главной героини), 17 лет жила с домашним тираном — он отдалил от нее родственников, подруг, и запретил работать. Сам тоже не добился каких-то крупных успехов, и сказать, что хорошо зарабатывал, и семья ни в чем не нуждалась, нельзя. Те пособия, которые семья получала на детей, были чуть ли не главным источником дохода. Супруг еще и часто выпивал.

"За 17 лет жизни с ним, не раз думала его бросить, но некуда было идти — своей квартиры не было, а идти к своим родителям с пятью детьми было невозможно. Часто поднимал руку на меня, но я терпела. В последний раз, когда был пьян, напал на меня с ножом, и под руку ему еще попала дочь. Тогда мы с детьми спаслись, выбежав на улицу и вызвав полицию", —рассказывает женщина.

Сейчас семья живет в кризисном центре Кызылорды, где ей оказали необходимую помощь. Душевные раны женщины и ее детей, возможно, затянутся со временем, но сколько еще казахстанских женщин и детей терпят побои и унижения?

"В моем случае о нашем положении знала полиция и принимала меры к моему бывшему супругу. Участковые не раз советовали мне подать на развод, рассказывали, как нужно поступить, куда обращаться, но я сама медлила. За годы жизни с тираном я перестала верить в свои силы, полностью зависела от него. Как я говорила, с родней своей я общалась очень редко, они не были частыми гостями, и я почти не ходила к ним. Но тот случай, когда он напал уже с ножом, стал крайним. Терпение лопнуло", — продолжает Салтанат.

Женщина обратилась в полицию, написала заявление, и ей сразу оказали необходимую помощь.

"Я считаю, что в целом наше общество не должно мириться с насилием в семье, поэтому был принят Закон РК, в котором усилена правовая защита и безопасность женщин и детей. Его результатом должно стать улучшение положения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение качества специальных социальных услуг. В итоге должно быть меньше семейных трагедий", – отметила капитан полиции Айгерим Ерболат.

По информации пресс-службы департамента полиции Кызылординской области, в регионе есть 3 центра для жертв бытового насилия. Это негосударственные организации, которые занимаются защитой прав и интересов пострадавших женщин.

Специалисты центров оказывают правовую и психологическую помощь обратившимся. Сюда их привозят полицейские. Здесь они могут жить вместе с детьми до 6 месяцев, пока будут искать способы начать новую жизнь. Многие женщины знают об этих центрах и поэтому далеко не все согласны проживать свою жизнь, прощая мужей-тиранов.

