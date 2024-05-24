В Приаралье начался новый сезон раскопок древнего Жанкента

Старинные монеты, гончарные печи, целые жилища и даже кости домашнего кота, жившего много веков назад, – чего только не находят казахстанские ученые на раскопках древнего городища Жанкент. Перечислять эти исторические ценности можно долго.

Какие еще находки обнаружат, какие тайны раскроют археологи благодаря ценным артефактам в этом сезоне, начавшемся несколько дней назад в Приаралье, передает Zakon.kz.

С раннего утра руководитель экспедиции – кандидат исторических наук, заместитель директора Института археологии им. Я. Гулямова (Узбекистан) Айсулу Искандерова – и ученые Кызылординского университета имени Коркыта-ата находятся на городище. Погода жаркая, поэтому нужно как можно раньше начать раскопки.

"Мы расчищаем, спускаемся, изучаем местность, делаем зачистку и фотографируем. Ищем следы, которые укажут нам, чем занимались жившие здесь люди и почему они забросили этот город. В какой период они были оседлыми, в какой – кочевыми? Есть предположения, что они покинули город по разным причинам. Одна из них – экологическая, это нехватка поливной воды. Кому-то, возможно, стало невыгодно держать скот, и они уходили отсюда кочевать", – говорит археолог, магистр истории, старший преподаватель кафедры "Истории, археологии и этнологии" Кызылординского университета имени Коркыта-ата Сейдали Билалов.

Жанкент известен всему миру как древняя столица Огузского ханства. Раскопки этого города ведутся на территории Казалинского района Кызылординской области. В них в разное время участвовали не только ученые из Казахстана, но и из Германии, России, США. Ученый рассказывает о древнем городе, в раскопках которого участвует с первого дня, как они начались в 2005 году.

"Одна находка может перевернуть все предыдущие исследования. Поэтому важно не упустить ни одну деталь. Все, что находят ученые на раскопках, обрабатывают в лаборатории археологических исследований. После артефакты передают на хранение в историко-краеведческий музей. На месте Жанкента находили не только предметы утвари, домашнего быта из керамики, но и гончарные печи, кости животных, и даже мавзолеи и жилища. Например, только керамики нашли с начала всех раскопок несколько десятков тысяч изделий. Были среди раскопок серебряные монеты, бронзовые и медные украшения. Однажды нашли кости кота, то есть в то время люди уже держали домашних животных", – говорит Сейдали Билалов.

Возраст основания Жанкента всегда считался ІХ век, и простоял он до ХІ-ХІІІ веков. Но в 2022 году благодаря новым результатам раскопок ученые установили, что Жанкент был построен не в ІХ, а в VІІ веке.

Как рассказывает ученый, средневековый Жанкент был в то время резиденцией древних огузов, важным узловым местом торговых путей. Он находился на перекрестке двух торговых артерий тех времен. Скорее всего, это была зимовка, на которую приезжали правители, их военная свита, воины, члены семьи. Предположительно, во времена арабских завоевателей и распространения ислама сюда пришли хорезмийцы и стали оседлым населением этого городища. Они занялись различными ремеслами, торговлей, выращивали сельхозкультуры.

Это был крупный город с мощными крепостными стенами. У местных жителей здесь была канализация, ирригационная система, что говорит об их высоком развитии культуры и быта. Народы этого города торговали с Хорезмом и странами Восточной Европы.

Как рассказывает Сейдали Билалов, нынешние раскопки проводятся за счет средств областного бюджета и в рамках международного проекта Тюркской Академии. Еще много неизведанного хранит это городище. Задача ученых – найти ответы на все интересующие их вопросы. Поэтому экспедиция не последняя. Экспедиции на Жанкенте продолжатся и в 2024 году с участием ученых из других стран.