Национальный траур объявили в Испании

Правительство Испании объявило официальный траур 31 октября, 1 и 2 ноября в знак соболезнования погибшим и пропавшим без вести в результате наводнений 29 и 30 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В результате катастрофического наводнения в Валенсии погибли 70 человек, еще двое – в соседнем регионе Кастилия-Ла-Манча. Из-за проливных дождей десятки тысяч жителей остаются без электричества, осадки продолжатся по крайней мере до 31 октября. Территории, пострадавшие от стихии, будут объявлены зонами катастрофы.

Как передает La Moncloa, королевский указ опубликуют 31 октября в Официальной государственной газете.

"В течение трехдневного официального траура национальный флаг будет приспущен на всех государственных зданиях, включая представительства и миссии за рубежом", – говорится в публикации.

К вечеру 30 октября число погибших в результате наводнения в Испании значительно увеличилось.