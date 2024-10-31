Токаев: 1,6 млн квадратных километров Казахстана доступны для геологических исследований

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2024 года на заседании Совета иностранных инвесторов рассказал, что привнесли иностранные инвесторы в экономику Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что Казахстан предлагает уникальную ресурсную базу.

"Мы имеем более 4,5 тыс. месторождений. Мы делаем наше законодательство в области георазведки и недропользованию одним из наиболее оптимизированных, прогрессивных и прозрачных в мире. В этом плане частные инвестиции в георазведке превысили 1 млрд долларов буквально за 6 лет. Почти 1,6 млн км² Казахстана сейчас доступны для геологических исследований. Глобальные игроки, такие как Rio Tinto, Fortescue, Bergbau, Kratos Resource уже вышли на наш рынок. Одновременно с этим мы осознаем, что в этом направлении все еще имеются определенные вопросы и недостатки со стороны правительства. Мы будем внимательно рассматривать их для того, чтобы надлежащим образом устранить и улучшить инвестиционный климат", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что страна также лидирует по добыче черных и цветных металлов, хотя до сих пор импортирует часть продукции с высокой добавленной стоимостью и компонентов, которые могли бы производиться в Казахстане.

"Планируется реализация около 200 крупномасштабных инфраструктурных проектов с оценочной стоимостью более 86 млрд долларов. Правительство сформирует перечень продуктов для локализации через оффтейк-контракты. Мы ищем инвесторов, которые будут продвигать качество профессионально технического образования в Казахстане и усилять образовательную инфраструктуру. Международные нефтяные компании сыграли ключевую роль в развитии страны. Их присутствие в Казахстане стало важным показателем инвестиционной привлекательности государства", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, иностранные инвесторы внесли капитал, привнесли передовые технологии и высококвалифицированную рабочую силу, что способствовало росту энергетической отрасли.

"Добыча нефти возросла в три раза за последние 30 лет. Это достижение позволило Казахстану войти в топ-5 стран по темпам роста добычи нефти. В будущем мы стремимся преодолеть порог в 100 млн тонн ежегодно. Нас также интересует развитие газовой отрасли. Мы расширили сотрудничество с Chevron и подписали соглашение по разведке месторождений в Актюбинской области – это очень важный шаг. Расширение нефтехимической отрасли также является ключевым для диверсификации экономики Казахстана", – озвучил глава государства.

Помимо этого, Токаев отметил, что возобновляемая энергия становится еще одной важной частью экономики и уже достигнуты договоренности с международными компаниями на 43 ГВт зеленой энергии.

"Казахстан имеет огромный потенциал по развитию атомной энергетики. Наша страна является мировым лидером по добыче урана и имеет почти полный ядерный топливный цикл. На недавнем референдуме было поддержано строительство первой атомной станции в Казахстане, что является долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта", – резюмировал президент.

Ранее стало известно, в какие сферы Казахстана готовы вкладывать средства иностранные инвесторы.