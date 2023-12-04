Ураганный ветер повалил стекло остановки на двух астанчан

3 декабря 2023 года в Астане на мужчину с женщиной обрушилось стекло автобусной остановки. Это произошло из-за сильного ветра, бушевавшего в столице, сообщает Zakon.kz.

По данным районного акимата, инцидент произошел на остановке Шу в направлении улицы Айнаколь.

"Из-за сильного порывистого ветра отошли стекла с крепления, после чего упали и разбились. В результате пострадали два человека. У мужчины закрытый перелом шейки правого бедра, госпитализирован в отделение политравмы МГБ№1. Женщина была обследована, ей оказана необходимая помощь. Направлена на амбулаторное лечение". Акимат Алматинского района Астаны

Также сказано, что в срок до 8 декабря 2023 года будут проведены ремонтно-восстановительные работы остановочного комплекса и установлены новые стекла.

"Восстановительные работы будут проведены за счет подрядной организации. Также в отношении подрядной организации будет проведено расследование. Кроме того, рассматривается вопрос о расторжении с ним договора". Акимат Алматинского района Астаны

В управлении общественного здравоохранения столицы добавили, что двух пострадавших доставили в многопрофильную городскую больницу №1.

"На основании комплексного обследования и коллегиального осмотра, пациент c травмой госпитализирован в стационар. Состояние пациента стабильное. На сегодня назначено оперативное лечение. Второй пациент направлен на амбулаторное лечение и наблюдение по месту территориального прикрепления поликлиники города", – заключили в управлении.

Синоптики ранее предупреждали о сильном ветре в городе.

С прогнозом погоды на 5-6 декабря в Алматы, Астане и Шымкенте можно ознакомиться по ссылке.