Две реки, одна проблема: почему усть-каменогорцам негде спасаться от жары

Усть-Каменогорск часто называют городом двух рек. Иртыш и Ульба не просто определяют его географию – они формируют облик областного центра, придают ему особый колорит, а иногда и становятся поводом для красивых сравнений, сообщает Zakon.kz.

Из-за многочисленных мостов и водных артерий город даже называют Восточной Венецией. Но есть парадокс, который каждое лето вызывает недоумение у жителей: несмотря на наличие двух рек, искупаться в жаркий день здесь практически негде.

Город на воде, но без пляжей

В 2026 году лето вновь испытывает жителей региона на прочность. Температура воздуха регулярно превышает отметку в +35°C, а в отдельные дни столбики термометров подбираются к +40°С. В такую погоду большинство людей мечтает лишь об одном: найти место, где можно освежиться. Однако для жителей Усть-Каменогорска эта, казалось бы, простая задача давно превратилась в проблему.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Горожане не скрывают своего недоумения. С одной стороны – полноводный Иртыш, с другой – Ульба. Казалось бы, природа сама создала все условия для комфортного летнего отдыха. На практике же выбор невелик.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Пляж "Голубые озера": оборудован, но закрыт

Внешне на пляже все выглядит вполне современно: чистый песок, раздевалки, лежаки, урны, ограждение. Однако этим летом отдыхающие так и не смогли попасть к воде. Причина – объект не получил положительное санитарное заключение и остался закрытым для купания.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Многие семьи признаются, что с нетерпением ждали открытия именно этого пляжа.

"Мы часто гуляем по Левобережному комплексу, ходим в зоопарк. Каждый раз дети спрашивают, почему нельзя зайти на пляж. Конечно, готовы заплатить за вход, если там будет чисто, безопасно и спокойно", – рассказывает жительница города Айгуль Санатова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Есть и те, кто считает, что даже после открытия пляжа вопросов к качеству воды останется немало. По словам посетителей парка, раньше в водоеме можно было увидеть мусор, а также ветки, пух, перья. Но этим летом здесь хотя бы разрешили кататься на лодках.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Получается парадоксальная ситуация: инфраструктура есть, но воспользоваться ею нельзя.

Официальный, но далеко не безопасный

Пока "Голубые озера" остаются закрытыми, основная нагрузка ложится на другой действующий официальный пляж – в парке "Самал", на берегу Иртыша. Формально здесь созданы условия для отдыха: вход свободный, оборудована прибрежная зона, в летний сезон дежурят спасатели. Однако сами горожане признаются: назвать это место идеальным для купания сложно.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Главная причина – характер Иртыша. Даже в сильную жару вода здесь остается очень холодной, а течение настолько быстрое, что многие взрослые не рискуют уходить далеко от берега. Семьи с детьми тем более предпочитают не испытывать судьбу.

Опасения жителей небезосновательны. В 2025 году здесь произошла трагедия – в июле утонул мужчина.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Иртыш очень красивый, но течение здесь мощное, а вода ледяная. Даже взрослому бывает трудно удержаться, поэтому ребенка я сюда не подпущу", – говорит жительница города Анастасия.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Несмотря на это, в выходные парк "Самал" остается одним из самых посещаемых мест Усть-Каменогорска. По официальным данным, сюда приезжают более десяти тысяч человек. Многие приходят не столько купаться, сколько просто провести время на свежем воздухе, потому что достойной альтернативы практически нет.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Нынешним летом моя семья никуда не выезжала, поэтому рассчитывали отдыхать в городе. Но полноценного пляжа так и не нашли", – говорит горожанин Серик Мухамеджанов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Местами бурьян в парке настолько высокий, что заблудиться в нем может не только ребенок, но и взрослый, покрытия на площадках для спортивных игр испорчены, а качели и карусели для детей выворочены и валяются на земле.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Я читал, что парк будут благоустраивать. Надеюсь, что все будет современно и красиво, но почему именно сейчас, в разгар лета, когда люди приходят сюда с детьми, проводятся эти работы? В парке идут какие-то работы – ездят тракторы, пыль стоит. Неужели нельзя было это сделать весной или осенью?" – спрашивает Серик Мухамеджанов.

Народный пляж

Если официальные пляжи не устраивают горожан, они ищут другие места для отдыха. Одним из самых популярных таких мест в Усть-Каменогорске стали котлованы возле Комбината нерудных материалов, которые горожане называют Земснарядами.

Котлованы образовались на месте добычи песка и гравия, а затем заполнились водой. Со временем жители начали приезжать сюда купаться и отдыхать. Здесь нет сильного течения, вода значительно теплее, поэтому в жаркие дни собирается огромное количество людей.

Несмотря на популярность, долгое время эта территория вообще не считалась пляжем. Соответственно, здесь отсутствовала практически любая инфраструктура.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

На проблему еще несколько лет назад обратил внимание один из акимов Восточно-Казахстанской области. Во время посещения территории он поручил привести место в порядок: организовать безопасный подъезд, установить туалеты, оборудовать спасательные посты, обследовать дно, взять пробы воды, обозначить границы купания и обеспечить постоянное патрулирование.

Тогда же прозвучало обещание, что уже к лету 2025 года здесь появится полноценная зона отдыха с парковкой, автобусной остановкой и необходимыми санитарными условиями. Сегодня здесь появились парковка, ограждение, кабинки для переодевания и несколько урн. Но этого явно недостаточно для места, куда ежедневно приезжают сотни отдыхающих.

"В выходные людей столько, что свободного места почти нет. Урны быстро переполняются, мусор убирают нерегулярно. Лавочек практически нет, лежаков тоже. Берег никак не оборудован: буквально несколько метров, и начинается глубина. При этом здесь купаются дети", – рассказывает отдыхающий Марат.

Несмотря на все недостатки, большинство горожан продолжает выбирать именно котлованы. Причина проста: здесь значительно безопаснее, чем в Иртыше, а вода теплая и спокойная.

А что говорят чиновники?

"Не все вопросы входят в нашу компетенцию. Отделом ЖКХ города проводится обустройство пляжей на двух локациях: парк "Самал" и там, где котлованы. В частности, на последнем объекте установлены пять лавочек, выложена тротуарная плитка и поребрик, установлены столбы освещения, начато устройство тротуарной плитки на месте для парковки велосипедов на 20 мест, проводится работа по обшивке санузла. Обустройство раздевалок выполнено на 100%", – пояснили в отделе ЖКХ города.

В парке "Самал" брусчатку уложили на 80%, работы по установке ограждения футбольного поля выполнили на 50%. Также планируется благоустройство детской площадки. О сроках завершения работ даже приблизительно в ЖКХ не сообщили. На просьбу предоставить макет или хотя бы приблизительный мастер-план того, каким парк будет после реконструкции, сообщили, что такового не имеется.

В общем, вопрос обустройства современных и безопасных городских пляжей для Усть-Каменогорска остается актуальным. По мнению горожан, проблема не в том, что рядом нет воды, а в том, что в самом городе практически нет безопасного и благоустроенного места, где можно было бы освежиться в жаркий летний день.