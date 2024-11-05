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Макрон: Отношения между Францией и Казахстаном доказали свою значимость

Отношения между Францией и Казахстаном доказали свою значимость, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:17 Фото: Zakon.kz
Во время переговоров президентов Касым-Жомарт Токаева и Эмманюэля Макроня глава Франции заявил, что отношения между Францией и Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, по словам президента Эмманюэля Макрона, Франция и Казахстан разделяют схожие взгляды по ключевым региональным и международным проблемам на основе соблюдения Устава ООН, уважения принципа территориальной целостности и защиты прав человека.

"Эмманюэль Макрон подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и борьба с терроризмом".Акорда

Отмечается, что французский лидер также выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений принесет новые возможности для взаимного роста и процветания, создавая основу для устойчивого и продуктивного партнерства на долгосрочную перспективу.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Франция Макрон Эммануэль 2024 год Политика Внешняя политика
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