Когда в Алматы и области спадет аномальная жара, рассказали синоптики

Жителям южной столицы осталось пережить еще три дня сильнейшей жары. По прогнозу синоптиков, до 20 июля температура будет достигать +42°C. Затем в город придут дожди, грозы и долгожданное похолодание, однако вместе с ними усилится ветер и возрастет риск града, сообщает Zakon.kz.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, аномальная жара сохранится в городе еще три дня – 18, 19 и 20 июля.

В этот период осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +24+26°C, а днем столбики термометров будут подниматься до +40+42°C.

Как пояснил синоптик, причиной столь высоких температур стал вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Центральной Азии и Ближнего Востока.

Постепенное ослабление жары начнется 21 июля. Днем ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 м/с. Температура воздуха днем понизится до +34+36°C. Более ощутимое похолодание прогнозируется 22 июля.

"В городе ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь и град. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +22+24°C, днем – +30+32°C", – сообщил представитель "Казгидромета".

По предварительному прогнозу, в конце недели в Алматы установится более комфортная погода. При этом сохранятся кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит +20+22°C, днем – +30+32°C.

Несмотря на ожидаемое ослабление жары, синоптики предупреждают жителей Алматы, Конаева и Алматинской области о высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

По данным "Казгидромета", с 20:00 17 июля до 20:00 20 июля на большей части региона сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров.

Так, 18-20 июля:

на востоке Алматинской области ожидается сильная жара до +35+38°C;

ожидается сильная жара до +35+38°C; по области сохраняется высокая пожарная опасность, а на севере и в центральной части региона – чрезвычайная;

и в – чрезвычайная; в Алматы сохранится высокая пожарная опасность;

сохранится высокая пожарная опасность; в Конаеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, с 12:00 18 июля до 20:00 20 июля объявлено дополнительное штормовое предупреждение из-за экстремальной жары. Днем температура воздуха составит:

в Алматинской области – +40+45°C;

– +40+45°C; в Алматы – +40+42°C;

– +40+42°C; в Конаеве – +41+43°C.

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