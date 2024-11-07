Телефонная связь с зарубежьем: что происходит с международным кодом Казахстана

Наша страна решила не менять международный телефонный код "+7". Много лет жители РК использовали такой набор при международных звонках. В министерстве Zakon.kz объяснили, почему было принято решение оставить старый идентификационный код для связи с Казахстаном.

Многим приходилось связываться по телефону с абонентами в других странах. Для того, чтобы дозвониться за рубеж, необходимо сначала набрать префикс выхода на международную линию. Это, к примеру, 8, 9 или 10. Затем нужно набрать международный код той страны, в которую хотите позвонить, и местный телефонный номер.

Некоторые международные коды используются несколькими странами. Например, США, Канада и некоторые карибские страны имеют одинаковую цифру в коде, только некоторые регионы добавляют к нему трехзначные обозначения региона. Как оказалось, Россия и Казахстан попали в число схожих обозначений.

Какая ситуация в Казахстане

В 2021 году, когда Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП РК) руководил Багдат Мусин, было объявлено, что Казахстан перейдет на собственный национальный международный телефонный код. Вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан за собой зарезервировал в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) следующие знаки: "+997".

В конце октября появилась информация о том, что принято постановление правительства Казахстана от 26 октября 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации".

Но что это значит и почему решили оставить затею с заменой кода на другие цифровые обозначения?

Так, в министерстве на запрос редакции пояснили, что предложение о переходе РК на код "+997" не было принято, так как это подразумевало под собой высокие затраты операторов связи и сложности на перенастройку соответствующего оборудования по всей территории Казахстана.

"Также имеются риски социальной напряженности среди населения ввиду изменения личных номерных данных и необходимости их актуализации во всех имеющихся базах данных, в том числе государственных и социальных сетях. Это повлекло бы нарушение процессов оказания государственных и финансовых услуг", – объяснили в ведомстве.

Как стало известно, Казахстан использует интегрированный международный код "+7" совместно с Россией. Это действует согласно межведомственному соглашению от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации".

"Код "+7" исторически использовался СССР в рамках единой советской телекоммуникационной системы. После распада СССР единственным правопреемником стала Российская Федерация. В свою очередь соответствующим уполномоченным органом Казахстана достигнута договоренность с администрацией связи РФ о возможности использования нумерации 7-й зоны всемирной нумерации в рамках Соглашения", – разъяснили в министерстве.

При этом код "+7" в документах Международного союза электросвязи (МСЭ) номинально закреплен за Россией и в случае расторжения действующего соглашения предусматривается переход Казахстаном в течение полугода на иной код.

В связи с этим, изучив все обстоятельства, министерством принято решение о необходимости сохранения действующего кода "+7" с повышением роли Казахстана.

Специалисты МРИЦАП повторно провели переговоры с российской администрацией связи и договорились совместно использовать код "+7" при условии увеличения срока перехода одной из сторон на иной номерной код с шести месяцев до двух лет. Также с возможностью увеличения номерного ресурса Казахстана путем включения def-кода в диапазоне +70.

"Таким образом, за Казахстаном будут закреплены коды +70, +76, +77. После подписания данного соглашения Международным союзом электросвязи международные компании будут проинформированы о совместном использовании кода "+7", – заключили в министерстве.

Набор телефонных кодов стран

Ну и немного о том, как пользоваться индивидуальным набором цифр и знаков для связи с иностранным абонентом.

Для того, чтобы дозвониться до собеседника, нужно правильно использовать международный формат набора номера, который включает в себя такие составляющие, как код страны, код города (или оператора мобильной связи) и, собственно, сам номер телефона.

В связи с этим в первую очередь может возникнуть вопрос о правильном наборе кода необходимой страны. Чаще всего при наборе через это происходит так: +[код страны][код города (оператора)][номер телефона]. Но общее количество цифр должно составлять 12, начинается набор с символа "+".

Международные телефонные коды утверждены единоразово, и они не так часто меняются со временем.