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Что будет с тенге, если президентом США станет Дональд Трамп

Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 16:47 Фото: pixabay
Как поведет себя мировая экономика после возможной победы республиканцев на выборах в США? Что ожидает в этом случае экономики развивающихся стран, и как смена лидера Америки отразится на Казахстане? Несколько прогнозов на эту щекотливую тему – в материале Zakon.kz.

Споры по принципу "Что было бы, если бы…" – дело неблагодарное. Особенно, когда в них преобладает конъюнктурная политика, нежели трезвый анализ. И, тем не менее, к этим спорам стоит прислушаться.

Вот пример главных панических настроений, его приводит Zerohedge (Англоязычный интернет-блог, посвященный обзорам международной экономической системы. – Прим. ред.).

На фоне роста шансов на победу Трампа Европейский союз готовится к худшему и, по данным Bloomberg, уже составил список американских товаров, на которые будут введены тарифы, если бывший президент победит на выборах в США и выполнит свою угрозу ввести карательные торговые меры в отношении блока, пишет Zerohedge.

Здесь имеется в виду недавнее интервью Трампа, в котором он сказал: "Для меня самое красивое слово в словаре – это "тарифы".

Трамп заявил, что, став президентом, он наложит на такие страны, как Китай, тарифы в размере от 60 до 100%, а на импорт из других стран – 10%.

По этому поводу UBS Group AG (Крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру. – Прим. ред.) прогнозирует, что республиканцы теоретически могут с вероятностью 35% победить и в Конгрессе, и в Белом доме.

"В этом случае Трамп столкнется с меньшим количеством ограничений в реализации своих предвыборных лозунгов, таких как его обещание повысить тарифы и продлить сокращение корпоративного налога".UBS Group AG

UBS ожидает, что при таком сценарии регулирование ослабнет, в то время как активность в сфере слияний и поглощений, вероятно, возрастет, приводят слова банка аналитики группы Finam.

Есть, правда, опасения, что рост пошлин, обещанных Трампом, может подстегнуть инфляцию. Тогда неизбежно увеличение процентных ставок и курса доллара.

Но это может быть, если республиканцы займут большинство в Конгрессе США. А ведь есть варианты: "Трамп побеждает, но в Конгрессе разлад" или "Демократы забирают обе ветви власти", или "Демократы выигрывают, но в Конгрессе нет единогласия".

Интересный расклад сделал Telegram-канал "Комментарий" – в нем прогнозируются "выигравшие" и "проигравшие" валюты.

Вариант 1. Полная победа республиканцев (Republican sweep):

  • укрепление доллара США за счет усиления политики исключительности США, которая поддерживается тарифами и фискальными мерами;
  • прогнозируемое укрепление индекса доллара на 7%;
  • пара EUR/USD останется на уровне 1.00-1.02.

Основные проигравшие: валюты товарных стран (в том числе юань) и валюты циклических стран Азии. Победители: доллар США, швейцарский франк (CHF) по отношению к евро и канадский доллар (CAD) против других высоковолатильных валют.

Вариант 2. Победа Трампа с разделенным Конгрессом (Trump w/ split Congress):

  • тарифные риски негативно влияют как на США, так и на глобальный рост, что создает более защитную "улыбку доллара";
  • индекс доллара США укрепится на 3%;
  • EUR/USD прогнозируется на уровне 1.05.

Основные проигравшие: валюты товарных стран и валюты циклических стран Азии.

Победители: доллар США, швейцарский франк и канадский доллар против других высоковолатильных валют.

Вариант 3. Победа Камалы Харрис с разделенным Конгрессом (Harris w/ split Congress):

  • ограниченные изменения в политике, но снижение тарифных рисков временно ослабляет доллар США;
  • индекс доллара снизится на 5%;
  • EUR/USD прогнозируется в диапазоне 1.13-1.15.

Основной проигравший: доллар США.

Победители: швейцарский франк (CHF) по отношению к евро и японская иена (JPY).

Вариант 4. Победа демократов (Dem sweep):

  • средняя слабость доллара временно, но фискальные стимулы могут привести к усилению исключительности США;
  • индекс доллара США снизится на 4%;
  • EUR/USD прогнозируется в диапазоне 1.12-1.14.

Основные проигравшие: фонды, финансируемые в долларах США, швейцарский франк против евро и японская иена.

Победители: валюты товарных стран и циклические валюты Азии.

Что же в итоге? В итоге – полная неопределенность, которая разрешится очень скоро. Хотя понятно, что нас бы устроил четвертый вариант. Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, как США отправятся в ад в случае его проигрыша.

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