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Бить или бежать: как защитить себя и не сесть за самооборону

нападение на улицы, драка, конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 12:09 Фото: pixabay
Стать жертвой уличного нападения может каждый. Драка в подворотне не похожа на кино, соревнования по единоборствам или спарринги на ринге, поэтому всегда нужно знать, как при этом действовать. Что делать, если конфликт неизбежен, и как вести себя в такой ситуации, разбирался Zakon.kz.

Драка может поджидать любого человека где и когда угодно. Хулиганов может быть много и вооружены они могут быть чем угодно. Чтобы не попасть в неприятную историю, полицейские рекомендуют обходить стороной темные участки дворов и переулки. Возвращаясь поздно домой, важно строить маршрут по хорошо освещенным улицам. Но не всегда получается придерживаться этих правил и порой многие из нас попадают в нехорошие ситуации.

Бегите

Многие считают, что убегать от драки стыдно. Особенно так думают люди, выросшие в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. По неписаному "пацанскому" кодексу нужно принять бой и обязательно выйти из него победителем. Однако психологи утверждают, что это ошибочное мнение. От чувства собственного достоинства не будет никакого толка, если вы будете после драки лежать в больнице.

"В первую очередь нужно понять и принять, что вы слабее вашего оппонента или не умеете драться. Когда подвернется удачный момент, сразу бегите. Это решение может сохранить вам не только здоровье, но, возможно, и жизнь", – посоветовала психолог Жанат Биржанова.

Спасаясь бегством, психологи рекомендуют кричать – "пожар" или "помогите". Это привлечет внимание, которое хулиганам совсем не нужно. Если вас окружили, разговаривайте спокойно, не проявляя агрессии и не делая резких движений.

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"Важно знать, что драки не избежать, если человек начинает не только повышать голос, но и  активно жестикулировать, делать взмахи руками. Это сигнал, что скоро разговоры перерастут в физическое насилие. Кстати, стоит помнить, что драка обязательно начнется, если у агрессора маленький словарный запас", – сказала психолог Жанат Биржанова.

Если вы вынуждены прогуляться в темное время суток по неспокойному району, то обязательно положите в карман небольшую сумму. Эти деньги могут вас спасти, если к вам подойдут с вопросом "есть что по мелочи". Если хулиганов не удовлетворят предложенные вами деньги и они проявят интерес к вашему телефону, то его лучше отдать.

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После того, как вас ограбят, вас могут ударить ради самоутверждения. Психологи советуют на удар не отвечать. Потому что вы можете отделаться только одним ударом, а если дадите сдачи, то драки точно не избежать. Не стоит слишком сильно надеяться на средства самообороны. Шокер или газовый баллончик совершенно бесполезны, если у вас несколько противников. Эти средства у вас просто отберут и используют уже против вас.

Если все-таки дать сдачи

Если все же вы решили отстоять свою честь и достоинство, стоит помнить, что кулаком можно махнуть так, что не обойдется без тюремного срока. Человек может умереть даже не от удара, а от неудачного падения. Поэтому юристы советуют такие моменты предвидеть заранее и по возможности их обходить.

"Человек, естественно, может и должен обороняться. Но надо понимать, что ваши действия могут расцениваться как превышение самообороны. Если на вас напали, вы защищались и конфликт закончился смертью вашего обидчика, то вас привлекут к уголовной ответственность. Если в суде вы докажете, что вы действительно оборонялись, то вам грозит срок до двух лет. Поэтому чтобы не оказаться на скамье подсудимых, лучше эту самооборону не применять", – рассказал юрист Сергей Уткин.

Уткин отметил, что если вы все-таки вынуждены защищать свое здоровье или даже жизнь, вам необходимо позаботиться о доказательствах того, что вам грозила опасность. Пусть это будет видео- или фотофиксация, в идеале должны быть свидетели, которые подтвердят ваши слова в суде.

"В случае судебного разбирательства суд учтет все эти моменты. И самое главное, после того как вы дали отпор, важно обратиться в полицию. Нельзя дать сдачи и идти дальше. Необходимо звонить на пульт "102". И это, кстати, будет еще одним доказательством, что вы самооборонялись", – посоветовал Сергей Уткин.

Стоит помнить, что лучший способ избежать потасовки – это в первую очередь избегать конфликтных ситуаций. Любая уличная драка обычно длится несколько секунд, а вот ее последствия могут преследовать многие годы.

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