"Словно торнадо": мощный ураган разрушил часть села в Павлодарской области

На село Конырозек в Павлодарской области обрушился разрушительный ураган с дождем. Сильный ветер, который местные жители приняли за смерч, сорвал крыши с домов, снес заборные ограждения и оставил населенный пункт без света, передает Zakon.kz.

Как сообщает 21 июля 2026 года издание Павлодар-онлайн со ссылкой на очевидцев, ураганный ветер срывал крыши с зданий, валил деревья и обрывал линии связи.

Некоторые сельчане остались без заборов и ворот, а легкие постройки буквально взлетали на воздух.

"У одного из жильцов порывом унесло каркасный бассейн, еще одна женщина получила ушиб, пытаясь запереть дверь во время разгула стихии", – говорится в сообщении.

Несколько домов повреждены особенно сильно. К тому же сейчас село осталось без света.

В акимате Конырозекского сельского округа информацию подтвердили. По словам местных властей, стихия затронула не весь населенный пункт, а лишь часть села, пройдя узкой полосой.

"Ветер прошел полосой, зацепило не всю деревню. Сейчас оценивается ущерб, мы все здесь – ДЧС, руководство района. Сейчас уже принимаем меры, свет постараются оперативно восстановить", – объяснила аким сельского округа Айтолкын Каирова.

По ее словам, серьезных травм никто из жителей не получил.

Также, по словам акима сельского округа, помимо жилых домов пострадал один социальный объект – частично, примерно на 30%, повреждена кровля местного Дома культуры.

Ранее почти годовая норма осадков выпала в Актобе. Люди в начале июня переходили дороги по щиколотку в воде, а машины буквально "плыли" по улицам.