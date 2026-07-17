Когда в Алматы и области спадет аномальная жара, рассказали синоптики
По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, аномальная жара сохранится в городе еще три дня – 18, 19 и 20 июля.
В этот период осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +24+26°C, а днем столбики термометров будут подниматься до +40+42°C.
Как пояснил синоптик, причиной столь высоких температур стал вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Центральной Азии и Ближнего Востока.
Постепенное ослабление жары начнется 21 июля. Днем ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с. Температура воздуха днем понизится до +34+36°C. Более ощутимое похолодание прогнозируется 22 июля.
"В городе ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь и град. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +22+24°C, днем – +30+32°C", – сообщил представитель "Казгидромета".
По предварительному прогнозу, в конце недели в Алматы установится более комфортная погода. При этом сохранятся кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +20+22°C, днем – +30+32°C.
Несмотря на ожидаемое ослабление жары, синоптики предупреждают жителей Алматы, Конаева и Алматинской области о высокой и чрезвычайной пожарной опасности.
По данным "Казгидромета", с 20:00 17 июля до 20:00 20 июля на большей части региона сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров.
Так, 18-20 июля:
- на востоке Алматинской области ожидается сильная жара до +35+38°C;
- по области сохраняется высокая пожарная опасность, а на севере и в центральной части региона – чрезвычайная;
- в Алматы сохранится высокая пожарная опасность;
- в Конаеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.
Кроме того, с 12:00 18 июля до 20:00 20 июля объявлено дополнительное штормовое предупреждение из-за экстремальной жары. Днем температура воздуха составит:
- в Алматинской области – +40+45°C;
- в Алматы – +40+42°C;
- в Конаеве – +41+43°C.
Ранее врачи поделились действенной инструкцией, как легче пережить жару.