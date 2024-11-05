Макрон: Отношения между Францией и Казахстаном доказали свою значимость
Как пишет Акорда, по словам президента Эмманюэля Макрона, Франция и Казахстан разделяют схожие взгляды по ключевым региональным и международным проблемам на основе соблюдения Устава ООН, уважения принципа территориальной целостности и защиты прав человека.
"Эмманюэль Макрон подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и борьба с терроризмом".Акорда
Отмечается, что французский лидер также выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений принесет новые возможности для взаимного роста и процветания, создавая основу для устойчивого и продуктивного партнерства на долгосрочную перспективу.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.