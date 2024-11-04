Нашествие клопов в Астане и Алматы: как маленькие насекомые стали большой проблемой

Клопы могут завестись в любом помещении, независимо от чистоты в доме. Их незаметное присутствие становится серьезной проблемой, вызывая зуд и дискомфорт. Своевременная дезинсекция и знание источников заражения – это единственный способ избежать встречи с нежелательными "гостями".

Чтобы понять, откуда появляются клопы в доме, Zakon.kz поговорил со специалистами и узнал, как правильно защититься от невидимых "жильцов" и что делать, если они уже поселились в вашей квартире или доме.





Два главных города страны – Астана и Алматы – в последнее время переживают настоящее нашествие клопов. По крайней мере, так говорят дезинсекторы. Они заявляют о резком скачке заявок на обработку квартир. Все происходящее специалисты связывают с высоким уровнем миграции населения.





Причины появления клопов

Клопы могут попасть в дом разными способами. Одна из распространенных причин – нерегулярная уборка. При этом стоит учесть, что клопы могут появиться и в чистом доме. К примеру, покупка б/у мебели от незнакомых людей также может привести к заражению.

Вместе с тем насекомые могут быть привезены даже из другой страны, например, в новой шубе. Нередки случаи, когда насекомые приходят от соседей, у которых дома антисанитария. Клопы пролезают через щели в дверях и окнах, забираются в розетки или в шнуры для кабелей. Порой мы сами можем принести их с улицы.

Почему нельзя проводить дезинсекцию самостоятельно

По словам руководителя управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Жасулана Алпысбаева, клопы были и есть в Казахстане, но вопрос их транспортировки не исключен. Он пояснил, что сами клопы не являются переносчиками инфекции и появляются в быту, поэтому их дезинсекцией занимаются частные компании, получившие лицензию у Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

"Когда компании получают лицензию, они также должны зарегистрировать свои дезинфицирующие препараты. В Казахстане существует перечень препаратов, подлежащих государственной регистрации. Мы рекомендуем компаниям использовать отечественные химикаты, которые получили такую регистрацию, чтобы их химический состав соответствовал всем требованиям. После этого компании могут выходить на рынок и предоставлять услуги по дезинсекции". Жасулан Алпысбаев

При этом представитель комитета настоятельно рекомендуют населению самостоятельно не травить клопов. Например, если люди приобретают средства в неизвестных местах или на рынках, они не могут быть уверены, прошли ли эти препараты государственную регистрацию и какой в них химический состав. Это очень опасно и может причинить вред здоровью, вплоть до летального исхода.

Такая трагическая ситуация действительно имела место быть. В октябре 2023 года одна из жительниц Актау обработала квартиру средством от клопов неизвестного происхождения, которое купила на рынке. В итоге погибли два ребенка – в возрасте 10 месяцев и двух лет. Пары аммиака, которые поднялись в квартиру соседей этажом выше, вызвали отравление жильцов.

Жасулан Алпысбаев отмечает, что есть препараты, предназначенные для ветеринарии и фитосанитарии, которые ни в коем случае нельзя использовать в бытовых условиях. Это также крайне опасно, так как такие средства содержат быстро испаряющиеся вещества, представляющие угрозу для здоровья.

"Если вы обращаетесь в специализированную компанию, обязательно нужно проинформировать КСК и ОСИ, чтобы они были в курсе. КСК следует предупредить соседей в чате о мерах предосторожности. Дезинсекцию необходимо проводить при закрытых форточках и окнах. До проветривания нельзя оставаться дома. Все эти моменты нужно учитывать. Этой работой должны заниматься специалисты, которые имеют опыт и знают, как максимально безопасно обращаться с химикатами", – говорит Алпысбаев.

Личный опыт

Своей историей борьбы с клопами поделилась 23-летняя жительница Алматы Альбина Оразбаева. А дело было так: хозяйка квартиры не предупредила девушку о возможном наличии насекомых, и только через три недели после переезда Альбина заметила на себе небольшие укусы и зуд по всему телу. В результате ей пришлось избавиться от многих личных вещей и искать новое жилье.

"При переезде я не обратила внимания на возможное наличие клопов или других насекомых, хотя родные перед переездом спрашивали, нет ли у меня таких проблем, зная, что я переезжаю в старый дом. Оказалось, что это первый вопрос, который нужно задавать арендаторам или при покупке квартиры в старом доме". Альбина Оразбаева

По ее словам, тогда девушке пришлось избавиться почти от всех вещей, включая ковер и постельное белье. Остальные вещи она перестирала в машинке при температуре 100 градусов.

"При переезде я забыла в этом общежитие свою посуду, хотела забрать. Позвонила хозяйке и выяснила, что она уже продала комнату в этом общежитии. Когда пришла и поговорила с новыми жильцами, поняла, что она их тоже не предупредила о наличии насекомых. Новые хозяева этого дома уже завезли все свои вещи и жили там третий день. Моя обязанность была сообщить, и я рассказала эту неприятную новость". Альбина Оразбаева

Как признается Альбина, она уже третий год живет в Алматы и заметила, что эта проблема встречается довольно часто. Многие владельцы квартир и домов могут умолчать о невидимых, на первый взгляд, проблемах. После того как девушка сама столкнулась с подобной ситуацией, она старается обезопасить своих родных и друзей.

Поведение домашних клопов

Говоря о поведении домашних клопов, в одной из частных компаний отмечают, что в светлое время суток они прячутся в диванах, кроватях и шкафах, поэтому первое время их практически невозможно увидеть, а вот ночью у них начинается активная фаза: они выходят, кусают людей и сосут кровь.

"Клопы имеют специальную плоскую форму, чтобы им было легче прятаться в щелях дивана или кровати. Сами по себе они гурманы и, если в доме два человека, они выбирают укусить того человека, кто им больше понравился по запаху. К примеру, один может проснуться покусанным, а другой нет. Наличие дома клопов можно распознать по укусам и зуду, а также черным пятнам на постельном белье", – говорит специалист.

На вопрос, нужно ли выбрасывать всю мебель, в дезинсекционной компании ответили, что все зависит от степени заражения. Если уровень заражения достиг критической точки, то специалисты советуют отправить диваны, кресла и шкафы на свалку.

"Стоимость услуги обработки варьируется от 10 тыс. до 12 тыс. тенге. Она осуществляется с помощью распылителя специалистом на месте, препараты наносятся на все поверхности. Процедура занимает примерно 30 минут, в зависимости от площади обработки. После дезинсекционных работ необходимо покинуть помещение на 2-3 часа, а затем вернуться и проветрить его в течение 1-2 часов", – отмечают в компании.

Чтобы подготовить помещение к обработке, необходимо убрать всю пищу и посуду, а также детские вещи, если они имеются. Если потребуется повторная обработка, мастер сообщит об этом сразу на месте.

По итогам дезинсекционных работ в компании предупреждают, что все вещи нужно перестирать при температуре 90 градусов, так как при такой температуре клопы погибают. Они рекомендуют не затягивать с решением этой проблемы, так как чем дольше они находятся внутри дома, тем сложнее потом с ними бороться. Быстрая реакция и своевременные меры помогут избежать серьезных последствий и обеспечить комфортное проживание.

К слову, проблема клопов действительно актуальна во всем мире. Недавно отели Турции столкнулись с нашествием этих насекомых. Даже в пятизвездочных отелях участились случаи появления клопов всего через несколько недель после обработки.

Особенно много жалоб поступило из больниц, гостиниц и общественного транспорта. По мнению профессора факультета естественных наук Средиземноморского университета Хусейна Четина, основная причина быстрого распространения клопов заключается в туристах, которые переносят яйца этих паразитов в разные районы города.

Борьбу с клопами сейчас ведут и санврачи Франции и Южной Кореи. Специалисты считают, что клопы могли быть завезены путешественниками. Сейчас на территории страны ведется активная обработка помещений от насекомых.